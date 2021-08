Tiltalt for omfattende koronabedrageri – nekter straffskyld

En 35 år gammel mann må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for koronabedragerier for 10 millioner kroner. Det er satt av en måned til saken.

Tiltalen mot 35-åringen omfatter ni fullbyrdede bedragerier og åtte bedrageriforsøk. På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene til Nav fikk mannen utbetalt til sammen 10 millioner kroner.

Mannen skal også ha forsøkt å få utbetalt ytterligere 7 millioner kroner fra samme ordning med samme framgangsmåte, men utbetalingene ble stanset da Nav fattet mistanke.

Totalt ble det dermed søkt om 17 millioner kroner.

Ifølge tiltalen er ordningen utnyttet ved at over 300 stjålne identiteter er registrert som arbeidstakere i totalt 11 selskaper. Etter utbetaling fra Nav mener politiet at et hvitvaskingsnettverk overførte pengene videre.

– Dette er et av de største koronabedrageriene som er avdekket til nå, sa politiet da saken ble kjent.

I tiltalen kommer det fram at det vil bli nedlagt påstand om erstatning på over 9 millioner kroner.

35-åringen nekter straffskyld.

Saken starter i tingretten tirsdag. Det er satt av én måned til saken.