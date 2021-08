Aleksandra (15) mottar enorm støtte: – Det føles veldig bra

TV 2 delte i går historien til Aleksandra Javorac-Bore som kun drømmer om å leve som en normal 15-åring, men som daglig opplever å være redd for vold og hets.

Tidligere har hun våknet til hat-meldinger og trusler, men i dag våknet hun til noe helt annet.

– Jeg fikk litt sjokk når jeg våknet og så på hvor mange meldinger jeg hadde fått på så kort tid, sier hun til TV 2.

Overveldet over støtten

Aleksandra forklarer at det har vært utelukkende positive kommentarer, og at hun er glad for all støtten hun mottar.

ENORM STØTTE: Aleksandra forteller at hun har fått over 40 meldinger fra folk hun ikke kjenner i løpet av dagen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det føles veldig bra å vite at så mange støtter meg som jeg ikke engang kjenner, sier hun.

Hun sier at hun har fått meldinger fra hele landet. De fleste er fra folk hun ikke vet hvem er.

– De fleste skriver at jeg ikke burde ta det til meg og at jeg bare skal fortsette å være sånn som jeg er nå, sier hun til TV 2 i dag.

– Utrolig modig

Blant dem som ønsker å uttrykke sin støtte til Aleksandra, er kulturminister Abid Raja (V).

Han sier at han ble opprørt og lei seg da han så saken på TV 2. Han tok derfor kontakt fordi han ønsker å uttrykke sympati med 15-åringen.

KULTURMINISTER: Abid Raja (V) er svært opprørt av Aleksandras historie. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er utrolig modig av henne og familien å gi dette et ansikt. Ofte er det slik at den som blir mobbet og trakassert går rundt og kjenner på skyld og skam. Det skal jo være motsatt, sier Raja.

Kulturministeren peker på at Aleksandra er en dobbel minoritet, både i legning og etnisk opphav.

– Da vet vi at man er mer utsatt. Men jeg har lyst til å si til Aleksandra at du står ikke alene, vi står sammen med deg, og den typen trakassering og mobbing, det skal vi ikke ha noe av i Norge, sier kulturministeren.

Samtidig oppfordrer han lokalsamfunnet, det offentlige, og miljøet rundt Aleksandra til å ta et oppgjør med trakasseringen og mobbingen som 15-åringen har måttet leve med.

Etterlyser engasjement fra politiet

Moren til Aleksandra, Maria Bore Lindboe, er også svært fornøyd med reaksjonene etter at de fortalte om hverdagen til Aleksandra.

– Responsen har jo vært utrolig god, noe som egentlig var forventet. Vi har fått tilsendt meldinger og telefoner både på sosiale medier og på telefonen i hele dag, så det er veldig flott å se at folk engasjerer seg i en viktig sak, sier Maria.

HENLAGT: Begge sakene som ble anmeldt til politiet er lagt bort av politiet i Sør-Vest. Foto: Simen Askjer / TV 2

Aleksandra og familien har politianmeldt to saker, men begge har blitt henlagt. Nå ønsker de å få gjenopptatt sakene.

– Vi etterlyser enda respons og egentlig svar fra viktige instanser som kan være med å få bukt med dette problemet. Politiet er enda ikke kommet på banen, så det etterlyses.

– Vi prioriterer denne saken

Da TV 2 tar kontakt med politiet onsdag ettermiddag har de enda ikke tatt kontakt med familien.

Seksjonsleder for påtale i Sør-Vest politidistrikt, Sigve Espeland, mener uansett at dette er noe de skal ta hånd om snarest.

– Politiet vil ta kontakt med familien i løpet av veldig kort tid, og vi prioriterer denne saken.

EN PRIORITERING: Sigve Espeland ved Sør-Vest politidistrikt mener Aleksandra sin sak nå er en prioritering. Foto: Elisabeth Røvær

– Det er ikke over

I morgen er første skoledag for Aleksandra etter sommerferien, men denne gangen er det noe annet enn hets og mobbing hun gruer seg til.

– Jeg gleder meg, men jeg gruer meg til å stå opp så tidlig.

Hun håper at innboksen hennes kan fortsette å være fylt av positive meldinger, og at hennes situasjon kan være et eksempel for andre. Hun har ett ønske om veien videre:

– At alle kan forstå at det enda ikke er over selv om det kanskje ikke blir snakket like mye om.