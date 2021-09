Nesten alt har handlet om elbilen I-Pace for Jaguar i Norge de siste årene. Her var Jaguar tidlig ute med elektrisk SUV og har fått rikelig betalt for det.

Aldri før har de vært i nærheten av slike salgstall. Og selv om det nå har dabbet kraftig av, er det fortsatt I-Pace som står for det aller, aller meste av salget.

Det betyr også at resten av modellutvalget har havnet solid i skyggen, blant dem bilen som var en revolusjon for Jaguar da den kom.

Tilbake i 2016 var vi i Broom i Montenegro (av alle steder), på verdenslanseringen av Jaguars første SUV, F-Pace.

Litt utpå kvelden første dag etter testkjøringen, sto jeg og pratet med en av designerne. En hyggelig og uvanlig åpenhjertig kar som tydelig var litt skeptisk til kombinasjonen Jaguar og SUV.

«Men OK, når vi først skulle lage SUV, synes jeg det har blitt bra», sa han – og sa med det også veldig mye. For dette var et omdiskutert prosjekt. Det var et brudd med mange tradisjoner, samtidig som potensialet for høyt salg og gode inntekter var stort.

Det var altså starten. Det skulle ikke ta veldig lang tid før I-Pace kom etter, i tillegg har Jaguar kommet med den kompakte SUV-en E-Pace. Sammen står disse for en stor del av salget deres i 2021.

Fem år er lang tid for en bilmodell. Mange nye konkurrenter har kommet til og denne generasjonen F-Pace er nå i innspurten. Langt ut i livsløpet har den imidlertid fått en viktig nyhet. F-Pace har nemlig blitt ladbar hybrid. Så gjenstår det å se om det vil gi den et nytt liv.

Testbilen heter SE R-Dynamic P400e og har startpris på 802.900 kroner. Med mye fint ekstrautstyr på plass, tipper den én million. Nærmere bestemt 1.020.000 kroner.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ladbar hybrid-drivlinje. Du finner en mer grundig test av Jaguar F-Pace her:

Jaguar Land Rover-konsernet er i fullt elektrifiserings-modus de også. Nå har turen kommet til F-Pace som har blitt ladbar hybrid.

Hva er nytt?

Den store nyheten er naturligvis overgangen til ladbar hybrid, i tillegg har også resten av bilen fått en oppgradering.

Drivlinjen består av en 2-liters, firesylindret bensinmotor som jobber sammen med en elmotor. Den såkalte systemeffekten er på 404 hestekrefter. Dette oppsettet kjenner vi igjen fra blant andre som Range Rover Sport og Velar. Batteripakken er på ganske solide 17,1 kWt.

P400e betyr ladbar hybrid-drivlinje.

Hva så med den elektriske rekkevidden? Jo, den er offisielt på 53 kilometer. Vi har etter hvert lært oss at det kan være betydelig forskjell på «offisielt» og «reelt» her, men i fint sommervær og med pen kjøring i vår landeveisløype ender vi på rundt 50 kilometer hver gang. Det er godkjent, bare vær klar over at du neppe vil klare noe sånt på vinteren – eller hvis du faller for fristelsen til å kjøre litt aggressivt. Her er kjørestil og temperatur som alltid viktig. Men har du mye småkjøring og lader ofte, bør du kunne gjøre unna det aller meste av kjøringen på strøm.

Resten av bilen har også fått en facelift. Utvendig er det snakk om smalere lykter, ny grill og endrede baklys. Du skal være litt Jaguar-nerd for å oppdage det. Her har Jaguar tydelig vært fornøyd med tingenes tilstand, og designet står seg da også fortsatt godt.

Bagasjeromsgulvet er løftet litt opp, for å gi plass til elektriske komponenter.

Innvendig har det skjedd mye mer siden F-Pace først kom. Det var da også helt nødvendig. Interiøret ble nemlig fort litt gammel, ikke minst var infotainmentløsningen til Jaguar frakjørt allerede i starten.

Nå har den fått det nye Pivi Pro infotainment-systemet, med 11,4-tommers HD skjerm. Det er kraftig forbedring. Jaguar har samtidig beholdt noen knapper og brytere, felles for dem er at de ser bra ut og gir høy kvalitetsfølelse når trykker og skrur. Små detaljer, men dette er Jaguar Land Rover-konsernet gode på.

Bagasjerommet sladrer om at bilen ikke var tiltenkt denne drivlinjen fra start. Gulvet er løftet for å gi plass til det elektriske. Dermed synker også volumet, fra 650 til 485 liter.

Interiøret har fått et solid løft, det var da også nødvendig for å henge med konkurrentene på dette området.

Hvordan fungerer det?

F-Pace er både mindre og lettere enn sine Range Rover-søsken (den veier så vidt over 2.000 kilo). Det merkes. Her er det fint kraftoverskudd, samtidig som bilen er rask. 5,3 sekunder på 0-100 km/t er ikke lenger oppsiktsvekkende for en SUV, men du skal være bortskjemt hvis du synes det er for dårlig.

Drivlinjen kler en bil som er ganske sporty satt opp. Samtidig er dette en kultivert pakke. Motoren er veldig godt støydempet og som vanlig går overgangen mellom bensin og strøm helt sømløst. På «inspirert» kjøring på svingete veier, føles F-Pace både mindre og lettere enn den egentlig er. Det er et kompliment til Jaguar-ingeniørene.

Interiøret har hatt veldig godt av oppgraderingen. Nå ser det bra ut, med en god dose premiumfaktor. Men jeg tar meg likevel i å tenke at det mangler litt prikken over i-en, det som kunne fått det til å stå ut sammenlignet med konkurrentene. Wow-faktoren og særpreget vi fant i Jaguarer i «gamle dager» er borte. Og så er konkurransen på dette området også blitt beinhard.

De ladbare hybridene kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Likevel er startprisen på denne utgaven altså 800.000 kroner. Når testbilen runder en million, vil nok endel også tenke at det blir i overkant for en tross alt ganske kompakt SUV.

Her møtte vi F-Pace i Montenegro første gang

I sum gjør endringene at F-Pace klarer seg bra, også i 2021. Tøft kommer den likevel til å få det. Kundene i denne klassen har mye å velge mellom og er generelt en kresen gjeng. Mange av dem oppfatter nok F-Pace som en «gammel» bil nå - og går heller for en av de mange nyere alternativene.

Her hjemme stikker I-Pace av med både oppmerksomhet og salg. Dermed er det nok ikke grunn til å vente noe stort salgs-comeback, viktige endringer til tross.

Markant front, her er det mye sort "netting"!

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en ladbar og sporty SUV som skiller seg litt fra mengden.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av å ha siste nytt - og kanskje også klar for å kjøre helelektrisk.

Eierne mener

Jaguar F-Pace befinner seg i en klasse med veldig mange tøffe konkurrenter, i tillegg går mange av kundene her hjemme nå over til ren elbil.

JAGUAR F-PACE SE R-DYNAMIC P400e Motor og ytelser: Motor: 2-liter bensin + elmotor Effekt: 404 hk / 640 Nm 0-100 km/t: 5,3 sek. Toppfart: 209 km/t Forbruk (WLTP): 0,25 l/mil Batteri/rekkevidde: Batteripakke: 17,1 kWt Rekkevidde: 53 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 474 x 193 x 166 cm Bagasjerom: 485 / 1.200 liter Vekt: 2.012kg Tilhengervekt: 2.000 kg Nyttelast: 592 kg Pris: Fra: 802.000 kroner Testbil: 1.020.000 kroner

