Nye regler i Storbritannia – fullvaksinerte nordmenn risikerer karantene

Til glede for mange har Storbritannia nå åpnet for karantenefri innreise fra hele Europa, så lenge man er fullvaksinert.

En fersk endring i det britiske regelverket kan derimot skape trøbbel. Personer som har fått to ulike vaksinedoser faller nemlig ikke lenger inn under kategorien «fullvaksinert».

– Hvis du ble vaksinert med to doser må det være med den samme godkjente vaksinen. For eksempel, hvis din første dose var Moderna, må din andre dose også være Moderna, skriver de britiske myndighetene på sine nettsider.

Har du fått en dose Pfizer og en dose Moderna, anser ikke Storbritannia deg som fullvaksinert. Foto: Hazem Bader/AFP

Det samme gjelder for personer som har én dose av vaksinen og hatt koronaviruset de siste seks månedene. Det som gjør deg fullvaksinert i Norge, fører med andre ord til karanteneplikt i England.

Kritisk til regelen

Det er dårlig nytt for nordmenn som har planlagt London-ferie eller fotballtur i høst. Her til lands, som mange andre steder i Europa, har man gjennom sommeren benyttet seg av kryssvaksinering for å få hele befolkningen vaksinert så raskt som mulig.

Overlege Preben Aavitsland i FHI er kritisk til regelen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet erkjenner at den nye regelen kan gjøre livet lettere for britiske myndigheter. Han er derimot tydelig på at det ikke er noe faglig grunnlag for å forskjellsbehandle kryssvaksinerte:

– De har vel laget den slik for å gjøre det enkelt å praktisere. Rent medisinsk er regelen feil; det er like god beskyttelse med en Moderna- og en Pfizer-dose som med to Pfizer-doser, sier Aavitsland i en e-post til TV 2.

Til tross for at Storbritannia strammer inn innreisereglene, tror ikke overlegen at andre europeiske land vil følge i britenes fotspor.

– Det tror jeg ikke. I EU er det felles regler, påpeker Aavitsland.

Han opplyser derimot at den samme regelen gjelder om man ønsker å reise til USA. Også der regnes man først som fullvaksinert to uker etter at man har mottatt dose to av én vaksinetype, eller fått en vaksine som kun behøver én dose, ifølge CDCs hjemmesider.

Teknisk ikke mulig å avsløre

Om du likevel reiser til Storbritannia en av de nærmeste dagene, er det uklart hvordan britiske myndigheter håndhever reglementet.

I EUs løsning for koronasertifikater får man kun sjekket den siste vaksinedosen, opplyser helsemyndighetene til TV 2.

Med andre ord finnes det ingen teknisk mulighet per nå for å kontrollere at begge doser er med samme vaksine.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Berit Roald

Helseminister Bent Høie (H) sier i en e-post at de er kjent med problemstillingen, og at de nå er i dialog med Storbritannia.

– I likhet med de fleste andre europeiske land tilbyr Norge vaksinering med to ulike vaksiner. Dette er anbefalt av FHI. Vi er nylig gjort kjent med at Storbritannia har satt krav til at dose én og dose to skal være satt med samme vaksine for å unngå karantene ved innreise. Vi er i dialog med britiske myndigheter om dette og om andre spørsmål knyttet til innreiserestriksjoner, sier Høie.

Utbredt metode

Forrige uke varslet Folkehelseinstituttet at Norge mottar én million nye koronadoser. Flesteparten av disse vil være fra Moderna, noe som betyr at mange som fikk første dose Pfizer vil få andre dose Moderna de neste ukene.

– Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er likeverdige, og det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet, sa Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI den gang.

Det er ingenting som tyder på at blanding av vaksiner gir dårligere beskyttelse mot koronasykdom, og enkelte studier påpeker at det faktisk kan være mer effektivt å blande vaksiner.

Aavitsland sier det er uaktuelt å gi norske England-turister særbehandling for at de skal tilfredsstille britenes nye innreisekrav, og de må forberede seg på å bli kryssvaksinert som resten av befolkningen.

Jobber med en løsning

Storbritannia understreker at personer som er kryssvaksinerte under landets eget vaksineprogram fortsatt regnes som fullvaksinerte. Denne forskjellsbehandlingen av briter og innreisende kan få flere til å reagere, særlig siden det ikke er påvist noen risiko ved kryssvaksinering.

En talsperson for det britiske helsedepartementet understreker nå at de forsøker å finne en løsning på det potensielle ferieproblemet:

Kryssvaksinerte nordmenn må rett i karantene når de ankommer Heathrow. Foto: Hannah Mckay/REUTERS

– Vi jobber så raskt som mulig for å avgjøre hvilke andre lands vaksiner og koronapass-løsninger vi er villige til å godkjenne, sier en talsperson for helsedepartementet til den franske avisa The Local.

At denne løsningen enda ikke er på plass, kan skape hodebry for norske engelskfarere. Enn så lenge må alle kryssvaksinerte nordmenn belage seg på ti dager karantene når de lander på Heathrow.