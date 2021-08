18-åring tiltalt for drapsforsøk: Slo moren sin i hodet med balltre

Ifølge tiltalen slo gutten, som på gjerningstidspunktet var mindreårig, moren sin slik at hun pådro seg alvorlige hodeskader.

Hendelsen fant sted i Oslo en februarkveld i år.

Guttens mor ble påført brudd og knusningsskader i hodeskallen, samt blødninger i hjernen som førte til økt trykk og forskyvning av hjernens midtlinje, ifølge tiltalen.

Dette skjedde fordi sønnen ifølge påtalemyndigheten slo henne med et balltre av metall.

Kvinnen fikk også brudd i underarmen, hånda og i fingrene under voldsepisoden.

Påtalemyndigheten mener at hendelsen er å regne som et drapsforsøk, men at kvinnen overlevde fordi hun vegret seg mot slagene ved å bruke armene og fordi hun raskt fikk medisinsk behandling.

– De faktiske forholdene som er beskrevet i tiltalen, er ikke omstridt, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, som har tatt ut tiltalen.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn hva som var foranledningen til hendelsen.

Tiltaltes forsvarer, Cathrine Grøndahl, har følgende kommentar til saken:

– Den er spesiell og inneholder en del private opplysninger som ikke har så stor offentlig interesse etter mitt syn. Det gjelder særlig på grunn av tiltaltes unge alder. Tiltalte erkjenner de faktiske forholdene og har samarbeidet svært godt med politiet og andre instanser.

Fornærmedes bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.

18-åringen må møte i Oslo tingrett 25. august. Det er satt av tre dager til saken.