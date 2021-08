Elden ny advokat for den mistenkte etter Brann-nachspielet

Det bekrefter Elden til TV 2.

– Han har i samråd med sin lokale advokat bedt meg overta saken. Det er naturlig med en strafferettsadvokat når man er mistenkt for straffbare handlinger og mener seg klart uskyldig i mistanken. Jeg vil bistå under etterforskningen, og har i første omgang bedt om saksdokumentene, skriver Elden i en e-post til TV 2.

– Jeg har ikke andre kommentarer til saken foreløpig, ut over at han selvsagt samarbeider fullt ut, og er overrasket over at dette er blitt en politisak, fortsetter han.

Politiet etterforsker fortsatt

Etterforskningen omkring et mulig seksuelt overgrep i tilknytning til skandalefesten på Brann-stadion pågår fortsatt.

Det er Vest politidistrikt som etterforsker saken.

Fotballspilleren som er mistenkt etter Brann-skandalen har også forklart seg for politiet.

– Det er begrenset hva jeg kan si, utover at status til mistenkte er den samme, sier påtaleansvarlig Lillian Anderson Kleppe til TV 2.

Kleppe opplyser om at etterforskningen vil pågå en stund til.

– Er alle spillerne som var på festen avhørt?

– Jeg vil ikke gå inn på hvem som er avhørt og hvem vi i politiet har planer om å snakke med. Det som er sentralt for oss er å avhøre de som kan belyse forholdet.

– Har dere dannet dere et godt bilde av hva som skjedde natt til tirsdag?

– Siden det fortsatt er tidlig i etterforskningen vil jeg ikke si noe om det.

– Hvor gamle var jentene som deltok på festen?

– Det er ikke snakk om mindreårige jenter. Alle er over 18 år.

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokat til den fornærmede, Beate Hamre. Hun har foreløpig ikke besvart TV 2 sin henvendelse.

Oppfordret deltakere til å stå frem

Ryktene omkring hva som skjedde på Brann stadion og hvilke spillere som deltok på festen, har florert den siste uken.

På onsdagens trening, oppfordret Eirik Horneland spillerne som deltok, til å stå frem.

– Jeg har oppfordret dem som var på nachspielet om å gå ut med en felles uttalelse og si hvem de er. Jeg tror det er nyttig for dem, Brann og veien videre å gjøre det, sa Horneland.

Barmen og Andersen ikke under politietterforskning

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen har vært ute av troppen siden lørdag på grunn av mental påkjenning. De er ikke under etterforskning. Onsdag var Andersen tilbake på trening.

Etter trening møtte den danske keeperen pressen, men ønsket ikke å kommentere omkring detaljene fra nachspielet.

Andersen fortalte imidlertid at han og familien ble oppsøkt hjemme og hetset og hvordan han opplevde det.

Kristoffer Barmen er fortsatt ikke tilbake på treningsfeltet.

– Kristoffer Barmen vil ikke være på trening denne uken. Det pågår fortsatt undersøkelser i saken generelt, også relatert til Barmen. Og inntil vi har avklart, vurdert og håndtert disse forholdene vil det bli slik. Saken er naturlig nok også en stor påkjenning for Barmen, sier daglig leder Vibeke Johannesen til TV 2.

Tirsdag formiddag satt Brann-styret i møter, der de blant annet fikk bistand fra Kluge-advokat Nina G. Sandnes, som er spesialist på arbeidsrett og avslutning av arbeidsforhold, ifølge Kluges hjemmeside.

– Jeg rådgir de i saken og prosessen er pågående. Jeg vet mye og mye jeg ikke kan si også er det fremdeles uavklarte ting som må avklares, sier advokaten til TV 2.