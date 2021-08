Arsenal-legende til TV 2: – Ødegaard er et røverkjøp

Martin Ødegaard blir etter all sannsynlighet Arsenal-spiller i løpet av de nærmeste dagene. Drammenseren blir tidenes dyreste norske fotballspiller når han fullfører overgangen fra Real Madrid.

En av dem som virkelig gleder seg til å se Ødegaard i den røde drakten er Arsenal-legenden Ian Wright.

– Det er flott for oss at han kommer tilbake. Han har et forhold til spillerne og manageren. Venstresiden vår er veldig god. Vi har Kieran Tierney og Emile Smith Rowe. Men på høyresiden sliter vi litt. Der er her Martin kommer inn med sine tekniske ferdigheter og kreativitet. Å ha spillere som Ødegaard og Smith Rowe rundt Aubameyang er fantastisk. Jeg synes det er en fantastisk signering, sier Wright til TV 2.

– Så du er fornøyd?

– Ja, jeg er henrykt, sier Wright, og forklarer hva Ødegaard tilfører laget:

– Det er hans kreativitet og kaliber. Han er 22 år og har opplevd mye. Det er fortsatt potensial for ham til å blomstre til å bli den kvalitetsspilleren alle trodde han skulle bli i Real Madrid. Real Madrid kjøper spillere som Ødegaard, spillere med et utrolig potensial. Så selger de ham for en god slump penger. Men for oss er han et røverkjøp med tanke på det vi trenger. Han vil tilføre kreativitet og trygghet til midtbanen. Han er god med ballen, har et flott førstetouch, er god i kombinasjonsspillet og har bra overblikk. Han tilfører den ekstra kvaliteten vi trenger, sier Wright.

Wright trekker paralleller til da Dennis Bergkamp og Thierry Henry ankom Arsenal.

– Hvis Ødegaard får ut 75 prosent av sitt potensial i Arsenal, er han en suksess. Hans spillertype passer Arsenal. Dennis Bergkamp, Thierry Henry og Alexis Sanchez kom til Arsenal og hadde sine beste år i karrieren. Hvis Ødegaard kommer inn og gjør det samme, hvis han kan løfte de andre spillerne - få spissene til å score mål og få fart på Smith Rowe og Saka - er det en veldig god signering, sier han.

I tillegg til Ødegaard har Arsenal kjøpt Ben White i sommer. Keeper Aaron Ramsdale kan være nestemann inn portene på Emirates. Wright vil gi forsterkningene tid før han feller en dom.

– Noen sier at vi har betalt for mye for Ben White, men han er bare 22 år gammel. Vi må se over flere år hvordan det går. Slik er det med Ødegaard også. Taket hans er høyt. Han har fortsatt noe å bevise, men han kjenner Premier League. Han vil bli elsket, så nå kan han bare slappe av og nyte fotballen, sier Wright, som ikke er enige med dem som mener Ødegaard gjør for mange trygge valg med ballen.

– Når han først kom til Arsenal forrige sesong, synes jeg han spilte veldig fremoverrettet. Han fikk en ankelskade i mars, og kanskje spilte han litt for trygt på grunn av det. Men det jeg først så var en progressiv midtbanespiller som ønsket å skape ting, sier Wright.

– Å få Ødegaard til halve prisen av Maddison er god business. Jeg er glad for at vi prøver å gå for spillere som Maddison, men jeg er henrykt over å få Ødegaard, legger Arsenal-legenden til.