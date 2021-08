Gladmelding fra meteorologen: – Det blir en fin helg for mange

Ifølge meteorologen er det mange som kan glede seg over været den kommende helgen.

– Det blir mye fint vær de neste dagene. Det blir en fin helg for mange, sier Trine Jonassen, vakthavende meteorolog ved Storm Geo.

Varmt på Østlandet

Varmest blir det på Østlandet i helgen. Der kan man vente seg temperaturer over 20 grader. Sørlandet kan også vente seg mye fint vær de neste dagene.

Gjennom helgen og på mandag blir det også pent vær. Dette skyldes et høytrykk som kommer i løpet av helgen og gir oss roligere forhold og tørr luft.

Det vil være en del regnbyger over Vestlandet og Trøndelag, men dette vil minke utover helgen.

Helgen nærmer seg og det er ikke tvil om at vi får et (noe urettferdig men...) tydelig værskille - nord og sør for Dovre 🤓



⬆️ En smak av høst i nord med grått og vått vær, men det blir en liten bedring utover helgen ☔



⬇️ I sør holder sommeren stand og sola skal skinne 🌞 pic.twitter.com/hFklGVkArT — Meteorologene (@Meteorologene) August 19, 2021

Nord-Norge kan vente seg byger og små mengder med regn.

Meteorologen understreker at områdene nord for Dovre ikke vil få like mye regn som det har vært de siste dagene, og at været vil bedre seg utover helgen.

Det ligger et lavtrykk over nordlige deler av Sverige og Bottenvika. Dette vil bevege seg nordøstover i løpet av dagen. Store deler av Norge kan derfor vente seg mye vind.

Farevarsel

På lørdag kan Nord-Norge vente seg en nordlig bris. Den høyeste temperaturen vil ligge på 10 grader.

På fredag vil Nord-Norge få en god del vind, med liten kuling langs kysten av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Meteorologen beskriver det ustabile været som typisk sommer. Dette dreier seg om konvektiv nedbør. Luften nær bakken blir oppvarmet av solen, og stiger til værs. Når den varme luften blir avkjølt, klarer den ikke å holde på fuktigheten. Noe av vanndampen kondenseres, og det dannes skyer og regnbyger.