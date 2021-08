Tolv år gammel fikk Real Madrid-profilen en brutal beskjed fra legen

Nacho Fernández (31) har måttet kjempe hardt for å bli en viktig spiller for Real Madrid.

Se Levante - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra klokken 21:30.

- Han hadde spilt flere kamper for andre lag, men har vært lojal mot klubben sin. Alle stoler på ham. Jeg liker helter som ikke er de største stjernene. Jeg vil hevde at han er verdens beste forsvarsspiller som ikke spiller fast.

Det var ordene TV 2s fotballekspert, Morten Langli, brukte da han skulle beskrive Nacho, som forrige helg noterte seg for scoring i 4-1-seieren over Alavés i Baskerland.

Nedenfor kan du se målet hans.

31-åringen, som har vært i Real Madrid siden han var elleve år, ble tatt opp i A-stallen til den spanske klubben i 2011. Fra utsiden kan det se ut til at Nachos karriere har vært en dans på roser. Han har spilt godt over 200 kamper for en av verdens største klubber og vunnet LaLiga, Champions League og cupen.

Men som tolvåring fikk han en brutal beskjed fra legen som kunne snudd opp ned på alt.

Knust

Nacho ble på den tiden ansett som et av de største talentene i Real Madrid-akademiet. Han var allerede da en allsidig spiller som kunne bekle flere posisjoner. Men under en turnering i Bilbao, skjønte han at noe ikke stemte.

- Plutselig måtte jeg alltid på do. Jeg drakk mye vann. Jeg snakker om tonnevis med vann, har Nacho senere uttalt i Amazon-sendte dokumentaren "Campo de Estrellas".

Hans mor, Maite tok ham umiddelbart med til legen. Hun hadde en følelse av at noe virkelig var galt. Den følelsen viste seg dessverre å stemme. Prøvene viste at Nacho hadde diabetes og måtte bli innlagt på sykehus.

- Det var en av de verste dagene i mitt liv. Legene sa jeg skulle glemme fotball, som i praksis var livet mitt, sier Nacho.

Nacho var langt nede da han fikk den nedslående beskjeden Foto: JORGE GUERRERO

Kontrabeskjed

Hele familien var på sykehuset for å trøste ham. Nacho trodde hans store drøm hadde brast. Men så kom den oppløftende beskjeden han aldri trodde han skulle få. Den kom av spesialistlege Joaquin Ramirez.

- Jeg oppmuntret ham og fortalte ham at han ikke trengte å gi opp fotballen. Han kunne bruke det som en del av behandlingen. Sport er bra for alle, spesielt for diabetikere.

Nachos fortvilelse ble omgjort til håp. Han skjulte ikke sykdommen, tok insulinsprøyter før hvert måltid og gjorde alt han kunne for å holde sykdommen under kontroll. 20 år senere har han spilt 234 kamper for klubben i sitt hjerte.

Lagkamerat i Real Madrid, Lucas Vazquez, er stolt over hvordan hans venn har håndtert sykdommen gjennom så mange år.

- Nacho er et eksempel som viser at barn med den sykdommen aldri må gi seg, sier han.

- Jeg vet at han har hatt det tøft. De fortalte ham at han måtte gi opp, men se hvor han er i dag, sier tidligere lagkamerat Alvaro Morata.

Selv ønsker Nacho å være et forbilde for barn som lider av diabetes. Spanjolen har fått flere brev fra folk som har takket ham for at han har vært så åpen om sykdommen.

- Etter så mange år er det nesten normalt for meg. Jeg spiser all slags mat og tar bedre vare på meg selv. Det er viktig å sørge for at alt går bra når man spiller på et høyt nivå, sier Nacho.

Viktig rolle

Denne sesongen blir ekstra spesiell for Real Madrid-stopperen. Når "Los Blancos" nå har mistet to nøkkelspillere i midtforsvaret i form av Sergio Ramos og Raphaël Varane, er det ventet at den rutinerte stopperen blir en av spillerne som tar en lederrolle på laget i deres fravær.

TV 2-ekspert Langli er imponert over Nacho.

- Hvis du har en spiller som ham, er det nesten som å ha fire spillere. Han kan spille venstreback, midtstopper og høyreback. Han har tempo, er trygg med ballen og vinner dueller. Det er en fantastisk spiller, roser han.

Det samme er hans nye italienske trener i Real Madrid, Carlo Ancelotti.

- For meg er det to typer midtstoppere i fotball: Optimisten og pessimisten. Nacho er den pessimistiske typen. Han vet at ting kan skje når som helst på banen, noe som gjør at han er på tå hev i samtlige 90 minutter.