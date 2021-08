Fotballryktene: – Liverpool er i førersetet i jakten på Braut Haaland

Pep Guardiola har gitt Manchester City-ledelsen beskjed om at de må legge 150 millioner pund, eller omlag 1,84 milliarder kroner, på bordet for å sikre seg Harry Kane. Kilder hevder det et stort nok bud for Tottenham-sjef Daniel Levy, som nå åpner for å gå i samtaler med Manchester City for å selge 28-åringen, skriver Independent.

Dersom Manchester City mislykkes med å sikre seg Kane denne sommeren, så vil manager Pep Guardiola be klubben om å legge inn et bud på den serbiske Fiorentina-angriperen Dusan Vlahovic. 21-åringen har fått en prislapp på rundt 850 millioner kroner, melder Firenze Viola.

Samtidig kommer det nye rykter rundt Erling Braut Haalands fremtid. Flere engelske tabloider hevder nå at Liverpool plutselig er i førersetet med tanke på å kapre Haalands svært ettertraktede signatur. Det nevnes imidlertid ikke hvor mye Liverpool er klar til å tilby Dortmund i overgangssum for å sikre seg 21-åringen, skriver blant annet Sport1 og The Mirror.

Liverpool jakter også på Lilles portugisiske stjerne Renato Sanches, men 24-åringen er for øyeblikket ute med skade i seks uker, noe som kan stoppe Anfield-klubben fra å legge inn et bud, rapporterer Mirror.

Spanske Marca slår fast at Erling Braut Haaland fremdeles er på Real Madrids ønskeliste. Dersom klubben ikke klarer å hente Kylian Mbappé, så vil de gå etter Erling Braut Haaland de siste dagene av vinduet. Real Madrid har rundt 200 millioner euro på å bruke på nye spillere. Det er Carlos Carpio, en av de mest troverdige Real Madrid-journalistene, som melder dette.

Arsenal er i ferd med å sikre seg Martin Ødegaard fra Real Madrid. Nå vil klubben også sikre seg Marco Asensio. Han vil koste omlag 400 millioner kroner, melder spanske Fichajes.

Tottenham trapper opp sin jakt på Serbias og Fiorentinas forsvarsspiller Nikola Milenkovic, etter at West Ham nylig gjorde det klart at de ikke lenger ønsker å forsøke å kjøpe 23-åringen, melder The Times.

Evertons manager Rafael Benitéz vil hente Sean Longstaff fra gamleklubben Newcastle. 23-åringen vil koste rundt 120 millioner kroner, melder The Daily Mail.

Ole Gunnar Solskjær har fått beskjed fra Atletico Madrid om at klubben ikke er villig til å selge Englands landslagsback Kieran Trippier i dette overgangsvinduet, melder AS.

Det betyr ikke at Solskjærs spillerjakt er over for denne sommeren. Manchester United jakter også på en ny midtbanespiller, men klubben må selge spillere for å finansiere nok et dyrt spillerkjøp, melder Manchester Evening News.

Real Madrid har samtidig gitt beskjed til interesserte klubber om at Gareth Bale ikke er til selgs. Klubbens nye manager Carlo Ancelotti har gitt uttrykk for at han ønsker 32-åringen som en viktig brikke i førsteelleveren denne sesongen, hevder Marca.

Juventus skal ha sikret seg det brasilianske stjerneskuddet Kaio Jorge (19), fra Santos. Både Liverpool og Tottenham var også interessert i talentet, melder Goal.

Barcelona håper å sikre seg totalt 200 millioner euro i inntekter gjennom å selge Samuel Umtiti, Philippe Coutinho og Miralem Pjanic denne sommeren, Men foreløpig står klubben uten bud på de tre profilene, hevder Goal.