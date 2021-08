Svært mange av oss har tilbragt sommeren på norgesferie. Det betyr også at norske ferieveier har vært fylt opp med innenlandske bilturister.

Bilferie er en svært fleksibel ferieform, der du samtidig kan komme deg over lange avstander i løpet av relativt kort tid, når det er ønskelig.

Men det kan også bety at det blir mange kjørte kilometer i løpet av en sommerferie:

– Det er lurt å sjekke om du har kjørt lenger enn den kjørelengden du har i forsikringen eller leasingavtalen nå etter sommerferien, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Alle har avtalt en kjørelengde med forsikringsselskapet sitt. Du velger den som passer best til din egen årlige kjørelengde. Kjører du over det du har avtalt, kan det få konsekvenser om du er uheldig og trenger å bruke forsikringen.

Nok kilometer å gå på?

– Bruker du vanligvis ikke bilen på ferieturen eller har lagt ut på en skikkelig langtur i sommer, er det fort gjort at du har kjørt lenger enn det du har avtalt, sier Sødal.

Han legger til:

–Så sjekk hvordan du ligger an og om du har nok kilometer å gå på resten av året. Trenger du å øke avtalt kjørelengde, ta kontakt med forsikringsselskapet eller leasingselskapet ditt.

Etter sommeren kan det være smart å ta en ekstra sjekk på kilometertelleren i bilen. Foto: NAF.

Viktig for de med leasingbil

Stadig flere leaser privatbilen. Hvis du brått bestemte deg for en norgesferie, er det også viktig å sjekke kilometerstanden opp mot antall kilometer i leasingkontrakten.

-Det er lurt å ta en avsjekk med leasingkontrakten etter lengre bilferier, for å sikre at du ikke kjører lenger enn avtalt. Hvis du nærmer deg grensen, har du egentlig to valg: Kjøre mindre fremover eller ta kontakt med leasingselskapet og høre hvor mye det koster å øke kjørelengden, sier NAF-rådgiveren.

Det siste kan i mange tilfeller bli kostbart. Derfor er det viktig å kunne planlegge så godt som mulig, slik at du ikke får en lite hyggelig overraskelse i etterkant.

Svært mange av oss har hatt norgesferie i år, det betyr også at det har blitt kjørt mye bil.

Pass også på servicer

De som har en bil som er i garantiperioden bør også tenke på kilometerstanden. Varigheten på garantien på biler settes ut fra antall år eller antall kilometer bilen har kjørt. Det mest vanlige er fem år eller 100.000 kilometer. Noen bilmerker har både lenger tid og kilometer kjørt.

– Nærmer bilen din seg utløp på kjørte kilometer, er det lurt å fremme eventuelle garantikrav før du har kjørt for langt med bilen, rådgir Sødal.

Det er også viktig å følge serviceprogrammet. Særlig om bilen fremdeles er i garanti-perioden. Hvis du ser at årets sommerferie har gjort at du nærmer deg kjørelengden på når du må ha service, bør du bestille service på bilen tidligere enn du kanskje hadde planlagt.

– Er bilen innenfor garanti-tiden er det mye enklere å få gjennom krav senere om du har vært nøye med å gjennomføre service-programmet, avslutter Sødal.

