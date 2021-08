Frederiksen: Ytterligere 84 personer evakuert fra Afghanistan

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier 84 personer ble evakuert fra Afghanistan onsdag ettermiddag, og at det er opprettet en luftbro ut av Kabul.

– Status er at Danmark har jobbet med å opprette en luftbro mellom Kabul og Danmark via Islamabad. Den er nå i drift. Myndighetene er til stede i Kabul, vi har fly i Islamabad, og krisehjelp er på plass i København, sier Frederiksen på et pressemøte.

Der bekrefter hun også at ytterligere 84 personer er hentet ut fra den afghanske hovedstaden, som ble erobret av Taliban i helgen. Blant disse er lokalt ansatte ved den danske ambassaden i Kabul.

– Situasjonen i Afghanistan er katastrofal, sier statsministeren under pressekonferansen.

Danske myndigheter vil ikke gi et tall på hvor mange dansker som totalt er hentet ut av Afghanistan, i frykt for at det kan gjøre den videre operasjonen vanskeligere.

Danmark har også fløyet andre statsborgere, deriblant nordmenn og amerikanere. Onsdag kom 14 nordmenn hjem fra Afghanistan, etter å ha blitt evakuert av et dansk fly fra Islamabad.