Skolen til Aleksandra (15) om mobbingen: – Ekstra fokus på det i år

Aleksandra Javorac-Bore har blitt mobbet i flere år både på sosiale medier, på fritiden og på skolens område.

I dag var det klart for første skoledag etter sommerferien, og Aleksandra var selv spent på hvordan det skulle bli å komme tilbake.

– Jeg gleder meg, men gruer meg litt til å stå opp så tidlig, sier hun dagen før til TV 2.

Første skoledag

I skolegården ved Kannik skole venter 600 forventningsfulle elever. Rektor ved skolen, Finn Lea, mener de fleste virker klare for å ta fatt på et nytt skoleår.

HENLAGT: Begge sakene som ble anmeldt til politiet er lagt bort av politiet i Sør-Vest. Stavanger - mobbecase Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det ser ut som alle har hatt en flott ferie, og Aleksandra er vi også glad for at er tilbake. Det ser ut som om hun også er klar for et nytt skoleår på Kannik skole.

Han mener skolen nå har en tydelig plan for hvordan de skal gå frem for å stoppe den pågående mobbingen.

– Vi kommer til å starte med en kampanje i forhold til språkbruk, netthets, mobbing og de tingene der. Vi gjør det for så vidt hvert år, men vi har ekstra fokus på det i år.

Byttet ungdomsskole

Men skolen har ikke alltid vært et sted hvor Aleksandra har følt seg trygg.

Marerittet hennes startet da hun begynte på ungdomsskolen, og for å komme seg bort fra mobbingen valgte hun å bytte skole.

– Det var en litt kjip følelse når jeg trodde det kom til å være ganske greit på ungdomsskolen sånn som det hadde vært på barneskolen. Det var veldig uforventet at det skulle bli sånn, sier Aleksandra.

Hun byttet til Kannik skole, men mobbingen viste seg å vedvare.

– Det begynner alltid med at jeg er åpen om hvem jeg er og homse og trans og sånne ting. Men så kommenterer de også at vi er halvt asiater og halvt serbere. Så det er veldig mye rasistiske kommentarer også.

POLITIANMELDT: Familien har ved to anledninger politianmeldt, men begge sakene har blitt henlagt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Fokus på det

I sommerferien sa rektor ved Kannik skole, Finn Lea, til TV 2 at han mener skolen jobber aktivt for å hjelpe Aleksandra.

– Vi har vært i dialog med Aleksandra og foreldrene for å få slutt på dette her og vi har gjort en del tiltak for at Aleksandra skal få en trygg og god skolehverdag og at vi skal få slutt på det som skjer her.

Han viser derimot til at i en så grov mobbesak, er det viktig at andre instanser også tar grep.

– At noen skal få trusler og krenkelser i mot seg på den måten som Aleksandra har fått er like mye en politisak som en skolesak.

– Veldig vondt

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, blir berørt av Aleksandra sin historie.

– Først og fremst må jeg jo bare si at jeg har veldig vondt av det hun forteller. Det høres ut som helt forferdelige opplevelser, og det må være veldig tøft å stå i, sier Melby og utdyper:

– Det er ingen som skal oppleve at man blir trakassert på grunn av sin bakgrunn, eller på grunn av sin legning på den måten her og det er helt uakseptabelt

UAKSEPTABELT: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener det er uakseptabelt at Aleksandra må leve med så grov mobbing. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Tydelig lovverk

Melby påpeker at lovverket for hvordan skolen skal håndtere mobbesaker er tydelig.

– Alle elever har rett til et trygt skolemiljø. Skolen har plikt til å sørge for at alle elever får oppfylt den retten. Og det betyr også at alle har plikt til å gjøre sitt for å forsøke å avdekke om mobbing skjer. Og dersom de avdekker det har de også plikt til å gripe inn og sette inn tiltak.

Hun mener derimot at det også er viktig at alle instanser får den kompetansen de trenger for å håndtere lignende saker.

– Det er det viktigste fremover blir å sikre at alle som jobber med barn og unge som opplever det her vet hva man kan gjøre og har en større verktøykasse slik at man kan hjelpe de ungdommene mye bedre enn vi gjør i dag, sier hun til TV 2.