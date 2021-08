Svenske medier: Lærer skadd i knivangrep på skole – maskert mann pågrepet

Det svenske politiet fikk først melding klokken 08.41 om at en person hadde blitt angrepet på høyskolen Källebergsskolan i Eslöv i Skåne.

Kort tid senere ble en antatt gjerningsperson pågrepet utenfor skolen. Ifølge Aftonbladet er det en 18 år gammel mann som har blitt pågrepet.

Administrasjonssjef for barn og utdanning i kommunen, Kerstin Mellén Gyllensten, bekrefter til Skånska Dagbladet at det har «skjedd en form for angrep» på skolen, og at det er en lærer som har blitt angrepet.

Hun forteller at læreren er alvorlig skadd.

Vitner forteller til avisen at gjerningspersonen var maskert, og at han hadde skuddsikker vest, hjelm og kniv.

Avisen skriver videre at læreren ble knivstukket utenfor et klasserom. Elevene i klasserommet skal ha flyktet ut gjennom et vindu. Det har ikke kommet opplysninger om at noen av elevene ble skadd i angrepet.