Brann-kapteinen antyder at nachspiel-listen vil offentliggjøres seinere i dag

Daniel Pedersen mener det er best for alle at listen over de tolv spillerne som deltok på nachspiel kommer ut.

Natt til tirsdag for litt over en uke siden hadde tolv Brann-spillere nachspiel på Stadion. I tillegg til Brann-spillerne deltok sju jenter.

Politiet har startet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med en festen, der en fotballspiller har status som mistenkt. Alle jentene som deltok på nachspielet er over 18 år.

Kristoffer Barmen og keeper Mikkel Andersen har vært ute av troppen siden lørdag på grunn av mental påkjenning. Ingen av dem er under etterforskning. Onsdag var Andersen tilbake på treningsfeltet. Branns daglige leder Vibeke Johannessen opplyste samme dag at Barmen ikke vil være på trening denne uken.

I dag møtte kaptein Daniel Pedersen og Håkon Opdal media.

Pedersen fikk spørsmål om hva han synes om at trener Eirik Horneland vil at de 12 spillerne skal stå frem.

– Det synes jeg er fint. Nå handler det om hvordan man gjør det. Det er fortsatt litt å snakke om rundt det, men jeg tror det er best for alle å få det ut, sier Pedersen.

– Har dere bestemt dere for å gjøre det?

– Det er stadig litt snakk i gruppen. Jeg tror vi kommer til en løsning seinere i dag, sier han.

– Jeg tror de fleste er enige om at vi vil komme videre fra saken. Det krever at det blir klarhet i noen ting, sier dansken videre.

Vil bruke tid

Opdal opplever ikke at noen spillere vegrer seg for at listen kommer ut.

– Vi spillere er veldige interesserte i å rydde opp i situasjonen. Vi diskuterer internt hvordan vi skal gjøre det.

– Er det noen som ønsker at listen ikke skal komme ut?

– Nei, det har jeg ikke hørt. Nå diskuterer vi internt hvordan vi skal kommunisere det. Situasjonen er litt uoversiktlig og uavklart, så vi får bare bruke litt tid på det, sier Opdal.

Han har fått med seg at keeperkollega Andersen har følt på utrygghet i kjølvannet av nachspielet.

– Det er litt følelser involvert. Det er mennesker du har en relasjon til og som du bryr deg om. Det må vi passe på å holde høyt i sånne perioder. Sjikane og hets er ikke greit i det hele tatt, sier Opdal.

Negative narkotester

Keeperen forteller at spillerne spiste sammen etter treningskampen mot Fyllingsdalen etter initiativ fra spillergruppen selv. Han var ikke kjent med at spillere festet videre i etterkant av middagen.

– Når fikk du for første gang vite om det som hadde skjedd?

– Man så litt overskrifter etter hvert. Det var vel egentlig det, sier Opdal.

– Hva tenkte du da du så overskriftene?

– Det tror jeg at jeg har lyst til å holde for meg selv. Jeg tror vi skal ha fokus på situasjonen slik den er nå. Vi er veldig interesserte i å rydde opp, gjentar Opdal.

Brann informerte onsdag at flere spillere frivillig hadde latt seg narkoteste. Torsdag kunne daglig leder Vibeke Johannesen bekrefte at de har mottatt prøvesvarene. Det har ikke forekommet positive tester.

– Det er ikke positive tester. Men det er ikke mer jeg kan si om den saken der. Men jeg vil påpeke at vi som arbeidsgiver aldri har pålagt de ansatte å ta narkotikatester, for det har aldri vært en mistanke fra vår side. Men med bakgrunn i rykter har vi gitt dem et tilbud for å få renvasket seg fra noen av ryktene, sier Johannesen til TV 2.