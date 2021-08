Slik blir høsten på TV 2s kanaler

Torsdag ettermiddag presenterte TV 2 høstens nye og godt kjente programmer. Kanalens direktør, Olav T. Sandnes, mener seerne har mye å glede seg til i de mørke månedene som kommer.

– Jeg tror seerne i år vil merke taktskiftet TV 2 står midt i. Vi leverer på vårt eget løfte om fornyelse med et tosifret antall nye titler. Når vi i tillegg har etablerte underholdningsfavoritter, fantastiske sportsrettigheter og en nyhetsredaksjon på tå hev foran stortingsvalget, ligger alt til rette for en spennende høst, sier Sandnes i en pressemelding fra TV 2.

Han påpeker at ambisjonen ikke er at alle skal like alt, men at i TV 2s programunivers skal alle finne noe de virkelig elsker.

– Vi har en historisk sterk sportshøst med rettigheter i kø, og en nyskapende programsatsing. Vi skal fortsatt samle familier og venner foran skjermen til kjente favoritter, samtidig som vi skal engasjere med nye relevante historier.

Dette er høsten på TV 2:

Kjære landsmenn

Dramakomedien «Kjære landsmenn» åpner fløydørene inn til en moderne kongefamilie med Atle Antonsen og Ine Jansen i rollene som konge og dronning.

Kong Johan (Antonsen) har regjert trygt, konservativt og etter den gamle oppskriften: Stille opp på offentlige tilstelninger, skrive gratulasjoner til 100-åringer, tørrprate med krigsseilere og vinke til folket på 17. mai. Men kongehuset får seg en støkk når Norges største avis foretar en meningsmåling: Kun 48 prosent av det norske folk synes de gjør en god jobb.

Johan nekter å tro det. Han setter i gang sin egen meningsmåling – som resulterer i en særs lite flatterende ordsky. Folket elsker ikke sin konge lenger! De er i beste fall likegyldige til ham.

Kong Johan og hans kone, dronning Isabella (Jansen), må foreta seg noe – raskt. Det hjelper heller ikke at den nyvalgte statsministeren er uttalt republikaner, og ser sitt snitt til å pense opinionen i disfavør av kongehuset.

«Kjære landsmenn» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 18. september.

Farmen:

Året er 1921 og høstens Farmen-gård ligger ved Steinsjøen, på grensen mellom Østre Toten og Hurdal. Her skal 14 forpaktere sørge for gårdsdriften mens gårdeier Johan Steinsjøen har reist til Russland med Fridtjof Nansens hjelpeorganisasjon for å hjelpe til med hungersnøden som har oppstått der etter krigen.

Foto: Espen Solli/TV 2

I årets sesong skal samhold og felleskap stå i fokus, men det blir tidlig stjeling av brød og egg i kampen for tilværelsen. Vi får se latter, tårer, krangling og flørting og ikke minst; en malplassert amerikaner.

Med nærvær av militæret blir det ukesoppdrag og opplevelser vi aldri har sett på Farmen tidligere. Mads Hansen er tilbake som programleder, som stiller dem direkte og nærgående spørsmål.

«Farmen» har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Play 21. september.

Skal vi danse:

Tolv nye kjendiser inntar parketten i sesong 17 av «Skal vi danse», og sammen med sine proffe dansepartnere skal de konkurrere om å bli best på dansegulvet.

Årets dansekjendiser er: Alejandro Fuentes, Anniken Jørgensen, Dennis Vareide, Elin Ørjasæter, Iselin Guttormsen, Joakim Kleven, Magnus Moan, Maren Lundby, Royane Harkati, Simon Nitsche, Siri Nilminie Avlesen-Østli og Øyvind «Vinni» Sauvik,

For første gang i «Skal vi danse»-historien får vi denne høsten et dansepar bestående av to personer av samme kjønn, nemlig influenser og filmskaper Joakim Kleven og hans proffdanse-partner Benjamin Jayakoddy.

Foto: TV 2

På dommersiden dukker det opp et nytt fjes i Morten Hegseth, som tar plass bak dommerbordet sammen med Merete Mørk Lingjærde og Trine Dehli Cleve, mens Anders Hoff og Katrine Moholt leder oss gjennom direktesendingene på lørdagskveldene i høst.

Også i år byr vi på et usminket innblikk inn i den hektiske «Skal vi danse»-hverdagen. I realityprogrammet «Dansebobla», som du kan se på TV 2 Play, kan du se hva som foregår i kulissene, på dansetrening og etter opptak, når kameraene slås av.

«Skal vi danse» har sesongpremiere 28. august på TV 2 og TV 2 Play, mens sesongens første «Dansebobla» er på plass på TV 2 Play 23. august.

Jakten på kjærligheten:

Vi følger bønder i jakten på den store kjærligheten, i tidenes mest jordnære dating-program.

«Jakten på kjærligheten» er tilbake! I høst følger vi igjen spente, sjarmerende bønder som alle har det til felles at de drømmer om den store kjærligheten, om å finne en å dele hverdag og fest med. De åpner gårdstun og hjerte for nøye utvalgte friere, og vi kommer tett på mens følelser oppstår og bånd knyttes.

I sin 18. sesong er programmet fortsatt en hit blant norske seere, som ivrig følger bøndene på kjærlighetsjakt. Programleder er Gunhild Dahlberg.

Foto: Espen Solli/TV 2

God kveld Norge:

TV 2 fortsetter satsingen på underholdnings- og kjendisnyheter! Dorthe Skappel skal sammen med sine gode kolleger Marte Bratberg og Niklas Baarli holde deg kontinuerlig oppdatert på kjendisfronten.

Dorthe leder «God kveld Norge» hver helg på TV 2, der hun blant annet intervjuer underholdningsbransjens største profiler. Marte Bratberg og Niklas Baarli dukker opp ukentlig og gir deg alt du trenger å vite om det som rører seg i kjendisverden. I tillegg til besøk av gjestene du er nysgjerrig på, byr de på nyheter og avsløringer om kjendiser like raskt som redaksjonen vet det selv.

«God kveld Norge» med Dorthe Skappel får sesongpremiere 3. september på TV 2 og TV 2 Play.

Foto: Espen Solli/TV 2

Sofa:

Tidligere i år vant tv-konseptet «Sofa» Gullruten for «Beste reality». Til høsten sender TV 2 sesong 2. Noe av det vi nordmenn bruker aller mest tid på, er jo å snakke om ting vi har sett på tv, planlegger å se på tv, seriene vi er hekta på, deltakerne som har sjokkert oss og de gøye klippene du bare MÅ se om igjen.

Foto: TV 2

I høstens sesong blir det garantert gjensyn med noen kjente og kjære deltagere, men det vil også dukke opp noen nye og overraskende personer som ønsker oss velkommen inn i sine private stuer.

«Sofa» kommer på TV 2 og TV 2 Play i oktober.

Huskestue:

Kristian Ødegård skal igjen ta for seg et knippe medium smarte kjendiser og teste deres kunnskapsnivå med spørsmål på relativt lavt nivå. Dag Otto Lauritzen – den evige skoleelev – er med som fast deltaker.

Kunnskapshull tettes ikke uten en god porsjon vennligsinnet avstraffing. I denne sesongen skal deltakerne få strammet opp eventuelle slappheter i hjerneregionen ved hjelp av blant annet støt i ballene, vannski med elektrosjokk, eksploderende megaballonger, en ydmykende runde i gapestokken, piskende trær og huggormbitt.

Foto: TV 2

Kjente navn som skal i ilden denne sesongen, er Bernt Hulsker, Linnea Myhre, Kjetil Rekdal, Calle Hellevang-Larsen, Øyvind Rafto, Anders Hoff, Ole Christoffer Ertvaag, Birgit Skarstein, Olaf Tufte, Anniken Jørgensen, Öde Nerdrum, Ahmed Mamow, Lars Berrum, Annika Momrak, Martha Leivestad, Vår Staude, Abid Raja, Tom Stiansen, Marius Skjelbæk, Victor Sotberg, Lydia Gieselmann, Lilli Bendriss, Adelina Ibishi, Tete Lidbom, Bjarte Hjelmeland, Henrik Mestad, Thea Loch Næss, Didrik Solli-Tangen, Emil Solli-Tangen, Emilie Nereng, Knut Arild Hareide, Henrik Asheim, Anniken Huitfeldt, Johann Olav Koss, Margrethe Røed og Håvard Tjora.

Nesten hele «Huskestue»-sesongen er tilgjengelig på TV 2 Play nå, og har premiere 19. august på TV 2.

Vårt lille land:

Hva skjer når Tonje Steinsland og en gruppe erfarne journalister, reiser ut i Norge for å finne håpet?

«Vårt lille land» er en dokumentarserie som ikke likner på den øvrige nyhetsdekningen i media. For redaksjonen har gitt seg selv i oppdrag å løfte fram det som er godt. Derfor kommer de tilbake med spektakulære historier om ordinære mennesker. Fortellinger om hverdager - der folk settes på prøve, kjemper, reiser seg, gjør ekstraordinære bragder.

Det handler om vanlige menneskers liv. For alle har en historie.

«Vårt lille land» har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Play i oktober.

Foto: TV 2

Åsted Norge:

«Åsted Norge» startet opp i 2016, og har med seernes hjelp bidratt til at mange lovbrytere er blitt tatt. Programmet forener forbryterjakt, undersøkende journalistikk og folkeopplysning.

Jens Christian Nørve er utegående reporter og programleder. I ekspertpanelet finner du forsvarsadvokat John Christian Elden, forfatter og tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde.

Foto: TV 2

Tidligere etterforskningsleder og kriminalforfatter Jørn Lier Horst er et nytt tilskudd i ekspertpanelet denne sesongen.

«Åsted Norge» har sesongpremiere 20. september på TV 2 og TV 2 Play.

Emmas stemme:

Emma Ellingsen (19) er kjent som influenser og fra TV 2-serien «Bloggerne». I forbindelse med høstens stortingsvalg får hun nå sin egen serie om valg og politikk for unge. I serien «Emmas stemme» møter 19-åringen, som også er førstegangsvelger, andre unge som engasjerer seg politisk. I serien er målet at dette skal bli litt enklere, både for Ellingsen og andre unge.

Foto: TV 2

Hun håper serien kan bidra til å lære både henne og andre jevnaldrende noe om politikk, og hun er selv opptatt av at unge skal bruke stemmeretten sin.

– Vi har alle vår mening, og det er veldig viktig at den blir hørt, sier hun.

«Emmas stemme» har premiere på TV 2 Play 24. august.

TV 2 hjelper deg junior:

Endelig er «TV 2 hjelper deg junior» her – et nytt forbrukerprogram for hele familien!

Programlederne Hjalmar Hegvik Ruud (10) og India Dee Roll Kvangarsnes (11) tester produkter, besøker fabrikker og krever svar fra ansvarlige voksne. Nå skal barnas problemstillinger tas på alvor, men med en solid dose lek, humor og en knakende god hjelper ved navn Junior.

«TV 2 hjelper deg junior» har premiere på TV 2 Play 30. september.

Foto: Espen Solli/TV 2

TV 2 hjelper deg:

«TV 2 hjelper deg» er tilbake! Solveig og gjengen er ute hos folk, side om side med forbrukerne og tettere på.

De går nå enda mer i dybden på enkeltsaker og avslører dårlige avtaler og brutte løfter. De sørger for at de som lover for mye, må stå til ansvar.

«TV 2 hjelper deg» har sesongpremiere torsdag 2. september på TV 2 og TV 2 Play.

Foto: TV 2

Toll:

I sesong 3 av «Toll» følger vi tollerne idet grensene delvis åpner opp etter å ha vært stengt under pandemien.

Ikke bare møter vi Changiz, Steffen og Martine, men mange nye tollere tar seerne med inn i en spennende verden hvor jakten på narkotika, alkohol, våpen og andre ulovlige varer preger hverdagen.

Vi får et innblikk i hvordan vareførsel sørger for flyt av varer, på grenseoverganger som Flisa og Ørje blir vi kjent med nye tollere og for første gang åpner etterretningsavdelingen opp og gir publikum innsikt i at ikke alle beslag tas på magefølelse.

Foto: TV 2

«Toll» er ikke bare en historie om livet på grensa, men også historien om et Norge få har visst om. Et ikke-så-uskyldig-Norge, og kampene som foregår på grensa. Vi kan ikke vite hva som vil skje i fremtiden og om livet vil bli den samme som før pandemien. Vi vet imidlertid at når grensene åpnes, er det tollerne som går i front og stopper ulovlige varer fra å komme inn, og ikke minst sørger for at livsviktige varer kommer inn.

De to første sesongene av «Toll» har oppnådd solide seertall, og TV 2-serien er også pekt på som en av årsakene til den store søkermassen til toller-studiet i 2021.

«Toll» har sesongpremiere på TV 2 Play og TV 2 Zebra i oktober.

En del av meg:

I denne dokumentarserien møter Solveig Kloppen og Geir Fredriksen nære familiemedlemmer som har brutt kontakten, og som nå forsøker å finne tilbake til hverandre igjen.

I løpet av et liv vil dessverre mange oppleve at det blir helt umulig å forholde seg til dem som egentlig skal stå dem nærmest. Mor, far, søster, bror: Få kan gi deg den samme følelsen av tilhørighet, men få kan såre deg mer.

Foto: TV 2

I «En del av meg» slipper et knippe modige mennesker oss inn i deres reise mot en forsoning. På veien får vi innsikt i sårbarheten de medvirkende føler når de både må stå opp for seg selv og prøve å gi slipp på fortiden. Men, vi blir også med når en liten seier kan bety alt. Denne serien handler ikke om å fordele skyld, men holder fokus på hva som skal til for å ta de første skrittene i riktig retning når alt virker fullstendig fastlåst.

For noen viser det seg at forsoning handler om å forstå sin egen historie – og endelig finne en fred i den. For andre blir drømmen om å finne tilbake til hverandre virkelighet.

«En del av meg» ser på hva det koster et menneske å stå i et brudd og søker svar på det store spørsmålet: Hva må egentlig til for å lege gamle sår?

«En del av meg» har premiere på TV 2 og TV 2 Play i oktober.

Mina og meg går Finnmark på tvers:

Går det an å ta med en 5-åring på en 400 kilometer lang ekspedisjon vinterstid?

Alexander Read og datteren Mina (5) har bestemt seg for å gå krysse Finnmarksvidda fra Vardø til Alta. De regner med å bruke 24 dager på ekspedisjonen som de har planlagt sammen.

Foto: TV 2

Turmagien de to skaper handler om mer enn å gå langt på ski. Alexander har ansvaret for sikkerheten underveis, mens Mina har lagt inn aktiviteter hun ønsker seg. De har derfor med seg diskolys og kostymer, og håper å få sett nordlyset.

«Mina og meg går Finnmark på tvers» har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst.

Annerledes:

«Annerledes» er en programserie over åtte episoder der vi gjennom programleder Emma Ellingsen i hvert program blir kjent med en ny person som forteller sin personlige historie. Emma møter mennesker som har måttet kjempe for å bli godtatt for sin annerledeshet.

«Annerledes» har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst

Foto: TV 2

Landskampen:

Gjennom to tidligere sesonger av «Landskampen» har norske og svenske idrettshelter utkjempet knalltøffe konkurranser seg i mellom.

Etter at Norge vant første sesong, slo svenskene tilbake i sesong 2. Stillingen er dermed 1-1, og det er to heltente lag som begge er klare for å ta ledelsen i sesong 3.

Skidronningen Marit Bjørgen har overtatt den norske programlederrollen, mens Gunde Svan holder stand på svensk side. Nytt i år er at det blir utskiftninger på lagene underveis.

Norge starter med langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34), tidligere langrennsløper Thomas Alsgaard (49), skiskytter Johannes Thingnes Bø (28) og tidligere skiskytter Tora Berger (40), men vi får også se langrennsløper Therese Johaug (32), langrennsløper Emil Iversen (29), tidligere langrennsløper Marthe Kristoffersen (31) og tidligere kombinertløper Magnus Moan (37) i løpet av sesongen.

Foto: Espen Solli/TV 2

Sverige starter med skiskytter (tidl. langrennsløper) Stina Nilsson (27), tidligere skiskytter Magdalena Forsberg (53), tidligere langrennsløper Anders Södergren (44) og tidligere langrennsløper Marcus Hellner (35), mens skiskytter Martin Ponsiluoma (25), skiskytter Elvira Öberg (22) og tidligere langrennsløper Jörgen Brink (47) også skal konkurrere i løpet av sesongen.

«Landskampen» har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Play fredag 20. august.

Funkyfam:

I den tredje sesongen av «Funkyfam» følger vi Jørgine og familien gjennom et år med store forandringer for dem alle. Noah reiser i militæret, og her får han prøvd seg på tøffe fysiske utfordringer og som gardist foran Slottet. Hjemme i Ålesund bor Trude nå helt alene, men velger å fylle tomrommet med en vilter omplasseringshund. Tvillingene tvinges enda nærmere hverandre under lockdown i Oslo og konfliktnivået dem imellom når nye høyder.

Foto: TV 2

På Jessheim har Jørgine overbevist Morten om at det familien trenger er to nye hunder som krever mye tid og oppmerksomhet. Hun håper dermed at hans ønske om enda et barn er satt på pause. Men der tar hun feil.

«Funkyfam» har sesongpremiere i oktober på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.

Idrettsforeldre:

Mange foreldre har brukt hundrevis av timer på sidelinjen for å bivåne egne barns middelmådige idrettskarrierer og har møtt på utallige foreldre i håndballhaller, langs skiløypa, i slalåmbakken og ikke minst på fotballbanen. Man opplever å møte folk man kanskje ikke naturlig ville hatt en relasjon til, hvis det ikke var for at døtrene tilfeldigvis havner på samme rideparti eller sønnene spiller på samme fotballag.

I dette foreldre-konglomeratet, bor det mange humoristiske typer og karakterer som danner grunnlaget for mockumentary-serien «Idrettsforeldre». Komiker Henrik Elvestad spiller syv ulike mammaer og pappaer til barn og ungdommer som driver med ulike idretter. Vi blir med disse karakterene gjennom en sesong på 12 episoder, der de engasjerer seg i barnas idrettsprestasjoner.

Med svært ulik tilnærming til sine egne barn og deres idrett, følger vi de ulike foreldrene og deres håpefulle på veien mot deres hovedmål.

«Idrettsforeldre» har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst.

Sport på TV 2:

Sportshøsten blir en av de mest innholdsrike i TV 2s historie – mye takket være det enorme tilbudet av internasjonal fotball: Alle kampene i Premier League, Champions League, La Liga og alle landskampene. Blir Erling Braut Haaland toppscorer i Champions League igjen, er det på TV 2s kanaler du kan se alle målene.

Men TV 2s sportstilbud denne høsten består av mer enn fotball. Vi er tett på sykkel, blant annet med Tour of Norway, som starter i dag, 19. august. Spania rundt startet 14. august og varer fram til 5. september. Og du får sykkel-VM fra sykkelsportens hjemland, Belgia, fra 19. september. I tillegg ser du klassikeren Paris - Roubaix 3. oktober.

Vintersport blir det også mye av den kommende sesongen. Vi starter i Davos, før vi har starten på Tour de Ski i desember. Nytt av året er at TV 2 og NRK skal samarbeide og vise alt av hopp, alpint og langrenn fra Norge og Østerrike.

På sjakkfronten blir det Norway Chess med Magnus Carlsen og resten av verdenseliten i september.

TV 2 bygger fremtidens hjemmebane for norsk idrett, og kickstarter denne satsingen allerede i høst med volleyball, basketball, mer ishockey og innebandy.

Grorud Underdogs:

– Vi vil vise barn og ungdom som vokser opp her at de kan oppfylle drømmene sine, sier Faysal Ahmed, fotballspiller fra Groruddalen.

I «Grorud underdogs» følger vi Faysal og resten av laget når utfordrerne rykker opp i OBOS-ligaen, hvor de ukentlig må kjempe mot overmakten.

For mange har fotball en viktig sosial funksjon: En av Norges mest spennende fotballklubber er lille Grorud, fra en bydel i Oslo som ofte blir forbundet med utfordringer, bråk og negative avisoverskrifter.

– Groruddalen er et område med utfordringer. Målet vårt er at vi skal vise barn og ungdom at de kan få til positive ting her, sier Grorud-spiller Faysal Ahmed (33). - Det er mye kulere å spille for Grorud og være med på å gjøre en forskjell for barna i området, enn å ha spilt for eksempel for Viking i Eliteserien, mener han.

Foto: Nyebilder

For mellom motorvei, skog og høyblokker finnes det barn og unge med store drømmer, og i dokumentarserien «Grorud underdogs» blir vi kjent med fotballklubben som huser lokale supertalenter, en ung, ambisiøs trener og et miljø som representerer hele verden. Klubben håper å være bydelens stolthet, men kjemper mot nedrykk med en ung stall og lite penger.

«Grorud underdogs» er en dokumentarserie i åtte episoder. Regi er ved TV 2 Sportens Christian Thorkildsen, som i fjor gikk til topps i klassen «Årets programserie web-TV» da MBL delte ut årets mediepriser.

«Grorud underdogs» har premiere tirsdag 31. august på TV 2 Play.

Svein og Petter stikker:

Svein Stangs historie rørte hele Norge da vi ble kjent med ham i «Petter Uteligger», dokumentarserien der Petter Nyquist bodde på gata i Oslo i 52 dager.

Svein har nå flyttet hjem til Farsund, og har lagt rusen og dagene på gata bak seg. Det tøffe livet har imidlertid satt sine spor, og Svein er avhengig av dialyse flere ganger i uka. Og han kjenner på ensomhet når gamle venner er borte og livet leves på et eldresenter. Petter har han heldigvis holdt kontakten med, og nå skal de to legge ut på en reise for å fylle på med nye opplevelser å bygge vennskapet på.

Foto: TV 2

For Sveins del betyr ferie å «gi faen og dra på tur uten mål og mening», og det er akkurat det de to gjør. I en ombygget folkevogn-buss oppsøker de steder de har sterke bånd til. Det fører dem blant annet til barndommens paradis for dem begge, Hvaler.

Svein får en etterlengtet pause fra en ensformig tilværelse på eldresenteret, og Petter får igjen oppleve hvordan Sveins nærvær gir gode samtaler og opplevelser utenom det vanlige. Men han får også se på nært hold hvordan Svein strever med ettervirkningene fra et tøft liv på gata. Klarer de to å nå fram dit Svein ønsker å dra?

«Petter og Svein stikker» har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst.

Bloggerne:

Alexandra Joner er nykommer i den 15. sesongen av «Bloggerne». I tillegg følges Sophie Elise Isachsen, Emma Ellingsen, Eveline Karlsen, Monica Nyhus og Iselin Guttormsen denne sesongen. Det blir en fartsfylt sesong i «Bloggerne» med sterke følelser, komikk og livets mange opp- og nedturer.

Vises mandag til onsdag over sju uker.

Sesong 15 av «Bloggerne» hadde premiere mandag 16. august på TV 2 Play og TV 2 Livsstil

Foto: TV 2

Alex og Aune:

Alex Rosén og Aune Sand har mange steder de vil besøke, og mye de vil oppleve sammen, og nok engang knytter de vennskapsbånd! Ikke bare til hverandre, men til et norsk tettsted – og ikke minst alle de flotte folka som bor der.

Sist sommer gikk de sommeren i møte i nord, og i år er det Vestlandet som gjelder. Denne gangen møtes de i Kalvåg, ytterst i Vestland på den vakre øya Frøya. Utenfor ligger Doggerbank og man kan nærmest føle kontakten med Europa idet tonnevis av sild skippes til Nederland. Det er sesong for jomfrusild og nakenbading, det blir trappeløp, magnetfiske, dykking og kremkake. Men mest av alt blir det humor, og mye kjærlighet – til hverandre, folkene som bor der, dyra og naturen.

Stedet skal kartlegges og store spørsmål må besvares: er tettstedet tett nok, hvilken lokal kake er best, og er det som det sies, at alt de vet er at de ikke vet? Og ikke minst, hvordan kan all gjestfriheten tilbakebetales?

«Alex & Aune» har sesongpremiere senere i høst på TV 2 Play.

Foto: Tor Even Mathisen

Isabel:

Isabel Raad er tilbake med en ny sesong av sin egen tv-serie Isabel. I sesong 2 får vi blant annet møte Isabel og hennes nye kjæreste, Jack. Jack er fra England og Isabel ønsker å besøke ham så mye hun kan, men møter mye kritikk for reisene sine midt i en pandemi.

Vi får også være med når hun møter sine nye investorer til klesmerket sitt, Ivorie. Det gir forhåpninger om snarlig lansering. Hun starter business sammen med eksen Pierre Louis, noe som ikke er like lett for kjæresten Jack, som sitter i England og ser hva hun gjør på Instagram.

Etter at Isabel var i Stavanger i forrige sesong og besøkte plassen hun vokste opp i fosterfamilie, får hun en stor trang til endelig å møte dem etter ti år uten kontakt. Det gir henne også lyst til å ta med både Golnaz, Mamma Raad og resten av familien på hyttetur for å lære å gjøre det norskeste av det norske, nemlig stå på ski - noe Isabel fikk mye av i sin oppvekst i fosterfamilie.

Idet pandemien begynner å slippe taket tar Isabel og Jack avgjørelsen om å flytte sammen i Spania. Men å bo sammen byr på nye utfordringer.

«Isabel» har sesongpremiere på TV 2 Livsstil og TV 2 Play 27. september.

Bislett bnb:

I humorserien «Bislett bnb» møter vi kollektivbeboerne Frans (Martin Lepperød), Simen (Johan Sigmundstad) og Bella (Giulia Hellesdatter Roi). Gjengen i tjueårene elsker kollektivet sitt på Bislett i Oslo, men sliter med å betale leien. De trenger penger, og det kjapt! Løsningen blir å leie ut sovesofaen i kollektivet, og snart er framleiedriften i gang.

Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen

Utfordringen er bare at de er avhengige av gode anmeldelser fra gjestene for å holde det gående, og snart befinner de seg i en situasjon der de må innfri de rareste ønsker uke etter uke. De tre må konstant leve etter mottoet «kunden har alltid rett», uansett hvor urimelig og absurd kunden måtte være.

I hver episode dukker det opp kjente fjes i rollene som gjester som booker seg inn på sovesofaen i kollektivet, der en nyskilt 40-åring på jakt etter å oppleve ungdomstiden, bankranere på flukt, en psykiatrisk pasient og en komiker med en litt overdreven tvang til å parodiere er blant leieboerne.

«Bislett bnb» har premiere 2. september på TV 2 Play.

Truls à la Hellstrøm:

I år har Truls fått blod på tann! Etter at han slo Eyvind i tre konkurranser på kjøkkenet i fjor, vil han nå ta sammenlagtseieren. Det er IKKE Eyvind interessert i!

Gutta besøker noen av de flotteste plassene Norge har å by på, og Truls ordner overnatting på eksotiske steder hvor «ingen skulle tru at Hellstrøm kunne bu».

Turen går blant annet til Stavanger, Tromsø, Grimstad, Telemark, Ålesund og Myken.

«Truls à la Hellstrøm» har sesongpremiere tirsdag 14. september på TV 2 og TV 2 Play.

Foto: TV 2

Tufte:

Våren 2020 forbereder bonde, familiefar og roer Olaf Tufte seg til sitt siste OL, men alt blir snudd på hodet når verden rammes av en pandemi.

I denne dokumentarserien følger vi en av landets tøffeste idrettsutøvere, hans familie og team. Vi er tett på i forberedelsene til Tuftes siste sesong som roer der han kjemper om sine siste OL-medaljer, samtidig som koronapandemien truer familiegården og familiens økonomi.

«Tufte» hadde premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Play mandag 16. august.

Forsvinningen på Lørenskog:

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog den 31. oktober 2018 i en kriminalsak som fortsatt er uoppklart. Journalist Kenneth Fossheim har satt sammen et team med tidligere Kripos-etterforskere som med toppmoderne teknologi skal gå gjennom saken på nytt. Dette er en spektakulær og unik sak, både i Norge og internasjonalt.

I denne dokumentarserien i seks deler skal vi for første gang fortelle sammenhengende og kronologisk hva som har skjedd i saken til nå. Programleder og journalist Kenneth Fossheim, som også har skrevet bok om saken, vil sammen med de tidligere Kripos-etterforskerne Per Angel og Håvard Aksnes belyse saken slik at vi alle kan forstå den og få innsikt i tidligere ukjente aspekter ved saken.

Foto: TV 2

Hva skjedde med Anne-Elisabeth Hagen? Hvor er hun, ble hun kidnappet av vinningskriminelle eller er det mannen hennes som kan ha fått henne til å forsvinne?

«Forsvinningen på Lørenskog» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 29. august.

God morgen Norge:

«God morgen Norge» er blitt en viktig start på dagen for mange seere gjennom snart 27 år. Her får vi alltid møter med aktuelle gjester og temaer, underholdning og ikke minst kokketips. «God morgen Norge» sender direkte hver morgen fra mandag til fredag.

Foto: Espen Solli/TV 2

Programlederparene er Vår Staude og Peter Moi Bubresko og Desta Marie Beeder og Espen Fiveland. Wenche Andersen er alltid på plass og gir seerne nyttige tips til både hverdags- og festmat, Finn Schjøll gir oss hage- og dekorasjonstips, mens Isabella Martinsen og Ane Nyrerød gir oss værutsiktene for dagen.

«God morgen Norge» hadde sesongpremiere mandag 16. august på TV 2 og TV 2 Play.

Skavlan:

«Skavlan» er Skandinavias største talkshow og er nå inne i sin aller siste sesong. Fra studio i London og Stockholm inviterer Fredrik Skavlan etablerte verdensstjerner, våre største stoltheter og interessante nykommere til å delta i ærlige og underholdende intervjuer.

Programmet sendes lørdagskvelder og er produsert av Monkberry for svenske SVT og norske TV 2. Programleder er den anerkjente journalisten Fredrik Skavlan.

«Skavlan» har sesongpremiere i september på TV 2 og TV 2 Play.

Ekte:

«Ekte» er TV 2s aktualitetsprogram for ungdom - med temaer som unge i målgruppen 13-19 år er opptatt av.

Gjennom seks episoder i høst undersøker programleder Guro Halleraker saker som er viktige for unge i høstens stortingsvalg.

«Ekte» hadde sesongpremiere på TV 2 Play 5. august.

Foto: TV 2

Lystløgner:

I «Lystløgner» får vi se kjendiser by på sine mest pikante og usannsynlige fortellinger og løgner. Hva er sannhet og hva er løgn?

Erik Solbakken er programleder, med Cecilie Steinmann Neess og Linn Skåber som stødige lagkapteiner.

«Lystløgner» sesong 3 hadde premiere på TV 2 og TV 2 Play 16. august.

Foto: TV 2

Lego masters:

Når suksessformatet «LEGO Masters» sendes for første gang på norske tv-skjermer i høst, skal 16 unike LEGO-talenter konkurrere om den gjeve tittelen som Norges første LEGO Masters.

Oppgavene er mange og varierte: Hvem kan bygge en bro som tåler et halvt tonn med vekter? Hvem bygger det høyeste tårnet, den fineste leiligheten eller den raskeste bilen? Svaret vil sannsynligvis overgå alt du på forhånd hadde trodd vært mulig når det kommer til LEGO.

Foto: Espen Solli/TV 2

Det vil bli lidenskap, idrett på høyt nivå, sterke følelser og magi – og en evig kamp å overgå seg selv og konkurrentene. Kun ett lag står igjen som vinneren av 500 000 kroner.

Programleder Erik Solbakken har fått med seg leketøysoppfinner og LEGO-designer Erik Legernes som makker og dommer, og sammen heier de frem deltakerne gjennom stadig nye utfordringer og magiske resultater.

«LEGO Masters» har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst.

Hjerteslag:

I sesong 4 av «Hjerteslag» møter vi Mio (Thea Loch Næss) og Anders (Vebjørn Enger) ett år etter at Mio gjorde det slutt med Anders. Mio har fått det beste av to verdener, og kan veksle mellom å leke mor, far og barn med bestekompis Anders, og å være ung og fri på byen med bestevennen Katja. Anders på sin side har fortsatt ikke kommet over Mio, og venter i hemmelighet på at hun skal bli ferdig med å finne seg selv så de kan bli en familie igjen.

Når så Mio forelsker seg i en annen, blir ting veldig vanskelig mellom dem, og Anders skjønner at han er nødt til å gi slipp. Men hvordan skal man komme over eksen når man har barn sammen, og derfor er nødt til å se hverandre hele tiden? Og hva skjer når Mio skjønner at Anders faktisk har gått videre og møtt noen andre?

«Hjerteslag» sesong 4 har premiere på TV 2 Play senere i høst.

Foto: TV 2

Wunderland:

«Wunderland» er tilbake. Bakken har fått seg ny kjæreste, Silje. Kjøkkenet pusses opp, og de prøver å finne balansen mellom raggerliv og samliv. Siden Mats er blitt pappa og lagt opp raggen, har Bakken fått seg en ny raggervenn, nemlig Presten.

Torodd har slanka seg 30 kilo og ikke vært på raggen på over et halvt år. Han har funnet seg en sjelevenn i Emilie, og de henger sammen hele tiden. De flytter etter hvert sammen. Torodd må ta grep for å få seg mer jobb.

Foto: Espen Solli/TV 2

Vi møter også Emanuel som fyller 18, og endelig får ta lappen, noe han har drømt om siden han var liten. Etter 12 år på skolebenken må han begynne å tenke på fremtida, og finne ut hva han skal gjøre med livet.

Kenneth er tilkallingsvikar på et lakkverksted, men det kan gå flere måneder mellom hver jobb. Etter flere dårlige måneder må han ta grep, og han starter opp sin egen lakkverksted-bedrift. Vennskapet med Bakken har kjølnet etter noe damegreier, men de møtes i ny og ne. Kenneth skulle helst sett at ting var som før og at de var mer sammen.

«Wunderland» har premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Play 20. september.

Farfar:

I denne familieserien møter vi Johnny (Sven Nordin) som har vendt tilbake til Norge etter å ha bodd i Danmark en del år. Der har han har levd som en uortodoks og sjarmerende levemann.

Sønnen Steinar (Ole Christoffer Ertvaag) har forbarmet seg over ham og lar ham bo i kjellerstua i huset der Steinar har etablert seg med kona Mari (Janne Formoe) og deres tre barn.

Foto: TV 2

Johnnys stil er direkte og upolert, mens sønnen Steinar og hans kone Mari står for en mer pedagogisk og politisk korrekt linje – i hvert fall på utsiden. Særlig far og sønn er tydelig splittet i sitt syn på barneoppdragelse, parforhold og kjønnsroller – men kanskje er de likere enn de våger å innrømme?

I sesong 2 av «Farfar» bor Johnny bor fremdeles i kjellerstua til sønnen og hans familie, og frustrasjonen står i taket når han involverer seg i stort og smått både i og utenfor huset.

«Farfar» har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Play fredag 27. august.