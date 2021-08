12 døde på flyplassen i Kabul siden søndag

Reuters skriver at personene har blitt tråkket eller klemt i hjel, eller av å ha blitt skutt.

Det er fremdeles hundrevis av personer på flyplassen som forsøker å rømme landet.

Nå ber Taliban alle som ikke har billetter på fly fra flyplassen om å forlate området.

– Vi ønsker ikke å skade noen på flyplassen, sier en talsperson for organisasjonen.

Kaotiske tilstander

Søndag gikk Taliban inn i hovedstaden, samtidig stanset all flygning av sivile fly fra Afghanistan. Flyplassen er dermed kun åpen for militær flytrafikk. Ifølge Al Jazeera vil ikke flyplassen åpnes for sivil trafikk igjen før neste søndag.

– Jeg ser folk gråte, de er ikke sikre på om flyet vil gå eller ikke. Det er ikke jeg heller, sa 22 år gamle Massouma Tajik til The Guardian.

Likevel strømmet tusenvis av mennesker til Hamid Karzai lufthavn i håp om å komme seg ut av landet.

Videoer på sosiale medier viser kaotiske tilstander på flyplassen.

Klamret seg fast

Videobilder av folkemengder som klatrer opp på fly ved flyplassen og klamrer seg fast, har blitt vist verden rundt.

Personer skal ha ramlet ned i døden etter fly har lettet.

En død person ble funnet i hjulbrønnen på et av de amerikanske militærflyene som mandag dro fra Kabul, ifølge amerikanske kilder.