Balanserte på line 1000 meter over bakken i mektige Trolltindmassivet

Turfølget på åtte la ferien til Trolltindene i Romsdalen for å balansere i spektakuære omgivelser. – Det skal jo litt til for å slå denne høyden, sier slakklineutøver Aleksander Johansen.

på 55 meterTrolltindene i Rauma i Møre og Romsdal er et populært reisemål, og kanskje spesielt blant ekstremsportutøvere.

Fjellmassivet ruver 1800 meter over bakken og skiller Isterdalen i vest og Romsdalen i øst, hvilket gjør det til et yndet sted for både klatrere, basehoppere og slakklineutøvere.

Onsdag i forrige uke oppdaget en av TV 2s frilansfotografer Arnt M. Olsen at noen hang fra en en slakkline mellom tindene Trollkjerringa og Brurjentene, cirka 1000 meter fritt fall og 1700 meter over havet i Europas høyeste loddrette fjellvegg.

Hjerte i halsen

Det skulle senere vise seg å være én av et turfølge på åtte fra henholdsvis Sverige, Frankrike og Norge, som sammen hadde tatt turen opp til tindene.

– Jeg tror ikke det er så mange av oss som har høydeskrekk, men alle fikk hjertet i halsen når de stod der oppe, sier svenske John Bogren.

– Men jeg har faktisk høydeskrekk. Dette var skikkelig adrenalinkick, sier Antonius Larsson fra Malmø til TV 2.

BALANSE: Slakklinen på 55 meter strekker seg mellom Trollkjerringa og Brurjentene. Foto: Arnt M. Olsen

Flere i turfølget er erfarne slakklineutøvere, men hadde likevel aldri vært så høyt som i Trolltindene.

– Min høyeste før dette var på 60 meter. Vi har vært litt på ulike høyder, men dette er definitivt det høyeste for alle, sier Bogren.

– Det skal jo litt til å slå denne høyden. Det er jo ikke så mange slakklinesteder som er så høyt i Nord-Europa, følger norske Aleksander Johansen opp.

Johansen sier at han selv går inn i en «sone» når han balanserer på den tynne linen.

– Noen av oss var uvanlig rolige, vi trodde kanskje at vi skulle være mer redde, sier Bogren.

– Jeg var i hvert fall rolig i sinnet, men kjente likevel adrenalinet pumpe. Hodet var rolig, men kroppen sa ifra, fortsetter han.

OPP NED: Hele turfølget var enige om at Trolltindene er det høyeste stedet hvor de har gått på slakkline. Foto: Arnt M. Olsen

– Det krevde mye

Da TV 2 prater turfølget er de på vei hjem, etter to uker med «slakklining» i Romsdalen.

– Det krevde ganske mye å gå opp dit i full turutrustning, og med alt utstyret. Så det ble litt av et prosjekt etter hvert, men vi gjorde det likevel mest på gøy, sier svenske Antonius Larson.

– Jo mer tid vi brukte der oppe, jo mer komfortable ble vi, sier franske Baptiste Delattre.

Turfølget sier at de har bodd i telt og grotter om natten, og klatret og gått på slakkline om dagen.

– Vi var jo på ferie, så da ville vi gjøre det vil liker, nemlig å klatre og gå på slakkline, sier svenske Linnea Gidner.

Hårene reiste seg

Sverre Hovelsrud var en av de som fikk oppleve det spektakulære stuntet i Trolltindmassivet. Han var på vei opp til Store Trolltind da han oppdaget lina som var strekt mellom to punkt i fjellet.

BALANSESJOKK: Sverre Hovelsrud fikk oppleve linestuntet i Trollveggen på nært hold. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Hårene reiste seg og jeg fikk sug i magen når jeg forsto at de skulle balansere på den lina, sier Hovelsrud til TV 2.

Linestuntet ble i overkant av hva han maktet å se på.

– Jeg ble nesten redd på vegne av dem. Jeg skjønte at det var godt sikret, men når det er 1000 meter rett ned ble jeg så uvel at jeg måtte bare gå videre. Det ble nesten litt for mye, sier Hovelsrud som har tatt de unike videobildene du kan se på TV.