Tier, Voi og Ryde stevner Oslo kommune

Tre av de største elsparkesykkel-aktørene i Norge har gått sammen for å stoppe den kommende antallsbegrensningen på 8.000 i byen.

Stevningen leveres Oslo tingrett onsdag ettermiddag, bekrefter de tre norgessjefene i Tier, Voi og Ryde. Samtidig går de tre med på å nattestenge tilbudet. Det skriver E24.

Formålet med stevningen er å gå spesifikt etter maksbegrensningen på 8.000 elsparkesykler i hovedstaden.

– Dette er ikke for å stanse regulering generelt sett, men for å sikre at reguleringen blir god og effektiv, sier norgessjef Morten Askeland i Tier.

I juli vedtok byrådet i Oslo en ny forskrift om bruken av elsparkesykler, med blant annet skal sparkesyklene nattestenges, og det settes et tak på 8.000 elsparkesykler likt fordelt på alle aktørene.

Dersom de tre selskapene får medhold i Oslo tingrett, innebærer det at deler av Oslo kommunes forskrift om elsparkesykler, som etter planen trer i kraft i september, settes på vent.

I tillegg vil Voi og Tier nå følge etter Ryde og Bolt med nattestenging i helgene, og også innføre fartsbegrensning på nattestid i ukedagene.