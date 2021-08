– Vi var ute på kontroll i forbindelse med skolestart da et følge på tre biler fattet interesse. Først en utenlands-registrert, så en norsk, og så en utenlandske skilt igjen bakerst. Kontrollørene så med en gang at det var noe merkelig med skiltet til bilen i midten. Derfor ble den vinket inn til nærmere kontroll, forteller seniorinspektør Steinar Kroken i Statens vegvesen.

Og noe merkelig var det så absolutt... På nært hold var det ikke vanskelig å se at skiltene både foran og bak rett og slett var hjemmelaget. Og da fattet Vegvesenets folk naturligvis ytterligere mistanke.

– Vi sjekket mot systemene og det viste seg at denne bilen ikke skulle hatt skilter i det hele tatt. Den ble nemlig avregistrert i fjor... Men det stoppet altså ikke denne eieren, forteller Kroken.

– Alvorlig sak

Det fremkom etter hvert at føreren fra Litauen var på vei ut av landet med bilen.

Men i stedet for å transportere den på vanlig måte, gjorde han altså et forsøk på å få den ut på egenhånd, med falske skilter.

– Det er naturligvis en alvorlig sak. Bilen hadde heller ikke forsikring. Så her ble det bruksforbud og anmeldelse for dokumentforfalskning, forteller Kroken.

BMW-en var på vei ut av landet med en litauer bak rattet. Men her er ferden over. Foto: Statens vegvesen.

Mistet eller frastjålet skilt

– Er dette noe dere opplever ofte?

– Nei, heldigvis er det ikke det. Det hender vi stopper biler med hjemmelagede skilter, men da er det som regel fordi man har mistet eller blitt frastjålet et skilt – og forsøkt å løse problemet selv i stedet for å bestille gjennom riktige kanaler. At noen lager egne skilter til en avregistrert bil, blir naturligvis noe annet, sier Kroken.

Kontrollen fant for øvrig sted ved to barneskoler, i Kirkenær og Jara i Solør. Bortsett fra BMW-en med falske skilter, ble det utdelt fire gebyrer for manglende bruk av sikkerhetsbelter, det var også noen bruksforbud av ulike årsaker. En sjåfør fra Kirgisistan fikk også bruksforbud, fordi han manglet førerattest.

