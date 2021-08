Aksjonsgruppe ved Equinor-anlegg – har brutt sikkerhetssonen

Aksjonistene har også brutt sikkerhetssonen ved å blokkere kaien med en seilbåt, slik at tankbåter ikke får lagt til kai. De blokkerer også bilveien ut fra anlegget.

– Vi respekterer selvsagt retten til å ha markeringer og aksjoner, så lenge det skjer på en lovlig måte. Vi ser alvorlig på at et fartøy fra aksjonistene har gått inn i sikkerhetssonen, og er opptatt av at aksjonistene ikke setter seg selv eller de ansatte på terminalen i fare, sier Eskil Eriksen pressetalsperson for Equinor.

Han sier de har varslet politiet om bruddet på sikkerhetssonen, og at det blir opp til dem å håndtere aksjonen videre.

AKSJON: Innsatsleder Kvant sier at de foreløpig vil la aksjonistene være i fred. Foto: Linda Ekeland/TV 2

Innsatsleder Ivar Kvant sier til TV 2 at de foreløpig vil la aksjonistene forbli på stedet.

– Sånn vi har forstått det, så vil de gjennomføre en fredelig demonstrasjon. Så må vi vurdere om det er forenlig med ivaretagelse av lovlig aktivitet, og liv og helse, sier han.

Politisk budskap

Kvant sier at de har en avtale med aksjonistene om at de vil bli fjernet dersom det oppstår ulykker.

– Aksjonen er ikke lovlig, den sperrer jo veien. Men vi vurderer fortløpende om graden i aksjonsformen er så alvorlig at det er nødvendig å gripe inn, sier han videre.

– Har dere inntrykk av at de vil fjerne seg dersom dere ber dem om det?



– De kommer ikke til å fjerne seg nå, svarer Kvant.



Klimaaksjonister

AKSJON: Politiet er i Øygarden i forbindelse med at klimaaksjonister har blokkert veien til et oljeanlegg. Foto: Linda Ekeland/TV 2

Det skal være aksjonsgruppen Extinction Rebellion som står bak aksjonen, som ikke var forhåndsmeldt til politiet.

Aksjonsgruppen sendte en direktevideo fra stedet på sin Facebook-profil.

Der kunne man se at de holdt opp et banner, hvor det står «BAN OIL, LIFE OVER PROFIT».

Aksjonsbølge

En av aktivistene i organisasjonen, Dag Kolstø, fortalte lørdag til NTB at aksjonsgruppen planla en stor aksjonsbølge før valget.

Ifølge Kolstø er målet at aksjonene i Oslo fra 23. til 29. august skal bli den største sivil ulydighets-kampanjen innenfor klima og miljø i Norge siden Alta-opprøret for 40 år siden.

XR har to hovedparoler i kampanjen: «La olja ligge» og «Liv foran vekst».

(TV 2/NTB)