– En kjærlighetserklæring

For ett drøyt år siden tok Morten Hegseth og ektemannen Anders Riiber det store steget og bestemte seg for å flytte fra hjembyen Trondheim og etablere seg i Oslo. Triste følelser rundt dette valget er bakgrunnen for at Morten nå debuterer som forfatter med en helt egen bok, skrevet spesielt til sin bonusdatter, Tine (7).

– Tine og jeg gikk tur på Ladestien og pratet og gråt. Jeg var nok enda mer dramatisk enn henne, smiler Morten. Det var da de to kom opp med ideen til en bok, sier han til God morgen Norge, og fortsetter:

– Tine sa at hun skulle ønske det fantes en bok om en jente som skulle flytte fra Trondheim til Oslo.

Samme kveld satte Morten seg ned for å skrive en skisse, med Tine som medforfatter.

MEDFORFATTERE. Morten og bonusdatteren Tine (7) har samarbeidet om boken og er stolte over resultatet. Foreldrene har valgt at Tines privatliv skal skjermes, derfor finnes det heller ingen bilder av henne på nettet. Foto: @mortenhegseth/Instagram

– En vanskelig beslutning

Tine er Anders' datter, som han har fått med sin gode venninne, Tone Elden Sørlie, men Morten har vært i livet til Tine helt siden hun ble født. De tre voksne var enige om å flytte til Oslo samtidig, men det var likevel ikke et enkelt valg.

– Det å flytte er en vanskelig beslutning. Selv om vi er tre voksne som ser at det er den beste løsningen, så er det en stor beslutning for en seksåring, forteller pappa Anders Riiber.

– Man er jo bekymret for hvordan det skal bli tatt og hvordan det blir for barnet.

Han ser at Morten har noen fortrinn når det gjelder Tine.

– Han har den rollen at han både er en foresatt og en kompis for Tine i større grad enn meg og moren. De har ting de gjør bare de to og de har alltid hatt et nært forhold. Og så er jo Morten journalist og god på oppfølgingsspørsmål, så han får kanskje mer ut av henne, legger han til.

«Familieterapi»

Morten hadde egentlig ikke tenkt at dette skulle bli hans forfatterdebut, og har litt vanskelig for å smykke seg med «forfatter»-tittelen i tillegg til journalist, programleder, reality-deltaker og nå også «Skal vi danse»-dommer, som blir den store jobben han skal gjøre i høst.

– Nei, jeg synes ikke helt jeg kan kalle meg forfatter. Da føler jeg at man må ha lidd litt mer og levd på nudler i årevis eller noe, sier han lattermildt.

– I utgangspunktet var denne boken mer litt sånn «familieterapi», sier han.

IKKE EN A4-FAMILIE: I boken har hovedpersonen to fedre. Også Morten sin gode venn og kollega, Vegard Harm, er tegnet inn i boken med skjørt og neglelakk. Illustrasjon: Linn Wold

Men han er likevel svært fornøyd med at terapien ble til boken «Tine og det magiske speilet» og at den til og med har havnet på bestselgerlisten for barnebøker i Norge - en ære han i stor grad deler med Tine.

– Hun har vært med hele veien og elsker og er stolt av boken, men synes kanskje det tok litt i overkant lang tid, forteller han.

Harm tegnet inn

Også makker og venn, Vegard Harm, har fått en helt egen plass i boken. Tegnet inn av illustratør Linn Wold etter et barnebilde av Vegard. I boken er han «Vegard» - den lille gutten i klassen som liker skjørt og neglelakk. Bokens hovedperson har også to fedre - uten at det forklares mer enn at det bare er sånn.

– Det er viktig at litteratur og kultur gjenspeiler alle typer familier, ikke bare viser det som er A4, sier Morten.

Tines mamma, Tone Sørlie, er også veldig fornøyd med universet Tine og Morten har beskrevet:

RØRT OVER BOKEN: Ektemannen Anders kaller Mortens bok for en "kjærlighetserklæring" til ham og datteren Tine. Foto: God morgen Norge

– Jeg liker spesielt godt at det er jente med to fedre i boken, men at det ikke er tema i seg selv- det bare er slik, sier Sørlie.

–Litt på samme måte et barn tilnærmer seg ting- de godtar at det bare er sånn, at familiekonstellasjoner er forskjellige. I forteller den at barn som opplever at ting føles vanskelige kan få det bra igjen og at det er lov å kjenne på mange følelser rundt avgjørelser de voksne tar.

Ektemannen Anders er rørt over Mortens prosjekt.

– Det er klart det er rørende. Det er en kjærlighetserklæring til Tine og til meg gjennom Tine. En veldig fin ting å gjøre, sier han.