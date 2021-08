Mener Kelly ledet et kriminelt nettverk

Ifølge påtalemyndighetene er R. Kelly en kynisk overgrepsmann som utnyttet stjernestatusen til å lure jenter, gutter og unge kvinner, for så å mishandle dem. Kellys forsvarere sier klienten deres er et offer for PR-kåte anklagere, som lyver for å fremme sin egen agenda.

Kontrastene kunne knapt vært større i rettssalen i New York, hvor rettssaken mot superstjerna startet onsdag.

– Denne saken handler ikke om en kjendis som liker å feste. Denne saken handler om en overgriper, sier aktor Maria Cruz Melendez til juryen.

Lojale medhjelpere

Hun sier Kelly lokket jenter og kvinner ved å gi dem backstage-adgang, før han tok dem med hjem eller til musikkstudioet sitt.

– Her dominerte han kontrollerte dem fysisk, seksuelt og psykologisk, sier Melendez ifølge Reuters.

Kelly anklages også for å ha filmet tilfeller av seksuell omgang med mindreårige. Artisten var omringet av en lojal og dedikert gruppe mennesker, som fulgte superstjernas ordre. Den lille sirkelen av mennesker drev med omfattende utpressing på vegne av Kelly, som ledet det kriminelle nettverket.

– De ville oppfylle hvert eneste ønske og krav den tiltalte kom med, slår Mendelez fast.

Av smittevernhensyn fikk ikke pressen slippe inn i rettslokalene. Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

Hun hevder Kelly utnyttet stjernestatusen på avskyelig vis.

– Suksessen og populariteten ga ham tilgang til jenter, gutter og unge kvinner, sier aktoren.

Løgnere med en agenda

Kellys forsvarere maler et helt annet bilde av situasjonen. Advokat Nicole Blank Becker sier artisten er et offer for kvinner som likte å fortelle vennene sine at de var sammen med en superstjerne.

– Han rekrutterte dem ikke. De var fans. De kom til Kelly, sier Becker, som oppfordrer juryen til å ta vitnemålene med en solid klype salt.

Advokat Nicole Blank Becker ankkommer rettslokalene i Brooklyn, New York onsdag. Foto: Angela Weiss/AFP

– De visste akkurat hva de var med på. Det var ingen hemmelighet at Kelly hadde flere kjærester. Han var ganske åpen om det, sier forsvareren.

Hun sier at påtalemyndighetens anklager er falske, og mener påstanden om at Kelly ledet en mafia-liknende operasjon er ren fantasi. Hun advarer også om at de kvinnelige vitnene i saken har en klar agenda.

– Ikke anta at alle snakker sant, sier Becker.

I rettsdokumentene insisterer forsvarerne på at de kvinnelige anklagerne er groupier, som dukket opp på Kellys konserter med et brennende ønske om å møte ham. Artistens advokater sier anklagene om overgrep først dukket opp etter at offentligheten vendte ryggen til Kelly.

Flere skandaler

Den Grammy-vinnende R&B-stjerna er kjent for flere monsterhits, som «I Believe I Can Fly» og «Bump N' Grind». Kelly klarte lenge å bevare stjernestatusen, til tross for flere overgrepsrykter og en tiltale om barneporno i 2008. Den gang ble han frikjent, men i takt med at metoo-bevegelsen vokste frem har presset økt mot den platina-selgende popstjerna.

De mange skandalene førte til kampanjen #MuteRKelly, og førte til at artisten fikk sparken fra plateselskapet sitt. Foto: Skip Foreman/AP Photo

Saken tok en ny vending i 2019, da flere kvinner sto frem med anklager i Netflix-dokumentaren «Surviving R. Kelly». I tillegg til flere anklager om overgrep, viste serien hvordan Kelly skal ha vært beskyttet av et nettverk støttespillere, som utpresset og tvang ofrene til å være stille.

De mange skandalene har gjort at megastjernen nå er helt blakk, etter at han fikk sparken fra plateselskapet sitt og brukte store summer på advokatutgifter. Skulle han bli dømt i New York, risikerer han flere tiår i fengsel. Kellys rettslige utfordringer stanser ikke der – han er også tiltalt for overgrep i Illinois og Minnesota.