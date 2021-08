Massevelt skapte kaos: Mistet ledertrøyen

Se massevelten øverst

Jasper Philipsen spurtet til seier i Albacete (se spurten nederst). Men det var en massevelt med rundt tolv kilometer igjen til mål som preget etappen.

Sammenlagtleder Rein Taaramäe var blant dem som gikk i bakken. Han veltet også på tirsdagens etappe.

Rein Taaramae mistet sammenlagtledelsen. Foto: Ander Gillenea

Han ble jagende ett til halvannet minutt bak ledergruppen. Sammenlagtrytterne Romain Bardet og Mikel Nieve ble også skadet i velten.

– Dette er kritisk for rytterne som havnet i velten. Feltet gjør ikke all verdens for å holde tempoet veldig høyt. Det er ikke råkjøring, men det går fort, sa TV 2s kommentator Magnus Drivenes.

Estlenderen mistet så mye tid i mål at Kenny Elissonde overtok ledertrøyen.

Romain Bardet ble skadet. Foto: TV 2

– Vi får hylle innsatsen til Rein Taaramäe. Han gjør ikke skam på trøyen. Det er uflaks å havne i den velten. Han satt litt for langt bak i feltet, sa Drivenes.

– Det er trist for Taaramäe. Og det er trist for Bardet, som er ute av sammenlagtkampen, fortsatte han.

Jasper Philipsen er ny innehaver av poengtrøyen.