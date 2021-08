Pride på bygda møter motstand: – Sier de aldri skal handle på butikken med regnbueflagg

TV 2 skrev torsdag om influenserparet Andrea Sveindottir og Morten Dalhaug som reagerte sterkt på en pride-kritisk annonse publisert i lokalavisa Lindesnes avis.

Nå har det dukket opp en ny sak som vekker pride-debatt i distriktsnorge.

Programleder Gisle A. Gjevestad Agledahl bor for øyeblikket i Fyresdal kommune, i et samarbeid med kommunen for å vise hvordan det er å bo på bygda – i håp om å få flere dit.

Etter at det ble kjent at pride skulle arrangeres i Fyresdal, som Agledahl er med og arrangerer, ble det møtt med mostand.

– Det er trist at det finnes noen få konservative sjeler som ødelegger andres liv. For det er det de gjør, skriver han på Instagram.

Ville kjøre folk ut med buss

Agledahl er selv skeiv og er kjæreste med en gutt. Han forteller til God kveld Norge at han i forkant av pride-arrangementet har opplevd å få en kommentar om at han hører hjemme i den nedlagte fangeleiren i kommunen.

Og dette er ikke den eneste reaksjonen som har dukket opp.

30-åringen forteller at noen vurderte å sette opp en buss som en reaksjon på pride-arrangementet.

– Det var snakk om at noen arrangerer en buss ut av bygda den dagen for de som ikke orker å være her mens det skjer, sier Agledahl, som nå har fått beskjed om at bussen ikke blir satt opp.

Han forteller også om et utleiested som ikke vil leie ut til pride-gjester, og en butikk på bygda som skal ha mistet kunder på grunn av det fargerike flagget som henger på utsiden:

– Folk sier de aldri skal handle på matbutikken som flagger med regnbueflagg igjen, sier han og fortsetter:

– Dette er holdninger som lager utenforskap, pålegger skam og som i verste fall tar liv. Jeg skulle ønske at vi hadde kommet lenger.

Agledahl ønsker at folk skal få elske den de elsker i 2021.

Til tross for reaksjoner ønsker programlederen fortsatt å gjennomføre pride med tog, appeller og opptreden av artist Sondre Lerche. Agledahl mener arrangementet er viktig for å starte samtaler, skape bevissther og gjøre folk litt varmere.

– Kanskje noen ble provosert

Assisterende butikksjef Linda Aas på Spar Fyresdal jobber på butikken som har et Pride-flagg hengende på utsiden.

Hun forteller til God kveld Norge at hun ikke har opplevd å miste kunder, men bekrefter at hun har hørt rykter om noen som ikke vil besøke butikken hennes på grunn av flagget på utsiden.

– Jeg vet ikke hvem som har sagt det. Kanskje noen ble provosert, men da er det desto viktigere å flagge, sier Aas.

Hun understreker at det er viktig å få frem at de også har fått mange positive tilbakemeldinger fra bygdefolk og turister på grunn av flagget deres.

– Det beste ville vært den dagen vi ikke trenger pride-tog, det er det som er målet, legger Aas til.

Troll i eventyr

Agledahl understreker at flertallet på bygda heier på pride-arrangementet, mangfold og mener at verden er rikere når vi er litt forskjellige.

– Folk har til og med åpnet hjemmene sine for tilreisende som vil feire pride, og det med den største selvfølgelighet, forteller han.

BYGDELIVET: Gisle A. Gjevestad Agledahl er i en prosjektstilling i Fyresdal kommune der han dokumenterer hvordan det er å flytte til bygda, på godt og vondt, via sin Instagram-konto. Foto: Privat

30-åringen håper at reaksjonene som har oppstått fører til at det kommer enda flere mennesker på arrangementet.

– Jeg har blitt veldig glad i Fyresdal, og det er jo et lite eventyr å bo her. Men det hører vel med noen troll i alle eventyr.

Var forberedt på reaksjoner

I en mail til God kveld Norge skriver ordfører Erik Skjervagen og rådmann Une Marit Tangen i Fyresdal kommune at de er stolte av at Pride skal arrangeres for første gang i kommunen.

– Mangfold og inkludering må stå høyt oppe på dagsorden til enhver tid, skriver de i mailen.

De forteller at de var forberedt på at det kunne komme reaksjoner:

– Vi har regnet med at det kan komme både positive og skeptiske reaksjoner på arrangementet. Alle må få ha sin mening, skriver de.

De negative reaksjonene oppstår mens Agledahl er i et prosjekt med kommunen. Der dokumenterer han om livet på bygda for å få flere tilflyttere dit.

Skjervagen og Tangen var forberedt på at det prosjektet ville bety at det ville vise kommunen på godt og vondt.

– Det er viktig å få fram alle sider i prosjektet og dette er en side av det, skriver Skjervagen og Tangen.

Så langt skal ikke kommunen gjøre noe med reaksjonene som har oppstått, men de har diskutert saken med Agledahl og kommer til å følge med.

Kommunen ønsker ikke å kommentere saken om bussen som skal ha blitt satt opp eller boikotting av butikken med regnbueflagg.