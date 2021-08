Arne Brimi om formuesskatt-bråket: – Uttrykk for en grådighetskultur

DOVRE (TV 2) Kjendiskokk og mangemillionær Arne Brimi er kritisk til laksemilliardær Gustav Witzøe og andre som trekker frem formuesskatten som det viktigste verktøyet for å hjelpe norske bedrifter. – Skaper nesten forakt for folk som gjør det bra, sier Brimi.

– Det er andre ting vi trenger fokus på nå etter en pandemi, etter at vi skal få føttene opp og stå igjen i et familiereiseliv i hele Norge, sier Brimi da TV 2 møtte ham under gjenåpningen av Tines meieri på Dovre onsdag.

– Vi må bli sett og forstått. For eksempel må det gjøres noe med momsen på mat, i tillegg til at vi trenger flere dyktige folk, sier Brimi.

Laksemilliardærens kritikk

Da statsminister Erna Solberg tok Høyres valgkampturné innom laksemilliardær Gustav Witzøes anlegg på Frøya i slutten av juli gikk startskuddet for et heftig bråk om formuesskatten i valgkampen.

Ifølge bladet Kapital er Witzøe Norges sjette rikeste med en formue i 2020 på 33,5 milliarder kroner.

Der langet Witzøe ut mot formuesskatten og sa til VG at familien vil vurdere å flytte formuen utenlands dersom formuesskatten økes etter valget.

Grådighetskultur

– For de fleste av oss i Norge, når du hører og ser slikt, så er det så fjernt fra virkeligheten. Det er liksom for folk flest merkelig argument, synes jeg. For folk flest så er ikke slike ting egnet til annet enn å skape nesten forakt for folk som gjør det bra, sier Brimi, og legger til:

– Det er et viktig tema, sikkert, formuesskatt. Men det er typisk i Norge når vi står i den situasjonen vi er i at dette blir på en måte bildet på en grådighetskultur, synes jeg da, sier Brimi.

Kjendiskokken selv betaler rundt 110.00 kroner i året i formueskatt.

Brimi tok imot Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre under åpningen av meieriet på Dovre onsdag. Støre gir Brimi full støtte og kritiserer Høyre for å gå til valg på ytterligere kutt i formuesskatten.

– Jeg synes den kritikken som har kommet er helt upassende. Det får frem en forskjell i politikken, fordi det har skjedd de siste åtte årene at de har fått mye kutt, det har noen betalt en pris for. Og nå lover Høyre at det skal fortsette, sier Støre.

SVARER: Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Høyre om Brimi: – Lavmål

Finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner svarer dette:

– Jeg synes det er lavmål å stemple gründere, ledere av små og mellomstore bedrifter for grådige fordi de mener det er urettferdig at de må betale formuesskatt selv om bedriften går med underskudd, sier Sanner til TV 2.