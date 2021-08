Måtte svare på spørsmål fra seerne på direkten

Statsminister Erna Solberg, har i løpet av de siste åtte årene styrt landet gjennom en oljekrise, flyktningkrise og en koronapandemi. Nå jobber hun knallhardt for fire nye år som statsminister.

– Jeg er i en intens jobbemodus, det betyr at det er stort sett det jeg gjør. Jeg fikk besøk av noen venner fra utlandet og jeg så de i én time når de var to dager i Oslo, så det blir litt sånn, forteller hun til God morgen Norge.

Til tross for lange dager, synes hun det er gøy å drive valgkamp.

– Det er fint å være ute og snakke med folk – særlig etter alle Teams-møter og mangel på kontakt med folk. Men det er litt krevende også. Vi skal passe på smittevernregler og det er litt vanskelig.

Særlig når folk ønsker å ta en selfie med statsministeren, settes smittevernreglene på prøve.

– Da må vi organisere selfie-køer for å få det til. Folk trenger litt på, så vi må bruke litt mye energi på å si at de må holde litt mer avstand.

Seernes spørsmål

Da Erna Solberg besøkte God morgen Norge, fikk seerne mulighet til å stille sine spørsmål til statsministeren på direkten.

– Er du egentlig litt lei av å være statsminister?

– Det er jeg ikke. Den er arbeidskrevende og slitsom innimellom, men det er kanskje den mest spennende jobben du kan ha hvis du er interessert i samfunnet, sier hun og fortsetter:

– Også er det noe med å være statsminister og politiker i det hele tatt, det betyr at det kommer nye problemstillinger. Vi får en krise knyttet til Afghanistan og vi har pandemien som går, men det er også det langsiktige arbeidet, der vi bygger sten for sten og som det er viktig for oss å passe på hele tiden med utdanningssystemet, konkurransekraften og nye bedrifter. Så for meg er dette noe av det mest spennende jeg kan drive med.

– Blir du aldri lei?

– Det hender jeg av og til tenker at; «Nå hadde det vært fint med en uke på et varmt sted med sand mellom tærne», men jeg har aldri tenkt mer enn én uke.

Psykisk helse

– Mitt navn er Mads Grimsæth. Jeg er 26 år gammel og jobber som skipper. I 2019 fikk jeg tildelt tabuprisen for min åpenhet om psykisk helse og arbeidet for å bryte ned tabuer rundt selvmord – spesielt for unge gutter. Vi er for mange unge gutter som velger å ta livet vårt og vi topper all statistikk. Jeg holdte på å bli en del av den statistikken, men jeg søkte og fikk hjelp. Denne hjelpen er det mange som ikke får. Hva skal du som statsminister gjøre for at flere får hjelp, slik jeg fikk? For vi trenger den hjelpen og vi trenger det nå.

– For det første så har vi bygget opp mye mer psykisk helsehjelp i kommunene, vi har hatt en veldig prioritet på det forebyggende arbeidet. Derfor har vi gitt 1,3 milliarder kroner til kommunene for helsesykepleier på skolene, vi har lovfestet at det skal være psykolog i alle kommuner. Derfor har vi økt betydelig med kapasitet knyttet til det forebyggende arbeidet – også i spesialtjenesten.

Likevel sier hun at de ikke er fornøyde ennå, og forklarer at psykisk helse skal være en vesentlig prioritet også fremover.

– Det er blant våre valgløfter – blant annet i forhold til barn og unge. Og vi har sagt at vi skal halvere tiden det tar fra før du kommer til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien, for det er så viktig å hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, sier hun og fortsetter:

– Men der må du se en hel kjede. Vi må utdanne flere psykologer, flere psykiatere – det har heldigvis blitt flere av dem, men vi må ha enda flere fremover for å ha nok for å hjelpe til med behandling. Også må vi jobbe med denne generelle forebyggende arbeidet, hvor vi har lavterskeltilbud hvor du kan komme og snakke, og hvor de som har alvorlige problemer kan komme videre. Men det er et økende problem. Har vi mer åpenhet, ber flere folk om hjelp og det er bra, men vi må bygge opp et enda bedre apparat fremover.

Midlertidig ansatt

– Hvorfor er det bra å bli midlertidig ansatt? Hvem andre enn arbeidsgiver tjener på denne ordningen som dere i Høyre har åpnet opp for?

– Det som er bra med at vi har mer åpning for midlertidig ansatte er at det gir mer fleksibilitet for både arbeidsgiver og for deg, og muligheten for å prøve seg. Av og til er det sånn at arbeidsgiver er litt redd for å ansette folk fordi de ikke vet om de er gode nok. En midlertidig ansettelse kan gjøre at du får vise deg for en arbeidsgiver.

– Men vi har en prøvetid?

– Jada, men i mange jobber er det med midlertidig noe arbeidsgiver opplever som bedre. Det er viktig å si at det er færre midlertidige etter at vi innførte den lovendringen enn det var før, og det har noe med vissheten rundt hva det er, sier hun og legger til:

– Men for noen har det vært for lite fleksibilitet, andre steder har det vært utnyttet andre ordninger tidligere og da blir det litt mindre midlertidighet nå. Men jeg ser veldig mange mennesker som får jobb, særlig unge, som ofte har vært innom et vikariat, gjennom en midlertidig jobb på et tidspunkt først og da ser arbeidsgiver at «deg har jeg lyst til å gi et ordentlig tilbud til». Og jo mindre fleksibilitet, jo vanskeligere tror jeg det er å få den type inngang. Særlig for grupper hvor du kanskje har litt problemer, har et hull i CV-en eller har andre utfordringer, så blir det vanskelig for arbeidsgiveren å gå rett på og tørre og satse.

Sentralisering av politiet

– Hvorfor slå sammen fylker og sentralisere politiet? Skjer det en alvorlig hendelse utenfor kontortid har politiet drøye 15 mil å kjøre for å komme fram til min kommune. Det holder ikke mål!

– Responstiden viser at den er bedre nå enn når vi begynte å måle det på alle nivåer i Norge på de alvorlige sakene.

– Men er den god nok?

– Nei, det er derfor vi har et valgløfte i denne valgkampen om at to av tre kroner skal gå til det ytre politiapparatet – det som enten er på hjul eller det forebyggende arbeid ut. Vi har bygget opp skikkelig sterke fagmiljøer på etterforskning, på vold, overgrep mot barn og sørge for at etterretningen bærer, påpeker Erna og fortsetter:

– Men vi skal ikke gjenåpne masse lensmannskontor som hadde åpent fire til fem timer, kanskje tre til fire dager i uken. Det er ikke politiarbeid som gir beskyttelse. Det som virkelig gir det er at vi har flere folk som kan rykke ut, og vi har litt flere folk, men ikke nok.

Statsministeren forteller at de har ansatt 3500 flere folk i politiet de siste årene og kaller det for en formidabel satsning.

– Ingen regjering tidligere kan vise til en vekst i nærheten av det vi har gjort i disse årene. Og det har vi gjort for at vi skal forebygge, vi skal etterforske, vi skal ha bedre rettssikkerhet og vi skal ikke minst jobbe der kriminaliteten øker. Og det er faktisk på nett. Da må vi ha IT-eksperter og folk som kan gjøre det.