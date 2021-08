ECDC: Ingen norske fylker er grønne

ECDC oppdaterer sitt smittekart hver uke. Kartet er med på å danne grunnlaget for beslutningene for innreisereglene i Norge.

Fredag kommer regjeringen med et oppdatert kart for nordmenn. De nye reglene trer i kraft natt til mandag.

I tillegg til at Rogaland, Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken, Trøndelag og Nordland har gått fra grønt til gult, har også Vestland gått fra gult til rødt i det oppdaterte kartet fra ECDC.

Beveg pilen i bildet under for å se endringene fra det forrige smittekartet!

Flere endringer i Europa

I tillegg til endringene for Norge, har også hele Tyskland gått fra å delvis være grønt til å være gult og rødt.

Også de tidligere grønne landene Latvia, Østerrike og Slovenia har blitt gule, det gjelder også stadig flere deler av Kroatia.

Samtidig har også alt sør for Jämtland i Sverige blitt farget rødt.

Nå er også hele Frankrike farget rødt.

Dette betyr de ulike fargene Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Kilde: Regjeringen

Karantenekrav og testing

Når man ankommer Norge fra et oransje land, må man ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen og i innreisekarantene.

Kravet om karantene gjelder ikke for de som er fullvaksinert eller har vært smittet de siste seks månedene.

For å avgjøre om et land skal endre farge ser det europeiske smittevernbyrået på hvor mye smitte som er registrert i hvert land de siste fjorten dagene.

Hvis et land har mer enn 50 smittede per 100 000 innbygger kan det gå fra grønt til oransje. Dersom landet gjennomfører svært mange tester blir denne grensen satt på 75 smittede per 100 000 innbygger.