Mener R. Kelly bevisst skal ha smittet flere med herpes

Denne uken startet rettssaken mot artisten Robert Sylvester Kelly (54), bedre kjent som R. Kelly, i New York. Kelly er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep, menneskehandel og tvangsarbeid.

Fredag kom R. Kellys personlige lege med en vitneforklaring. Artisten skal ha blitt behandlet mot kjønnssykdommen herpes siden 2007. Legen sa i vitneboksen at han mistenkte at Kelly hadde sykdommen siden 2000, selv om testen på daværende tidspunkt var negativ.



– Jeg konkluderte ikke med at han ikke hadde herpes, sier legen, Kris McGrath, som på samme tidspunkt skal informert Kelly at han måtte informere eventuelle sexpartnere om det, slik at de kunne velge om de ønsket å ha sex med ham eller ikke.

CNN skriver at påtalemyndighetene hevder at R. Kelly bevisst skal ha overført sykdommen til flere mennesker.

Folkehelseloven i USA krever at mennesker som har smittsomme sykdommer som herpes, skal varsle sine seksualpartnere om diagnosen, noe Kelly ikke skal ha gjort.

Kris McGrath, lege som spesialiserer seg på indre medisin, har behandlet artisten siden 1994. Han skal ikke ha kunnet gi Kelly en offisiell diagnose før i 2011, mens journalen til Kelly viser at han fikk medisin mot sykdommen fra 2007.

Seksuelt misbrukt

Onsdag vitnet Jerhonda Johnson Pace i rettssaken mot R. Kelly. Kvinnen mener at R&B-artisten misbrukte henne seksuelt i 2009. På den tiden var hun 16 år.

I tillegg skal hun ha blitt smittet med herpes etter at hun gjentatte ganger skal ha hatt samleie med artisten. R. Kelly skal aldri ha informert Pace om sykdommen.

I dag er Jerhonda Johnson Pace 28 år. Under rettsaken onsdag, innrømte Pace at hun alltid hadde vært en stor fan av den mye omtalte artisten.

Fant spor av sæd

I følge Pace, skal R. Kelly ha invitert henne hjem flere ganger året etter rettsaken i 2008. På den tiden var artisten mistenkt for besittelse av barnepornografi.

Pace og R. Kelly skal skal ha hatt en seksuell relasjon i en periode på seks måneder.

Etter at forholdet tok slutt, leverte Pace en T-skjorte til sin advokat. Der skal man kunne finne spor av artistens sæd.

Assisterende advokat, Maria Cruz Melendez, kunne onsdag bekrefte at R. Kellys DNA ble funnet på T-skjorten.

Advokat Nicole Blank Becker på vei til rettsaken mot R. Kelly. Foto: Angela Weiss

– En løgner

CNN har kontaktet R. Kellys advokat, Nicole Blank Becker, for å få en kommentar angående DNA-funnet. I følge CNN skal Becker ha kalt Pace for en selvutnevnt løgner.

Robert Sylvester Kelly nekter straffskyld for anklagene.

– Ta med badedrakt

Jerhonda Johnson Pace, som var én av flere kvinner som deltok i dokumentaren «Surviving R. Kelly», sa at artisten inviterte henne med seg hjem i 2009.

R. Kelly skal ha bedt henne om å ta med seg en badedrakt.

– Jeg fortalte han at jeg var 19 år. Jeg var egentlig 16, forteller Pace.

Kelly skal ha bedt Pace om å ta av seg badetøyet del for del. Videre skal han ha gitt henne oralsex. Pace forteller at hun skal ha følt seg ukomfortabel, og at hun derfor valgte å innrømme sin egentlig alder ovenfor Kelly.

Det stoppet ikke R. Kelly, i følge Pace.

Artisten skal da ha bedt henne om å si at hun var 19, og å oppføre seg som om hun var 21.

Svimte av

CNN skriver at Pace til tider ikke fikk lov til å forlate rommene hun befant seg i, når hun skal ha vært på besøk hos R. Kelly i Chicago.

– Når jeg var med han, fikk jeg ikke lov til å fortelle det til noen, sier Pace.

Forholdet mellom R. Kelly og Jerhonda Johnson Pace skal ha tatt slutt etter en hendelse i januar 2010. I følge Pace, skal artisten ha slått og tatt kvelertak på henne, helt til hun besvimte.

CNN skriver at R. Kelly skal ha spyttet henne i fjeset da hun våknet, og bedt henne om å utføre oralsex på han.

Senere skal artisten ha ejakulert på ansiktet hennes. Ifølge Pace, tørket hun det vekk med T-skjorten som hun hadde på seg.

Ifølge Pace selv, skal hun aldri ha vendt tilbake til R. Kelly etter hendelsen i 2010.

– Et rovdyr

Under rettsaken onsdag kom assisterende advokat, Maria Cruz Melendez, med en uttalelse ovenfor juryen:

– Denne saken handler om et rovdyr. Den handler om en mann som har brukt sin egen berømmelse, popularitet og nettverk til rådighet for å finne jenter, gutter og unge kvinner som kan tilfredsstille han seksuelt, sier Melendez.

Advokaten til R. Kelly, Nicole Blank Becker, hadde derimot en helt annen oppfatning.

I følge Becker skal kvinnene ha vært fans, og henvendt seg til R. Kelly på egenhånd.

Tiltalt for barneporno.

R. Kelly står anklaget for titalls overgrep over lang tid, noe aktor hevder var en dårlig bevart hemmelighet.

Rettssaken onsdag startet årevis etter at en rekke kvinner har stått frem med anklager mot artisten, som på sin side insisterer på at han er uskyldig.

I 2008 risikerte Kelly 15 år i fengsel, da han sto tiltalt for produksjon og besittelse av barnepornografi. Juryen lot seg ikke overbevise av fornærmedes forklaring og en hjemmelaget video, og Kelly tok til tårene da han ble frikjent på alle punkter.