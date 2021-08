Så mye kan Strømsgodset tjene på Ødegaard-overgangen

Martin Ødegaard nærmer seg stadig en overgang til Arsenal fra Real Madrid, og ifølge VG er midtbanespilleren i London for å ferdigstilte overgangen til klubben han var på utlån til i vår.

Øverst ser du TV 2s ekspert Morten Langlis vurdering av Ødegaard!

Den vanligvis treffsikre overgangsguru Fabrizio Romano melder om at overgangssummen kommer til å være på rundt 400 millioner kroner.

På Marienlyst Stadion håper Strømsgodset at overgangen skal gå i orden. Drammensklubben har rett på deler av summen dersom overgangen blir en realitet.

Media- og kommunikasjonssjef i klubben, Magne Jordan Nilsen, sier avtalen er konfidensiell og taushetsbelagt, men kan røpe én ting.

– Vi får solidaritetsmidler, altså vår del av fem prosent som er av overgangssummen. Det har vi krav på, sier Jordan Nilsen.

Solidaritetssummene skal fordeles på klubbene Ødegaard har vært i årene han var 12 til 23 år. Han var en del av Godset fra 12 til 16 år.

Hvis overgangssummen blir på rundt 400 millioner kroner, så vil solidaritetsmidlene være på 20 millioner kroner. Etter en cirka utregning vil dermed Strømsgodset sannsynligvis motta et sted mellom seks og syv millioner kroner.

Samtidig meldes det om flere ulike summer blant pressen, noe som gjør det vanskelig å vite hva Godset ender opp med.

Går glipp av gigantiske summer

Noen videresalgsklausal finnes derimot ikke i kontrakten. Jordan Nilsen vil ikke si noe mer om hva kontrakten inneholder, men både Drammens Tidende og VG har tidligere rapportert om dette.

Det kunne gitt beløper i størrelsesorden rundt 40-50 millioner, men slike klausuler jobber ikke store klubber som Real Madrid med.

Men et punkt i kontrakten som klubben kunne tjent penger på er klausul som går ut på antall kamper.

I Ødegaards kontrakt skal det ha vært en klausul som tilsa at drammenserne kunne tjene rundt hvis Ødegaard spilte 20 kamper for klubben. Hittil står 22-åringen med elleve kamper for de spanske gigantene.

Ifølge VGs opplysninger kunne dette ha gitt rundt 20 millioner.

Til sammenligning fikk Vålerenga ti prosent av videresalgssummen da Sander Berge ble solgt fra Genk til Sheffield United. Det ga hovedstadslaget mellom 25 og 30 millioner kroner.

Kommer godt med

For Strømsgodset har Martin Ødegaard uansett vært svært god butikk. Overgangen til Real Madrid i 2014 ga dem rundt 35 millioner kroner.

At klubben nå tjener mer penger er selvfølgelig godt nytt.

– Selvfølgelig håper vi at overgangen går gjennom for Martins del, men så er det hyggelig at det drypper for oss. Dette er gode penger. En bonus for oss at dette kommer nå. Alle inntekter er kjærkomne.

Koronapandemien har påvirket norske klubber hardt. Det gjør pengene ekstra viktig.

– Det er presset økonomi for oss i kjølvannet av korona. Vi klarer oss vi, men dette er inntekter som hjelper på.

Kommunikasjonssjefen vil gjerne understreke at de gleder seg over overgangen.

–Ingenting hadde vært bedre om han lykkes der. Vi er alle glade og stolte over at han får muligheten. Arsenal er en stor klubb, så dette er kjempemorsomt.