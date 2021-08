Minst tre drept under demonstrasjon mot Taliban

Flere titalls demonstranter samlet seg i den østlige byen Jalalabad for å heise det afghanske flagget onsdag, dagen før Afghanistans nasjonaldag. Gruppen senket samtidig Talibans flagg, reist av gruppen i alle byene de har overtatt.

Associated Press skriver at bevæpnede Taliban-soldater svarte på flagg-demonstrasjonen med å skyte opp i lufta. Deretter begynte de å angripe folk med batonger for å oppløse demonstrasjonen.

Blant de som ble angrepet var en lokal reporter og kameramann, som sier de ble slått mens de forsøkte å dekke angrepet. En talsperson for Jalalabad bekrefter at minst tre personer ble drept og seks skadd, skriver Reuters.

Hver minste bevegelse Taliban foretar seg følges med argusøyne. Tirsdag lovet gruppen nye toner, da de forsikret om at statlige ansatte hadde «amnesti» og at de ikke ønsket å ty til vold. Taliban forsikret også om at kvinner fremdeles ville ha rettigheter, en sterk kontrast til hvordan ting var da gruppa kontrollerte landet med jernhånd fra 1996 til 2001.

Opposisjonen samlet

Tross lovnadene er mange afghanere fremdeles veldig skeptiske til sine nye ledere, og onsdagens angrep vil gjøre lite for å rette på dette inntrykket.

AP skriver at flere opposisjonsledere har samlet seg i Panjshirdalen, nord for kabul. Regionen er den eneste som fremdeles ikke har falt under Talibans kontroll. Opposisjonen mot Taliban inkluderer medlemmer av den avsatte regjeringen, derblant visepresident Amrullah Saleh og forsvarsminister Bismillah Mohammadi. Det er uklart om gruppa ønsker å utfordre Taliban, men Saleh har tatt til Twitter for å erklære seg selv som landets president.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Presidenten i Emiratene

Årsaken til at Saleh erklærer seg som Afghanistans rettmessige leder, er at den avgåtte presidenten Ashraf Ghani har vært som sunket i jorda siden søndag. Da forlot han Kabul for å «unngå blodbad», men ga ingen indikasjon om hvor han dro.

Ashraf Ghani rømte landet søndag. Nå er han i Emiratene. Foto: Jim Watson/AFP

Onsdag ettermiddag avslører De forente arabiske emirater at presidenten og hans familie befinner seg i landet. Myndighetene har godtatt å ta imot Ghani av «humanitære årsaker».

President Ghani og resten av de afghanske myndighetene har fått krass kritikk for hvordan de kollapset i møte med Taliban. Både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs president Joe Biden gikk langt i å antyde at det var Ghanis regjering som har skyld for at Afghanistan nå er under Talibans kontroll.

Anklages for å ha rømt med statsbudsjettet

Mandag hevdet Russlands ambassade at Ghani hadde flyktet landet med svimlende pengebeløp. Ifølge en talsperson for ambassaden skal Ghani ha rømt med fire bilder og et helikopter fullastet av kontanter:

– Hva gjelder kollapsen til det tidligere regimet, kan det beskrives treffende av hvordan Ghani flyktet fra Afghanistan, sa Nikita Ischenko, en talsperson for den russiske ambassaden i Kabul til den russiske nyhetstjenesten RIA.

– Fire biler var fulle av penger, de forsøke å stappe mer av pengene inn i et helikopter, men alt fikk ikke plass. On noe av pengene ble liggende igjen på rullebanen, forteller talspersonen videre.

Ischenko bekrefter utspillet overfor Reuters, og sier han har informasjonen fra øyenvitner. Nyhetsbyrået kan ikke selv bekrefte opplysningene, men landets nye islamske regjering går uansett en tøff tid i vente.

Afghanerne har ventet i lange køer for å ta ut penger i banken. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

Afghanistans sentralbank avslører at landets fysiske kontantbeholdning av dollar er «nær null». Landet har rundt 9 milliarder dollar i bakhånd, men 7 av disse milliardene befinner seg i utlandet. Sentralbanken frykter nå at den lokale valutakursen vil stupe, noe som vil ramme landets fattige. De siste har det dannet seg lange køer ved minibankene, hvor afghanere håper å ta ut sparepengene sine.

Anspent i Kabul

I hovedstaden Kabul fortsetter kaoset. Onsdag morgen var hundrevis av afghanere samlet utenfor flyplassen, i et forsøk på å komme seg ut av landet. Taliban kontrollerer hvem som får slippe inn på flyplassen, og kun en brøkdel av de fremmøtte har dokumentene som kreves for å få inngang.

Hundrevis av passasjerer venter på å bli evakuert i et tysk Bundeswehr-fly. Foto: Marc Tessensohn/AP Photo

Det er fortsatt uklart om rutefly kan operere fra flyplassen onsdag. En rekke vestlige land har organisert sine egne evakueringsfly for sine borgere og lokalt ansatte. Tyskland har foreløpig fått 400 mennesker i sikkerhet.

De amerikanske styrkene som kontrollerer flyplassen, bestemmer kontinuerlig hvorvidt innganger til flyplassen skal holdes åpne eller stengt.

Bevæpnede Taliban-soldater patruljerer gatene i Kabul. Foto: Rahmat Gul/AP Photo

I sentrum av Kabul er stemningen også anspent. Bevæpnede soldater patruljerer gatene i byens finere strøk, hvor ambassader og den afghanske eliten holder til. Taliban har lovet at de vil opprettholde sikkerhet i Kabul, men øyenvitner forteller at bevæpnede menn går fra dør til dør og stiller ubehagelige spørsmål.