Gerd (67) smalt igjen døra da utstillingshunden ble returnert: – Her er resten av hunden din

9. august forsvant Gerd Smedstuens hund, som er av rasen puli, fra hytta på Vinstra.

Smedstuen ringte til politiet og meldte utstillinghunden savnet.

20 minutter senere ringte politiet tilbake og sa at Hedda var blitt funnet.

Smedstuen tok kontakt med finnerne, og avtalte at de skulle levere Hedda hjem til henne.

Gerd Smedstuen skjønte ingenting da hunden ble levert på døra.

– «Det der er ikke min hund,» sa jeg. Jeg kjente ikke Hedda igjen, sier Smedstuen til TV 2.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

UGJENKJENNELIG: Slik så Hedda ut da hun ble returnert. Foto: Gerd Smedstuen

Fikk bæreposer med pels

Først da finnerne ga henne to bæreposer fulle av hundehår, skjønte 67-åringen hva som hadde skjedd.

– «Her er resten av hunden din,» sa de, og ga meg bæreposene. Jeg ble så sint at jeg smalt igjen døra, sier hun til TV 2.

Smedstuen ringte tilbake til politiet og fortalte hva som hadde skjedd, og dagen etter anmeldte hun finnerne for dyremishandling.

Bare én turnering unna

Smedstuen forklarer at Hedda ble kjøpt i Budapest, og at hunden skulle bli hennes beste avlstispe.

Smedstuen forlot en godt betalt jobb for å drive med hund, men nå kan hun se langt etter å tjene penger på Hedda.

GLANSDAGENE: Hedda med pelsen hun hadde før skamklippingen. Foto: Gerd Smedplass

Hedda er fire år gammel, og manglet én utstilling før hun ville blitt en innbringende «champion».

– Jeg kan jo ikke stille henne ut slik hun ser ut nå, sier hun, og fortsetter:

– Én ting er det økonomiske, men det verste er at Hedda helt har endret adferd. Jeg må legge henne i et lukket bur om kvelden for at hun skal få sove. Pelsen var hennes beskyttelse som ga henne trygghet. Nå finner hun ikke roen, sier hun.

Smedstuen sier at hunder av denne rasen får sine karakteristiske «hårlisser» når de er mellom åtte og tolv måneder gamle.

– Lissene blir laget med valpehårene, og Heddas pels kommer aldri til å vokse ut slik igjen. Det er helt forferdelig. Hun kan aldri mer stilles ut, sier hun.

Annen historie

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som fant hunden, og hun har en helt annen oppfattelse av saken.

Hun sier at hun oppdaget hunden langs hovedveien på Vinstra, og at pelsen var våt og full av kvist.

– Hunden var skikkelig møkkete, stinket og hadde strå og gress i hele pelsen. Det så ut som om den hadde vært på rømmen i mange måneder, sier hun.

Finneren sier at hunden ikke hadde navn på halsbåndet, og at hun derfor tok den med hjem.

– Jeg ringte politiet, som ville at vi skulle oppbevare hunden til i morgen siden det var så sent på kvelden. Det var komplett umulig å være i hus med hunden som luktet så vondt. Jeg har vært i mange grisefjøs, men dette luktet verre.

Kvinnen og familien bestemte seg for å klippe og vaske hunden.

– Datteren min klippet i vei, og så vasket vi den. Hunden så ut som ei lita rotte etterpå, sier hun.

Dette er en puli: Puli er en gjeter- og vakthund som passer som både familiehund og utstillingshund. Den særpregene pelsen som ser ut som dreads, eller snorer, begynner å dannes ved rundt åtte måneders alder.

Mange får med årene fotsid pels. Kilde: Norsk Kennel Klub

– Sint som ei fele

Like etter ringte Gerd Smedstuen og sa at hunden var hennes.

Kvinnen dro til Smedstuen for å levere hunden, og fikk hakeslepp da Smedstuen smalt igjen døra.

– Vi hadde ingen anelse om at denne bustete hunden var en championhund. Eieren ble sint som ei fele, så vi tok med oss pelsen og dro igjen, sier personen.

Kvinnen reagerte med vantro da det tikket inn et varsel om at hun var anmeldt for dyremishandling.

– I alle dager, tenkte jeg. Vi gjorde jo ikke dette for å være slemme. Vi er lei oss for dette, men vi hadde virkelig ingen anelse. Nå får vi bare se hva politiet gjør med denne triste saken, sier hun.

Gerd Smedstuen sier til TV 2 at hun er sterkt uenig i finnerens versjon av det som har skjedd.

– Hedda hadde vært savnet i 20 minutter, det er helt umulig at hun kan ha luktet vondt og vært våt og full av kvist, sier hun til TV 2.

Aldri opplevd lignende

Lensmann i Midt-Gudbrandsdal, Jon Gaarden, bekrefter overfor Gudbrandsdølen Dagningen at hendelsen er anmeldt.

Han sier at det er blitt gjennomført avhør, og at saken er en unik problemstilling for politiet.

– Det er vanskelig å si så mye om dette. Jeg har aldri vært borti noe lignende tidligere, sier han.

Saken er nå levert politijuristene, og nå skal de vurdere saken.

– Det var en svært spesiell hunderase med svært spesielt hår, men klippingen var trolig gjort i beste mening. Det er innlevert en anmeldelse, og så er det opp til juristene om dette er noe som politiet skal reagere på eller ikke, sier han til nettstedet.

Gerd Smedstuen kommer med ett råd til de som finner en hund som har stukket av:

– Ikke klipp den!