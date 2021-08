Tidligere i år debuterte en helt ny generasjon C-Klasse. Dette er bestselgeren til Mercedes globalt, og naturligvis en svært viktig modell for merket.

Nå utvider Mercedes utvalget med helt nye C-Klasse All-Terrain.

Dette er en barskere versjon, med høyere bakkeklaring, større hjul og nye designelementer. Bilen følger med andre ord samme oppskrift som E-Klasse All-Terrain, som ble lansert tilbake i 2017.

– Nye C-Klasse All-Terrain er tilpasset terrenget, og er et godt alternativ der man ønsker bedre fremkommelighet, men samtidig vil beholde stasjonsvogn-karosseriet. Flere høydepunkter er hentet fra S-Klasse, noe som løfter premium-følelsen til et svært høyt nivå, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Nye C-Klasse All-Terrain ser både barskere og mer sporty ut enn storebror E-Klasse All-Terrain.

To nye kjøreprogram

Sammenlignet med vanlig C-Klasse stasjonsvogn har All-Terrain fått større dimensjoner. Lengden har økt med fire millimeter og er nå totalt 4755 millimeter. Bredden har også økt med 21 millimeter.

I tillegg er bakkeklaringen 40 millimeter høyere.

For best mulig fremkommelighet og kjørestabilitet, er 4MATIC firehjulstrekk standard på nykommeren. Systemet fordeler opptil 45 prosent av motoreffekten til forakselen og opptil 55 prosent til bakakselen.

Bilen er også utstyrt med to nye kjøreprogram: OFFROAD og OFFROAD+. Førstnevnte er designet for lett terreng, slik som grusveier. OFFROAD+ er anbefalt for tyngre og brattere terreng.

Som i andre Mercedes-modeller, tilpasser de ulike kjøreprofilene egenskapene til motor, girkasse, styring, ESP og 4MATIC-systemet.

Det er lite å si på premiumfølelsen her.

Luksus

Utvendig er blant annet en ny og barskere grill på plass. I tillegg er hjulbuene nå i mørkegrått, for å skille seg mer ut.

Nytt felgdesign er dessuten tilgjengelig, i størrelser fra 17 til 19 tommer.

På innsiden kjenner vi igjen alt fra nyeste generasjon C-Klasse. Her er luksusfølelsen hevet mange hakk, og flere elementer er hentet rett ut fra flaggskipet S-Klasse, inkludert det nye infotainment-systemet.

Nytt på bilen er et egen offroad-modus på det digitale instrumentpanelet. Det inneholder informasjon om for eksempel stigning og styrevinkel, i tillegg til geokoordinater og kompass.

Høyere bakkeklaring og 4Matic firehjulsdrift skal sikre god fremkommelighet.

Avansert lys-teknologi

Som standard leveres C-Klasse med LED High Performance lys, men du kan oppgradere til DIGITAL LIGHT som vi kjenner igjen fra S-Klasse.

På nye C-Klasse All-Terrain debuterer et spesielt terrenglys, som ved kjøring i lett terreng sørger for bred belysning, slik at føreren kan se hindringer tidligere, også i svinger. Så fort terrengkjøremodus er aktivert, slås terrenglyset på. Funksjonen er aktiv i opptil 50 km/t, og slås av automatisk over denne hastigheten.

Bilen er basert på Mercedes sitt Avantgarde-eksteriør.

Til Norge neste år

Som ekstrautstyr kan bilen leveres med hengerfeste og ESP tilhengerstabilisering. Maks hengervekt er 1,8 tonn.

Under panseret kan man velge mellom bensin- og dieselmotor.

Bensinutgaven leveres med en ny firesylindret motor med et 48-volts mildhybridsystem. Det innebærer at man kan få opptil 15 kW ekstra over korte perioder.

Også dieselmotoren leveres med samme system, som ifølge Mercedes skal bidra til enda lavere forbruk.

Broom får opplyst at bilen ventes til Norge i løpet av første kvartal neste år. Før den tid kommer også en ladbar utgave av vanlige C-Klasse, med opptil 100 kilometers elektrisk rekkevidde.

