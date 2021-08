Skulle bytte sjåfør – ble slått bevisstløs

I august i fjor var Nakia Porter (33) på kjøretur sammen med sin far og tre barn. Hun kjørte inn til siden da hun skulle bytte plass med sin far.

Dette tok en svært uventet vending da to politibetjenter fra politidistriktet i Nord-Carolina ankom stedet. Politibetjentene bar kroppskamera som dokumenterer hele det brutale hendelsesforløpet, ifølge nyhetsbyrået AP.

På en følelsesladd pressekonferanse onsdag offentliggjorde Porter og faren søksmålet mot politiavdelingen i Sacramento, Calif.

– Ga ingen grunn til å bli behandlet slik

Kameraene dokumenterer hvordan de to politibetjentene retter pistoler mot Porter, for så å slenge henne ned i fortauet og sette håndjern på denne langs en vei i bygden Dixon 6. august 2020. Porters far, Joe Powell ble også satt i håndjern.

TRØSTER FAREN: Nakia Porter trøster faren under en pressekonferanse hvor de offentliggjør søksmålet mot politiavdelingen i Nord-Carolina. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Porter ble satt i fengsel over natten, men hun anmeldte ikke. Hun beskriver hendelsen som forvirrende og avhumaniserende.

– Jeg gjorde mitt beste for å gjøre alt korrekt, og ga ingen grunn til å bli behandlet slik, sa Porter.

Advokaten til Porter, Yasin Almadani, er glad for at bevisene mot politibetjentene er såpass klare.

– Heldigvis konstaterer videoen sannheten. Vi tror at det som hendte her var rasemotivert slåing og terrorisering av en svart familie, sa Almadani.



Slått bevisstløs

Porter og faren Powell var på vei hjem fra familietreff, og skulle bytte plass på en tom vei. Hennes to døtre på 3 og 6 år og hennes niese på 4 år satt i baksetet. Da de hadde stoppet opp kom en politibil kjørende med blålys. Porter forklarte politibetjentene at de bare skulle bytte plass, ifølge anmeldelsen.

Politibetjentene la merke til at bilskiltene på forsiden og baksiden av bilen ikke var de samme; det ene var fra California og det andre var fra Maryland. Det var imidlertid ingen bevis for at bilen var stjålet.

– For dere som hører på gjør jeg ingen motstand, sa Porter inn i kameraene mens hun ble presset inn mot bilen.

Rett etterpå ble hun lagt i bakken, og det blir vanskelig å se hva som foregår grunnet raske bevegelser. Porter ble på dette tidspunktet slått i mage og hode, satt på knærne og dradd etter håret. Porter svimte av etter at hun ble satt i håndjern.

– Jeg tror hun er bevisstløs, sa politibetjent McCambell.

Reagerer sterkt

Politibetjentene McCampbell og McDowell nekter straffskyld. I søksmålet fremkommer det at de løy om skadene de hadde påført Porter til ambulansepersonell.

I arrestrapporten har de også skrevet at Porter kjempet imot under arrestasjonen, og de har i tillegg underdrevet lengden av tid hun var bevisstløs.

Ekspert på politiets maktbruk Cedric Alexander reagerte sterkt etter å ha sett videoen av arrestasjonen. Han mente det var feil å arrestere Porter og Powell så raskt, spesielt når det befant seg barn i baksetet.

– Det bekymringsverdige her er bruken av makt. Det må foretas en fullstendig undersøkelse utenfor lensmannsavdelingen, helst av en distriktsadvokat, sa Alexander.