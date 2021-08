Ekspertene uenige om Ødegaard: – Vi må sette dette i perspektiv

Martin Ødegaard er klar for Arsenal, men det er ikke alle som er like sterk i troen på suksess.

Søndag ble Martin Ødegaard vist frem for Arsenal-fansen på Emirates før laget ble utspilt av Chelsea og tapte 0-2.

Håpet er at den norske 22-åringen skal bidra til å løfte Mikel Artetas Arsenal inn i kampen om Champions league-plass, men så langt har ikke Arsenal et eneste poeng.

Er Ødegaard rett mann for en slik oppgave? Han kommer jo tross alt fra Real Madrid.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er blant dem som har et realistisk syn på Ødegaards kvaliteter.

– Vi må sette dette i perspektiv. Han er en god spiller, men er han god nok for Real Madrid? Det er svært få spillere som er det. Vi snakker ypperste verdensklasse. En av verdens største klubber som skal vinne alt hver sesong. Ja, Ødegaard var bra i Real Sociedad, men det han har prestert i mange år på A-lagsnivå, det er ikke bra nok. Så brutal er denne bransjen, sier Langli.

Han tror Ødegaard gjør rett i å komme seg bort fra Madrid, men er usikker på hvilken utgave av spilleren Arsenal nå signerer.

– I Arsenal forrige sesong, ok, det glimtet til av og til, som mot West Ham der han var glimrende, men han har spilt dårlige landskamper i en lang periode, påpeker Langli.

Men om drammenseren får en fast plass på laget, og kan danke ut spillere med samme kvaliteter, er ikke helt sikkert.

– Det er lovende spillere i Bukayo Saka, Emile Smith Rowe og Gabriel Martinelli, som det er litt mer trøkk i enn Lacazette, Pépé og Aubameyang. Arteta må få på plass det laget han mener er best. Om Ødegaard er inkludert der, skal jeg ikke si skråsikkert, det er mye å velge mellom, påpeker Langli.

BLIR HAN EN SUKSESS?: Martin Ødegaard spiller ikke mot Chelsea denne helgen. Foto: arsenal.com

– Tror du Ødegaard kan danke ut Smith Rowe?

– Nei, det tror jeg ikke, sier han.

I de tre siste ligakampene forrige sesong startet Smith Rowe og Ødegaard to av kamper sammen, mens 21 år gamle Smith Rowe ble brukt fra start med Ødegaard på benken i én av dem.

De to siste sesongene har Arsenal endt på åttendeplass og falt utenfor Europa-spill. Langli tror ikke Ødegaard løser det problemet og tar dem til en topp fire-plassering.

– Nei, det har jeg null tro på. Arsenal er langt unna de som er tippet på topp fire. Arsenal er en klubb som står i fare for å bli parkert. Om ti år kan vi begynne å snakke om at Leicester, West Ham, Tottenham og Everton er bedre. Det er ikke utenkelig, hvis de ikke får på plass noe nå. For de har bare blitt dårligere og dårligere for hver sesong siden Arsène Wenger ga seg, slår TV 2s ekspert fast.

– Arsenal-troppen er veldig vanskelig å bli klok på. De presterer ikke, selv om de har hatt gode trenere. Emery får ut så mye mer med Villarreal enn han fikk med Arsenal. Jeg tror ikke de kommer noe sted videre med Lacazette, Pépé og Aubameyang. Jeg har mye mer tro på Smith Rowe, Saka og Martinelli. Der kan det hende Arteta ser for seg Ødegaard inn i miksen, og prøve å fase ut de som ikke har klart å skyte fart på Arsenal, avslutter han.

Ekspertkollega Jesper Mathisen har mer tro på unggutten.

– I Arsenal vil han få spilletid, noe han manglet i Real Madrid. Arsenal er en kjempestor klubb, men er tynnere der Real Madrid hadde så mange på midten at han ble et fjerde-/femtevalg. Arsenal får en spiller med ferdigheter de trenger i sitt lag - Ødegaard får spilletid. Så får vi håpe at Martin Ødegaard også gjør det bedre på landslaget fremover, sier Mathisen til TV 2.

Han får støtte av Erik Thorstvedt. Den tidligere sisteskansen i naborival Tottenham følger Arsenal tett som ekspert. Han tror først og fremst at drammenseren trenger å øke selvtilliten og bli mer direkte i spillet.

– Jeg tror dette er bra for Martin. Det er bra for ham å komme til en plass han virkelig er ønsket. Da slipper han å være på lån år etter år, slik man ser mange spillere er. Stabilitet er viktig for det mentale. Så blir det spennende å se hvordan han integrerer seg i et lag over tid. Spilletid har mye å si for en utviklingen til en spiller, og det er bra for landslaget at han får spille mest mulig, sier Thorstvedt.

Tidenes dyreste nordmann

Presset vil uansett hvile på nordmannens skuldre. Han er uansett tidenes soleklart dyreste norske spiller.

Ødegaard koster Arsenal rundt 400 millioner norske kroner. I retur har nordmannen signert en kontrakt på fire år, med opsjon på enda én sesong. Med andre ord er 22-åringen godt voksen om han spiller ut kontrakten.

– Han kommer til en klubb han kjenner fra før, og til en klubb som kjenner ham. Det øker sjansene for at han skal lykkes, tror jeg. Klubben har sett ham spille, de kjenner til ferdighetene hans, så de har nok en plan for ham, er Thorstvedts spådom.

Arsenal-legende har klokkertro

– Martin er akkurat den type spiller Arsenal skal og bør kjøpe. Ser man tilbake i tid, på en spiller som Dennis Bergkamp, så var han en som ikke fikk det til der han var (Inter, red.anm). Det samme var tilfellet med Thierry Henry og Alexis Sanchez. I det vi kjøpte dem, snudde det, og de hadde sine beste stunder her. Det er nettopp slike spillere Arsenal skal handle.

ARSENAL PÅ SIN HALS: Ian Wright tror Martin Ødegaard er et kupp for klubben. Foto: Andrew Yates

Ordene tilhører Ian Wright (57). Legende er et slitt begrep i disse dager, men de fleste vil nikke anerkjennende til at TV 2 møter en ekte denne sommerdagen i London.

Den tidligere storscoreren er krystallklar på at Martin Ødegaard blir en suksess i Arsenal.

– Hvis Martin kan komme og gjøre det samme som dem ... hvis han kan få til at spissene plutselig scorer igjen, og sammen med Emile Smith Rowe og Bukayo Saka tror jeg det er mulig, da er han et kupp til den prisen, slår Wright bestemt fast.

Få følger Arsenal like tett som mannen som kun har nevnte Henry foran seg på adelskalenderen i antall mål for klubben (185).

– Det er fantastisk for oss at han kommer tilbake. Han har en god relasjon til både medspillerne og til manageren. Martin har fortsatt mye å bevise. Nå er han et sted der han er elsket. Jeg elsker ham, i hvert fall! Han kan slappe av og vite at han blir satset på, sier Wright, iført sine karakteristiske, runde designerbriller.

– Mange mener han er en for forsiktig spiller. Hva tenker du om det?

– Jeg syns det er «harsh». Han var veldig bra da han kom hit i januar. Så kom ankelskaden på landslaget. Etter det slet han mer. På sitt beste så jeg en progressiv spiller som ville skape ting. Når man ser på klubben spille fotball nå, så mangler de nettopp dette. Martin tør å holde på ballen om han må. Folk må huske at han fortsatt kun er 22 år. Da er folk kravstore om de stempler ham i så ung alder.

Wright vakte oppsikt da han mente nordmannen var for god for klubben da han ankom på lån halvveis inn i forrige sesong. Det mener han fortsatt.

– Ja, for den prisen er han det. Han går nok rett inn og er den teknisk sett beste vi har i troppen umiddelbart. Han kommer inn i en klubb som ikke er attraktiv, den er lav på selvtillit, den spiller ikke europeisk fotball denne sesongen. Jeg sier ikke slikt for å skape kontroverser. Han er rett og slett bedre enn de vi har. Jeg tror alle her vil heve seg sammen med ham. Dette er de spillerne vi kan få tak i nå som kan heve oss, sier Wright.

Tilbake i London sitter Ian Wright og håper at en ung gutt fra Drammen skal finne nøkkelen til et skap som fortsatt ikke ordentlig har åpnet seg under Mikel Artetas ledelse. Åttendeplasser og mangel av e-cup-spill er ikke akseptabelt for den gamle storscorerens supportere. En fangruppe som ble vant til trofeer og festfotball under ledelse av den ikoniske franskmannen Arsène Wenger.

Wright ser helt klart for seg hvor Ødegaard skal inn og styrke laget.

– Venstresiden vår er bra med Kieran Tierney og Emile Smith Rowe, men på høyresiden sliten vi. Det er der Martin Ødegaard kan styrke oss. Han kan aktivere den siden, og samtidig tre baller igjennom leddene. Det har ikke Arsenal i dag. Og vi vet at han kan spille sammen med Smith Rowe slik de gjorde forrige sesong. De hadde noe gående der. Får man disse spillerne til å fore Pierre-Emerick Aubameyang, er det en fantastisk signering. Jeg er henrykt, absolutt henrykt, sier Wright med et glis.

Klopp ble stående med Ødegaard etter kampen

Han ser Ødegaard som en annen type lederskikkelse.

– Han leder gjennom kreativiteten sin. Han debuterte da han var 15 og har allerede vært igjennom veldig mye. Potensialet hans er utrolig. Han kan fortsatt bli den kvalitetsspilleren man trodde han skulle blir i Real. Til denne prisen representerer han veldig god verdi for oss. Det er rett og slett et lite kupp. Han kommer med kreativitet og en sikkerhet sentralt i banen. Han er god med ballen, har et godt overblikk, samt er en linkup-spiller. Alt dette har han. Han skriker ikke, men han leder i måten han spiller på, mener Wright.