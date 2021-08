20-åring tiltalt for knivdrap på ekskjæresten

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

I tiltalen, som er tatt ut av statsadvokatene i Agder, kommer det frem at Godek ble knivstukket 14 ganger.

Godek etterlater seg et barn som var to og et halvt år gammelt da drapet skjedde. Tiltalte er far til barnet.

Fornærmede og Godek var tidligere i et forhold, men dette var avsluttet på gjerningstidspunktet.

TV 2 har foreløpig ikke fått en kommentar fra mannens forsvarer, Jostein Løken.

Drapet skjedde om kvelden den 30. oktober 2020. Det var mannen selv som ringte politiet etter hendelsen.

Heller ikke bistandsadvokat til de etterlatte, Kristine Eide, har besvart TV 2s henvendelser.

Den 20 år gamle mannen er også tiltalt for trusler mot Godek. I august, bare noen måneder før drapet skjedde, skal han ha sagt «Jeg skal drepe deg» eller lignende, ifølge tiltalen.

Saken oppdateres!