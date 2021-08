Fant kjærlighet rett før pandemien – slik fikk de endelig hverandre

Amerikanske Brandon har ikke vært i Norge siden han fridde for ett år siden, og paret var lei av å vente. Det førte til en utradisjonell bryllupsseremoni.

– Vi har lett etter løsninger og smutthull gjennom hele pandemien, smiler den nygifte bruden.

Norske Mari Solberg bor i Oslo og amerikanske Brandon Ballin bor i New York, og først etter ett års ventetid kunne bryllupsfesten endelig begynne. For å få det til å skje, trengte de en grenseovergang og en vigsler.

TV 2 har tidligere fortalt om Mari og Brandon som ble kjærester rett før koronapandemien.

I løpet av det siste året har det nyforelskede paret datet digitalt i New York og Oslo. Det har vært krevende å være så langt borte fra hverandre, forteller de til TV 2.

LANGDISTANSE: Mari Solberg og Brandon Ballin lar ikke koronatiltak og ulike restriksjoner hindre dem i å dele livet sammen. Foto: Privat

I september 2020, omtrent ett år etter at de først møtte hverandre, dro Ballin til Norge med et kjærestevisum. Mot slutten av oppholdet, etter 10 dager i karantene, rakk han å skvise inn et frieri.

Å få gjennomføre vigselen skulle derimot vise seg å være vanskelig. Norge slipper nemlig ikke inn fullvaksinerte amerikanere.

Men det gjør Sverige.

I grenseland

– Skal vi dra til en bro og gifte oss? spør en entusiastisk Solberg etter at Brandon endelig har landet i Gøteborg.

– Ja, la oss gjøre det, smiler Ballin.

For paret ble løsningen en litt annerledes bryllupsseremoni på den gamle Svinesundbroa på grensen mellom Norge og Sverige.

Det norsk-amerikanske paret spretter en champagne til stor jubel fra de fremmøtte på broen.

Strenge reiserestriksjoner og koronatiltak har preget hele forholdet, og bryllupet har blitt utsatt flere ganger. De hadde håpet å kunne gifte seg i april, og etter det i juni.

– Dette er vårt tredje forsøk, forteller Ballin.

ENDELIG: Etter et helt år fra hverandre kunne Brandon Ballin og Mari Solberg gi hverandre sine "Ja!" Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

En nødvendighet

Paret ønsket å gifte seg så fort som mulig, fortalte de til TV 2 i mars i år, og årsaken la de ikke skjul på.

– Det at vi ikke allerede er gift er det som stopper oss fra å få truffet hverandre. Det føles litt absurd rett og slett, sa Solberg.

Nå som de er gift, og ikke bare kjærester, kan Brandon spasere over grensen til Norge uten problem.

– Vi kan til og med krysse grensen akkurat nå. Som min ektemann kan han komme inn i Norge. Nå kan jeg virkelig kalle deg det, smiler Solberg til sin nye ektemann.