Kvinne hevder hun presset tiltalt politimann med fiktiv sexvideo: - Ut av løse lufta

Den omfattende rettssaken startet i Vestfold tingrett denne uken.

På tiltalebenken sitter en tidligere politimann. Han er anklaget for en rekke lovbrudd i tjenesten. Spesialenheten for politisaker mener blant annet at politimannen utnyttet sin posisjon og hadde samleie med tre sårbare kvinner.

Han er også tiltalt for å ha forsøkt å påvirke Spesialenhetens etterforskning mot ham.

Trusler, brudd på våpenloven og brudd på tjenesteplikten er også blant tiltalepunktene.

Satte opp felle

Ett av punktene som ble tema i retten torsdag, er en hendelse fra november i 2018. Denne dagen fulgte politimannen etter og stoppet en kvinne i en bil, angivelig på bakgrunn av mistanke om ruskjøring.

I retten sier mannen at han hadde fått et tips om at kvinnen kjørte vinglete.

– Hun skulle være rusa som et fly, sa mannen i retten torsdag.

Det angivelige tipset kom fra en av kvinnene som Spesialenheten mener politimannen har utnyttet gjennom flere år. Hun er del av et rusmiljø på østlandet, og var politimannens informant i flere år.

Til Spesialenheten har hun forklart at hun presset politimannen til å gjøre som hun ville, fordi hun var i en konflikt med kvinnen som til slutt ble stoppet.

Ifølge tiltalen visste politimannen at kvinnen kom til å ha ett og et halvt gram amfetamin med seg i bilen.

Kvinnen som fungerte som informant for politimannen skal ha bedt kvinnen i bilen om å ta med seg amfetamin til en avtale de to hadde.

Dette visste politimannen da han stoppet bilen, ifølge Spesialenheten.

Fiktiv sexvideo

Som pressmiddel for å få politimannen til å kontrollere kvinnen i bilen skal hun ha brukt en fiktiv sexvideo. Ifølge kvinnen sa hun at videoen viste mannen og henne selv ha seksuell omgang.

Politimannen hevder at dette er rent oppspinn, og ikke har rot i virkeligheten.

– Det stemmer jo ikke. Det er bare tatt ut av løse lufta, sier politimannen.

I forklaringen i retten kom han likevel inn på at det på et annet tidspunkt hadde vært snakk om et seksualisert videoopptak.

– Altså, det er ett opptak som hun har snakket med meg om for lenge siden. For flere år siden så fortalte hun meg at det var et opptak av at jeg og [den andre kvinnen] hadde sex på kontoret mitt, forklarte han og fortsatte:

– Dette er en historie tatt ut av det blå.

Nekter straffskyld

Politimannen avviser kategorisk anklagene i tiltalen, og hevder at han ikke har hatt seksuell omgang med noen av kvinnene som er nevnt i tiltalen.

Han nekter straffskyld for alt, med unntak av tiltaleposten som gjelder ulovlig våpenoppbevaring.

Mannens forsvarer, advokat Steinar Jacob Thomassen, har tidligere sagt til TV 2 at mannen har opplevd perioden etter pågripelsen som særdeles tung, og at han gleder seg til å bli ferdig med saken.

– Vi må sørge for at han får forklart seg grundig om de forskjellige anklagene som er rettet mot ham. Noen av beskyldningene ligger langt tilbake i tid, og det er utfordrende å huske alle detaljer. sier Thomassen.

Rettssaken begynte på mandag, og skal gå for Oslo tingrett frem til 31. august.

Før rettssaken startet uttalte aktor i saken, Knut Wold i Spesialenheten for politisaker til TV 2 at de ser svært alvorlig på de ulike forholdene.

– Det vil bli lagt frem en omfattende bevisføring med vitner og dokumentasjon, skriver Wold i en e-post til TV 2.