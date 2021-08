Klar melding til alle fullvaksinerte

Mange fullvaksinerte senker nå skuldrene. Men flere studier viser at også de kan spre deltaviruset, i stort omfang. FHI-overlege har derfor en klar melding til de som har fått to doser.

En fersk britisk studie viser at fullvaksinerte kan, i like stor grad som uvaksinerte, sette sine nærmeste i fare – da de fortsatt kan videreføre deltavarianten av koronaviruset.

Forskerne ved Oxford University, som står bak den store studien, har analysert data fra nærmere tre millioner koronatester.

Studien viser at vaksinen virker godt mot å forhindre alvorlig sykdom og død. Men funnene viser også at fullvaksinerte, som blir smittet av deltavarianten, fortsatt fører smitten videre, da nivåene av deltavarianten var like høye i kroppen til de fullvaksinerte som hos de uvaksinerte.

– Ikke hundre prosent beskyttet

FHI-overlege Sara Viksmoen Watle, som er ekspert på vaksineeffekt, sier at denne studien delvis bekrefter tidligere funn.

– Denne studien viser at beskyttelsen mot å bli smittet med deltaviruset er litt lavere enn den mot alfaviruset. Men flere andre studier har vist at fullvaksinerte som smittes har et kortere sykdomsforløp og betydelig lavere risiko for å smitte andre rundt seg enn uvaksinerte, sier Viksmoen Watle.

Hun presiserer at den aktuelle studien bare undersøker vaksineeffekt mot å bli smittet. Effekten mot sykehusinnleggelse ser ikke ut til å være påvirket av deltaviruset, og vaksinene beskytter fortsatt veldig godt mot alvorlig sykdom.

Mange som nå er fullvaksinert føler at de kan senke skuldrene og slappe litt mer av. Men FHI-overlegen mener at blant annet denne studien viser at vi ikke bør senke skuldrene fullstendig.

– Man er ikke hundre prosent beskyttet selv om man er fullvaksinert. I og med at også fullvaksinerte kan bli smittet og smitte videre, er det viktig at også vaksinerte holder seg hjemme og tester seg om de får symptomer, sier Viksmoen Watle.

Blir raskere frisk

Immunolog Anne Spurkland sier at den britiske studien ser ut til å være veldig bred og grundig.

– Studien viser, i likhet med hva amerikanske studier også har indikert, at fullvaksinerte kan ha like mye av deltavarianten av viruset i hals og nese som uvaksinerte. Men som jeg også har sett i andre studier viser det seg at fullvaksinerte som blir smittet av deltavarianten, kvitter seg raskere med viruset enn uvaksinerte, sier Spurkland som er professor i medisin ved UiO.

Immunolog Anne Spurkland sier at det er en bred og interessant studie.

Professoren sier at denne studien også gir støtte til inntrykket av det som skjer med smittesituasjonen i Israel, på Island og i Storbritannia om dagen, der smittetallene stiger på tross av mange vaksinerte.

– Vaksinen er laget for å beskytte mot det opprinnelige viruset, noe den gjør i veldig stor grad. Men viruset har endret seg for at det skal klare å spre seg videre. Selv om dette ikke går så strålende som man hadde håpet i starten, så beskytter vaksinen helt klart mot alvorlig sykdom og død som jo er hovedmålet med vaksinen, sier Spurkland.