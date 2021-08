Se første etappe av Tour of Norway fra kl.15.30 på TV 2 og TV 2 Play!

Torsdag står Tobias Foss på startstreken som en av flere kapteinalternativer i Jumbo-Visma når den niende utgaven av Tour of Norway trilles i gang i Egersund.

Sammen med Tour de France-åpenbaringen Jonas Vingegaard, new zealandske George Bennett, nederlandske Mike Teunissen og regjerende norgesmester Foss har det nederlandske storlaget flere strenger å spille på i det norske firedagersrittet.

– Både jeg og Jonas har frie roller, i tillegg kom Mike inn i siste øyeblikk. Derfor er det flere med frie roller og jeg synes det er ålreit, sier Tobias Foss til TV 2.

– Det gir god selvsikkerhet å vite at vi er mannsterke. Nå skal vi ha det gøy, ta mulighetene når de byr seg og skape et morsomt ritt, tilføyer han.

Tour of Norway er 24-åringens første ritt siden OL i juli. Foss tillot seg å nyte OL-boblen og storkoste seg i Japans hovedstad, men resultatene uteble.

I landeveisrittet falt han av før finalen og i temporittet hadde Vingrom-gutten større forhåpninger enn 23.plassen som han reiste hjem med.

Nå er rittet på hjemmebane, innrammet av vakre omgivelser på vestlandet, et stort mål både for ham personlig og laget - selv om han er usikker på formen.

– Formen er så som så, men jeg tror det skal bli bra og det er godt å komme i gang med ritt igjen.

«Vraker» Tour de France for kapteinsrolle

I mai presterte imidlertid Foss en bragd da han ble nummer ni sammenlagt i Giro d'Italia - tidenes beste plassering av en nordmann i treukersrittet.

Kjempetalentet fra Vingrom befestet posisjon som ett av av de største talentene i sykkel-verden to år etter at han vant Tour de l’Avenir sammenlagt, ungdommens svar på Tour de France, og for alvor presenterte seg for det internasjonale sykkel-publikummet for første gang.

Sammen med danske Vingegaard er Foss derfor den nye generasjonen sammenlagthåp i Jumbo-Visma, som har både Primoz Roglic, Tom Dumoulin og Steven Kruijswijk i stallen.

– Ja, vi får håpe det, svarer Foss på direkte spørsmål om han ønsker mer og større kapteinansvar i årene fremover, før han fortsetter:

– Det er den veien jeg ønsker å gå, og jeg tror både Jonas og laget forsåvidt også. Det er mye som skal klaffe, men vi har vist at vi har potensial til det.

– Samtidig er det noe annet å komme inn i ritt som kaptein og skal innfri, men det ser lyst ut og håper at vi kan få muligheter når de takker for seg, legger han til.

Lillehammer-gutten forteller også at han har «gjort seg noen tanker» om kapteinsmulighetene i fremtiden.

Senest i Tour de France-studio i sommer fortalte han om drømmen om å sykle Tour de France, men nå er 24-åringen heller forespeilet en rolle som kaptein i Giro d'Italia.

– Personlig har jeg lyst til å dra tilbake til giroen. Det ser ut til at det var tankene til laget også. Det er fint å komme inn som kaptein eller likestilt kaptein og få den erfaringen inn i et ritt.

– Hva tenker du om å få dette ansvaret?

– Det er artig og jeg er takknemlig, men man er aldri bedre enn sitt siste løp. og jeg har beina godt plantet på jorda.

Skryt fra Tour de France-toeren

Dermed ser det ikke ut til at Foss debuterer i sommerens vakreste eventyr neste sommer, men heller sykler Giro d’Italia for tredje året på rad og har ambisjoner om å kvine om muligheten for å kjøre for egne sjanser.

– Det vil alltid være kamp om plassene. Så lenge det er fine fyrer man jobber med gjør det det lettere. Jeg skal prøve å ha fokus på meg selv og hvis man ikke er god nok er det en ærlig sak, dessverre, ler han.

I Tour of Norway deler han rom med Vingegaard, og dansken har kun lovord å si om romkameraten.

– Tobias er kanskje litt mer en dieselmotor sammenlignet med meg. Han er med stabil over tre uker, holder nivået godt og blir bedre utover hvor jeg kanskje går litt nedover selv om det heldigvis ikke skjedde i Touren, forklarer Vingegaard til TV 2.

– Jeg er kanskje mer eksplosiv og det er nok forskjellen mellom oss.