Nå har hun blitt mamma

Det bekrefter skuespillerens representant til People. Johansson giftet seg med komiker Colin Jost i oktober 2020, og dette er deres første barn sammen.

Også Jost bekrefter på Instagram at de har blitt foreldre til en liten gutt.

«Ok, ok. Vi har fått en baby. Han heter Cosmo, og vi elsker ham veldig mye», står det i uttalelsen fra Jost.

Johansson har datteren Rose Dorothy (7) fra et tidligere forhold.

Det ble nylig kjent at den populære skuespilleren saksøker gigantselskapet Disney etter misnøye for hvordan de slapp den nyeste Marvel-filmen «Black Widow», hvor Johansson spiller hovedrollen.

Flere av scenene i filmen er spilt inn på Sunnmøre.

Stjernen hevdet ifølge flere amerikanske medier at selskapet hadde garantert henne at filmen først skulle slippes eksklusivt for kinoene, og at deler av lønnen hennes skulle komme fra billettsalg.