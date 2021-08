Motstanderen ga opp sett og fikk svi mot Casper Ruud

Casper Ruud-Reilly Opelka 6-7 (5-7), 6-0, 7-6 (7-4)

Casper Ruud møtte 211 centimeter høye Reilly Opelka i andre runde av ATP 1000-turneringen i Cincinnati.

Team Ruud varslet på forhånd at amerikaneren ville bli vanskelig å bryte, noe som viste seg å stemme i to av tre sett.

Opelka vant det første settet, men ga mer eller mindre det andre settet opp da han ble brutt tidlig. Far og trener Christian Ruud konstaterer at sønnen fikk settet nærmest gratis.

GA OPP: 211 centimeter høye Reilly Opelka så ut til å forsøke seg med en dristig strategi mot Casper Ruud. Foto: John E. Sokolowski

– Jeg synes han gjør en god jobb når han klarer å bryte det første gamet i andre sett. Han (Opelka) gir egentlig rett og slett opp, og tenker mer på det tredje settet og at han skal spare krefter, sier Christian Ruud til TV 2.

Han tror at sønnen først og fremst bare var glad for at han slapp å bruke så mye krefter på å vinne settet.

– Vi var forberedt på at det var litt taktikk og at han ville spille for fullt igjen. Det ble ikke veldig overraskende, påpeker Christian Ruud.

Opelka ga nemlig det norske tennisesset kamp igjen i det tredje og avgjørende settet, men der avgjorde Snarøya-gutten i tie-break.

– Jeg synes Casper er jævla tøff når han får returer på et par poeng og klarer å få ballen i spill, sier pappa Ruud.

Ruud er ranket som nummer elleve på ATP-rankingen, mens Opelka rykket opp til 23.-plassen etter finalen i Toronto sist uke.

Nå venter vinneren av argentinske Diego Schwartzman og Frances Tiafoe fra USA i den tredje runden for Ruud.

Tøff start

Snarøya-gutten måtte kjempe hardt for ikke å bli brutt selv på stillingen 4-4 i første sett.

Opelka skaffet seg tre bruddballer, men Ruud hentet seg inn i siste liten og klarte på mesterlig vis å holde serven. Settet gikk senere til tie-break uten at noen av spillerne hadde klart å bryte serven.

Ruud åpnet godt, men ble felt av en dobbelfeil. Det ledet til at Opelka vant settet i tie-break.

Opelka ga opp settet

Det norske tennisesset reiste seg øyeblikkelig i andre sett. Ruud brøt amerikaneren allerede i første game.

Samtidig så Opelka ut til å slite voldsomt i varmen i Cincinnati. Amerikaneren bevegde seg knapt nok langs linjen. Ruud brøt ham igjen ved neste anledning.

Også neste game vant Ruud nærmest uten motstand, før Opelka kom seg til deuce på sin egen serve – uten at det stoppet Snarøya-gutten fra å bryte ham nok en gang. Opelka tok bare fem poeng gjennom hele settet.

Tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø tror Opelka hadde innsett tidlig at settet var tapt.

– Det er bare Opelka som skjønner at det har sluppet ut av hende. Han er sliten, og vil ikke bruke opp krefter på å fighte om et sett han anser som tapt, forklarer Sundbø.

Tilbake med nye krefter

Amerikaneren kom tilbake på banen med ny t-skjorte til det tredje settet. Og med en ny giv på banen, i alle fall i sine egne serve-game.

Der Ruud fortsatt fikk det enkelt på sine server, var det langt vanskeligere for ham å bryte.

Ruud klarte det nesten på stillingen 5-5, men klarte ikke å forhindre at det tredje og avgjørende settet gikk til tie-break. Opelka fikk seg like før en trøkk i kneet.

Ruud fikk en strålende start på tie-breaket og sikret avansementet mot en svært sliten Opelka. Amerikaneren klarte å avverge tre matchballer, men Ruud holdt hodet kaldt da presset nærmet seg for alvor og servet inn seieren.

Sundbø forsvarer amerikanerens taktikk.

– Jeg synes den er helt riktig. Når han først havner ett og to brudd ned i andre sett, så har han egentlig ikke noe valg. Hvis han skal løpe seg tom i det andre settet, er sannsynligheten liten for å komme seg tilbake. Og det er å bruke kreftene på feil tidspunkt, vurderer han.

Han roser 22-åringen etter seieren.

– Det at Ruud klarer å gå seirende ut av et sånt oppgjør, var veldig imponerende. Jeg synes også det er et nytt steg for ham som tennisspiller, at han klarer å vende oppgjørene i sin favør, sier Sundbø.