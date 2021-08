Gjør blomkål til et festmåltid

Her er to smakfulle retter med blomkål som hovedingrediens.

Blomkål servert med urtesaus og reker

Reker kan byttes ut med tynne strimler av røkelaks, stekt laks/ørret i tynne strimler eller sprøstekt bacon. Kan også serveres som ren vegetar. Lag saus med f eks havremelk eller soyamelk eller melk som tåles. Glutenfri kok opp melk som tåles og jevn med maisennamel rørt ut i litt melk som tåles eller vann.

Ingredienser:

1 stort eller 2 små blomkålhoder

3-5 dl rensede reker

Dill eller persillesaus:

2 ss smør

1 finhakket sjalottløk

2 ss hvetemel

Ca. 4 dl melk

Salt, pepper

Hakket dill eller persille

Evt litt røkt paprika pulver eller karri

Slik gjør du:

Begynn med å lage sausen. Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med melk (gjerne varm) under omrøring til fyldig (ikke tykk som grøt) saus. Kok opp og la trekke i ca. 8 minutter. Smak til med salt, pepper og røkt paprikapulver eller karri. Finhakket persille eller dill tilsettes rett før servering. Hell over den kokte kålen.

Blomkål: Lag et snitt (kryss) i blomkålstilken, det gjør at den også koker innenfra. Kok opp lettsaltet vann i en gryte. Hele kålen skal dekkes av vann. Legg blomkålhodet med stilkfestet ned i det kokende vannet. Kok opp og la småkoke til blomkålen så vidt er mør, 10-15 minutter. Stikk en spiss kniv inn i stilkfestet, den skal så vidt være mør. Bedre med kål kokt litt for lite enn for mye. Ta opp blomkålen og la den renne godt av seg. Legg hele blomkålhodet på et fat eller del det opp i buketter. Hell over varm saus og dryss over sprøstekt rensede reker eller sprøstekt paprika.

Ovnsbakt blomkål med indisk krydder

Ingredienser:

1 mellomstor - stor blomkål

3-4 ss olivenolje

Flaksalt

Dressing:

4 ss yoghurt naturell, eventuelt lettrømme

2-3 ts garam masla krydder, kan erstattes med karri

Salt, pepper

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 200 grader.

Fjern de tykkeste grønne bladene fra blomkålen. Skjær stilken slik at blomkålen kan stå rett i et ildfast fat og lag et kryss med en spiss kniv i den grove stilken, slik at varmen kommer til. Rør sammen yoghurt og krydder.

Legg blomkålhodet i en gryte eller ildfast fat (bruk aluminiumsfolie til lokk) og hell/pensle yoghurtdressingen over. Sett på lokk og sett gryten i forvarmet ovn. Stek med lokket på i å ca. 20 minutter. Ta av lokket og stek videre i ca. 20 minutter. Stikk en tynnspiss kniv i blomkålen for å teste om den er ferdig, den skal være mør helt igjennom. Steketiden varierer med størrelsen på blomkålen og om du liker den myk eller med litt tyggemotstand. Server med et dryss av friske krydderurtdryss eller rensede rekker.