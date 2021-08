En ryggskade knuste guttedrømmen – nå herjer Thomas (27) i MMA

– Det kuleste for meg er uten tvil det rushet du opplever når du går inn mot buret. De roper opp navnet ditt, du kommer ut og alt lyset er på deg. En ubeskrivelig følelse.

«The last viking» kalles han. Den to meter høye 27-åringen setter seg umiddelbart i respekt når han entrer treningsmatta hos Frontline Academy.

Thomas Narmo konkurrerer i lett tungvekt på internasjonalt nivå i MMA.

HARDTSLÅENDE: Thomas Narmo i buret mot Alain Ngalani i Singapore Foto: Privat

– Det fyller meg med mye motivasjon når de heier, og de synes det er kult at jeg legger ned så mye hardt arbeid for å vise frem hva jeg er god for.

Men egentlig satset 27-åringen på livet som hockeyproff. Han hadde gått gradene i Vålerenga og fikk med seg tre A-lags kamper før han reiste utenlands.

– Jeg spilte hele juniorkarrieren min i Vålerenga. Jeg har mange fantastiske minner derfra. Etter videregående gikk turen til Finland for å spille ishockey og leve guttedrømmen. Så kom en ryggskade som gjorde at jeg måtte legge skøytene på hylla.

KEEPER: Narmo fikk tre A-lagskamper for Vålerenga Foto: Privat

For ryggskaden krevde en lang rehabiliteringstid, og beskjeden var at han risikerte å bli lam dersom han fikk en ny smell på isen.

– Jeg var 20 år og hadde ganske mange år igjen å leve, så jeg følte det ikke var verdt risikoen. Det var til slutt en enkel vurdering. Det var noen tunge år for å finne seg selv, egentlig. Så fant jeg dette her da og har egentlig aldri hatt det bedre.

– Men hvordan endte du opp med MMA?

– Jeg konkurrer i alt. Om det er brettspill, kortspill eller MMA. Jeg manglet gleden av å gå på trening, så fysioterapeuten min anbefalte submission wrestling. Det var en treningsform som kunne hjelpe å styrke opp kjernemuskulaturen med mye fokus på balanse blant annet. I tillegg fikk jeg konkurranseelementet. Det er veldig likt dette.

Narmo startet sin MMA-karriere for fire år siden og har hatt en kraftig stigende kurve.

Han legger ned opp mot 1300 timer trening i året, men både jobber og studerer ved siden av.

NORRØN: Det er ikke uten grunn at Narmo kalles «The last viking». Foto: Privat

– Man kjenner at man jobber i motbakke. Du er en 100 prosent-utøver i tillegg til at du har mye ekstra på boka . Mange av oss har familien også. Man skal være godt strukturert for å få ting til å gå rundt. Det er ikke alltid like enkelt.

I tillegg er Narmo pappa til to år gamle Matheo. Livet med sønnen har gitt han en ekstra dimensjon og en større motivasjon i treningsarbeidet.

PAPPA: Narmo med sønnen Matheo. Foto: Privat

–Det har vært veldig bra for meg på mange måter å få barn. I hvert fall i forhold til det jeg holder på med, så føler jeg det har gitt meg en ny motivasjon. Det gir meg mye glede i hverdagen.

24. september skal Narmo gå en ny kamp i Singapore mot brasilianske Marcus Almeida.

Og støtten fra familien betyr veldig mye, selv om ikke alle umiddelbart omfavnet hans nye karriere som MMA-utøver.

– Særlig moren min var veldig skeptisk i starten, og det skjønner jeg, men nå er det bare positivt. Jeg er veldig takknemlig for den familien jeg har som støtter meg og gir meg mulighet til å leve ut min drøm.