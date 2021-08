Familiefar forgrep seg på 7-åring – tidligere dømt for gjentatt blotting

Mannen har samtykket til å la seg varetektsfengsle i fire uker.

– Han har det nå forferdelig tungt og opplever å være på et bunnpunkt i livet. Han har ikke noe godt svar på hvorfor ting ble som de ble. I rettsmøtet uttrykte han stor anger for det forholdet han er siktet for, sier mannens forsvarer, advokat Stian M. Sletten, til TV 2.

Vestfold tingrett mener det er fare for at mannen vil forspille bevis dersom han løslates nå. Blant annet peker retten på at han kan komme til å kontakte den fornærmede jenta eller vitner i saken.

Politiet har beslaglagt mannens datamaskin og er i gang med å gjennomgå den. De utelukker ikke at det kan være andre fornærmede i saken, ifølge kjennelsen fra Vestfold tingrett.

Oppsøkte jenter i bil

For seks år siden ble mannen dømt for seksuelle handlinger mot flere barn. Ifølge dommen kjørte han i 2013 og 2014 rundt og oppsøkte unge jenter.

Deretter viste han dem penisen sin, og ved minst én anledning onanerte han.

Seks av jentene var mellom 10 og 13 år gamle, mens to av dem var over 16 år. Flere av dem forklarte at mannen kjørte en familiebil med barneseter, og at de «antok han for å være en snill pappa».

Jentene fortalte i retten om hvordan han på ulike måter vant deres tillit før han blottet seg.

I tillegg ble mannen dømt for å ha oppsøkt to jenter på 7 og 10 år og spurt om de ville sitte på hjem. Ifølge dommen sa han at de ville få penger for å sitte på i bilen hans. Jentene syklet imidlertid fra ham.

Har søkt hjelp

Under rettssaken erkjente mannen straffskyld for de fleste forholdene, og han ble dømt også for de to hendelsene han nektet straffskyld for.

Han forklarte i retten at han ofte brukte lunsjpausene på jobb til å oppsøke unge jenter og blotte seg.

Han ble dømt til fem måneders fengsel, men fikk 60 dager betinget med en prøvetid på to år. I retten ga han uttrykk for anger.

«Retten ser positivt på, og betviler ikke, at tiltalte har søkt om bistand fra Sexologisk Institutt på Universitetet i Oslo, men vurderer samtidig at han kunne vært mer aktiv med hensyn til å søke bistand også andre steder», skrev retten i 2015.

Tidlig i etterforskningen

I fengslingsmøtet denne uken opplyste politiet at de ønsker å avhøre flere personer i den siktede mannens nærmeste krets, deriblant hans mindreårige barn.

Politiadvokat Pernille Flage i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Det gjør heller ikke bistandsadvokat Christoffer Arnø.

Det er ukjent hvilken relasjon mannen har til den fornærmede 7-åringen.