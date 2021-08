Kometen fikk skjult nummer etter Tour de France-suksessen

Se første etappe av Tour of Norway torsdag fra kl.15.30 på TV 2 og TV 2 Play!

For nøyaktig én måned siden sto Jonas Vingegaard på pallen på Champs-Élysées i Paris og ble hyllet for en imponerende andreplass sammenlagt i Tour de France-debuten.

– Det tar litt tid å ta innover seg. Jeg synes det er helt sykt at jeg ble nummer to i Tour de France, sier Vingegaard til TV 2, før han fortsetter:

– Jeg kan ikke forstå det, og jeg synes stadig vekk at det er helt urealistisk. Jeg er veldig glad og stolt over det.

FEIRING: Jonas Vingegaard med kjæresten Trine Marie Hansen og barnet deres, Frida, ble servert kake i hjembyen Glyngoere etter Tour de France-hjemkomsten. Foto: Ritzau Scanpix

– Har livet ditt endret karakter i noen grad etter Tour de France?

– Det har vært vilt. Alle vet hva Tour de France er. Det er så annerledes enn andre sykkelløp og jeg merker at det er flere som vet hvem jeg er nå, men ellers har det ikke endret seg så mye, svarer den klatresterke danske ydmykt.

Tour de France-suksessen ble et definitivt gjennombrudd etter flere sterke i resultater i vårsesongen i blant annet Baskerland rundt og Critérium du Dauphiné, men 24-åringen merker ikke nevneverdig til flere henvendelser fra fans eller flere mediehenvendelser.

– Det må du nesten spørre laget om, smiler han.

– Jeg har fått skjult telefonnummer, men kjæresten min har fått mange henvendelser, fortsetter Jumbo-Visma-rytteren.

TV 2 møter sykkelkometen, som jobbet på en fiskefabrikk i 2018, i gatene i Stavanger før den niende utgaven av Tour of Norway tråkkes i gang torsdag.

– Vi kommer med et sterkt lag og vi skal ha det gøy, og så får vi se hva det holder til.

Det vil være hans første ritt siden Tour de France i juli, og nå venter et sterkt felt med blant annet Alexander Kristoff, tidligere verdensmester Mads Pedersen og regjerende verdensmester i tempo Filippo Ganna, Ide Schelling og Nils Politt, som vant en etappe i årets Tour de France.

Men Vingegaards arbeidsgiver stiller også med et sterk mannskap.

Sammen med blant annet norske Tobias Foss, George Bennett og Mike Teunissen utgjør de et sterkt firkløver som kan sette farge rittet omgitt av vakre omgivelser i Rogalands området.

– Hvem er kaptein hos dere i Tour of Norway?

– Vi har ikke noen kaptein. Vi skal ha det gøy, skape et underholdene ritt og gjøre vårt beste, svarer Vingegaard.

Det er imidlertid ikke første gang danske Vingegaard sykler det norske etapperittet, men han har ikke den beste sykkelhistorikken på norsk jord.

– I 2017 veltet jeg og brakk lårbeinet i Sandnes, og for to år siden krasjet jeg og brakk albuen i Tour of Norway på etappen til Egersund.

– Så jeg har ikke den beste historikken, men det vil jeg gjøre noe med nå.

