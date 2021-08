Ble lovet luksuriøse kjøreturer – nå får de ikke kontakt med selskapet

Selskapet Gr8 Experience selger bilopplevelser flere steder i Europa, deriblant i Norge. Selskapet frister med kjøreturer i noen av verdens mest luksuriøse biler, som Ferrari og Lamborghini. Flere kunder opplever imidlertid at de aldri får satt seg i en av luksusbilene. Å betale er derimot ikke noe problem.

En av disse kundene er Camilla Andersen. Hun kjøpte gavekort på kjøring av Lamborghini til samboeren i julegave.

– Før jeg bestilte snakket jeg med dem på chat. Der fikk jeg hyggelige svar om at det bare var å ta kontakt, så kunne vi bestille tid ganske raskt, forteller hun.

Da samboeren for noen måneder tilbake forsøkte å løse inn gavekortet, viste det seg at det slettes ikke var så enkelt.

– Da samboeren min skulle bestille tidspunkt, måtte han ta kontakt på mail. Nå har det gått to-tre måneder uten at han har fått svar. Så begynte jeg å sende dem mail, uten at jeg heller fikk svar. På Facebook fikk jeg beskjed om at jeg måtte sende mail, fordi de som svarte der ikke hadde noe med dette å gjøre, sier Andersen.

– Jeg angrer på at jeg ikke sjekket litt mer før jeg bestilte. Jeg ble ordentlig irritert i dag, og da jeg så anmeldelsene av selskapet på nettet, kontaktet jeg dere.

Ikke alene

Et kjapt søk på Trustpilot viser nemlig at Andersen slettes ikke er alene. 74 prosent av personene som har anmeldt selskapet har gitt laveste karakter.

Mange skriver om lignende opplevelser, der de ikke har fått bestilt tid til kjøring etter at de har betalt.

– Veldig greit å betale. Desto verre å få ordnet tur. Har sendt flere mailer uten å få svar, skriver en misfornøyd kunde.

– Styr unna denne useriøse nettsiden! Ikke hørt en kjeft siden april 2020, skriver en annen.

Flere skriver at det er umulig å booke tid etter at man har betalt for kjøring. Foto: Skjermdump Trustpilot Les mer

Ingen dukket opp

En av de misfornøyde kundene er Cecilie Hovde. Som Andersen kjøpte hun en bilopplevelse i julegave til sin samboer.

– Betalingen gikk gjennom, og jeg fikk bekreftelse og en pinkode vi skulle taste inn for å bestille tidspunkt for kjøring. Vi fikk en dato i mai, og alt så ut til å være ok. Vi printet ut bekreftelse med adresse, telefonnummer og oppmøte på Gardermoen, forteller hun.

Da de kom fram til Gardermoen etter en to timer lang kjøretur, fikk de seg imidlertid en negativ overraskelse. Der var det ingen luksusbil.

– Da gikk vi til BMW-butikken som ligger på adressen og fortalte at vi skulle kjøre Ferrari, og spurte hvor det var. Han svarte at han aldri hadde sett noe kjøring av den typen i området, men bekreftet at adressen var riktig. Vi kjørte en tur for å se om det var noen småveier eller lignende vi hadde oversett, men det var det ikke, sier Hovde.

Får ikke svar

Etter å ha lett forgjeves, gikk paret tilbake til BMW-butikken.

– Da fikk vi beskjed om at flere hadde vært innom med samme spørsmål den dagen. Da forstod jeg at jeg hadde blitt lurt, forteller hun.

På nettsidene til Gr8 Experience fant Hovde et telefonnummer. Paret ringte flere ganger, og sendte selskapet meldinger på Facebook, men fikk ingen svar. Da satte de seg i bilen og kjørte de to timene hjem igjen.

– Da jeg kom hjem, forsøkte jeg å ringe og sende mail, men heller ikke nå fikk jeg svar. Da gikk jeg inn på Trustpilot og så at flere hadde opplevd det samme. Nettsiden og Facebook-siden ser fin og flott ut, så jeg ble rett og slett lurt. Jeg skulle ønske hjemmesiden ble lagt ned, så ingen andre går i den samme fella.

– Jeg har fremdeles ikke fått noen mail, og det har heller ikke samboeren min. Vi har heller ikke fått noe på telefon eller via Facebook. Jeg har forlangt å få pengene tilbake, men ikke fått noe enda. Dette er ekstremt uproft, sier hun.

Ikke svart på TV 2 hjelper degs henvendelser

TV 2 hjelper deg har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Gr8 Experience. Selskapet svarer i sin chatfunksjon, men skriver der at spørsmålene må sendes på mail. De har ikke svart på disse mailene.

Like etter at TV 2 hjelper deg var i kontakt med Andersen, fikk hun kontakt med selskapet på chat. Der fikk hun beskjed om at de ikke har biler i Norge før i 2022 grunnet koronasituasjonen.