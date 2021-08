– Dette trikset kan spare en vanlig familie for 15.000 kroner i året

Ifølge ekspertene kan vi få en vinter med rekordhøye strømpriser. Strømentusiast Mathias Nilsson er bekymret for at Norge vil ende opp med «titusenvis av strømslaver», og har et klart råd for hvordan du får lavest mulig strømregning.

– Vær så snill og les strømregningen din. Hvis ikke risikerer du å gå på en kraftig smell i januar, sier Mathias Nilsson, mangeårig strømentusiast og en av personene bak nettsiden Prismatch Strøm.

Han og en rekke andre nordmenn benytter seg i dag av en metode som kan redusere strømutgiftene betraktelig.

– Jeg har sett hundrevis av folks strømfakturaer, og mange vet ikke engang hva de betaler for. Dette grepet kan utgjøre mellom 5000 og 15.000 kroner spart i året for en vanlig familie, sier Nilsson.

Varsler dyr vinter

I august har strømprisene vært sjeldent høye, og til vinteren kan det bli verre. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight mener situasjonen kan bli anstrengt dersom det blir en uvanlig tørr høst.

– Det er helt klart riktig at det er rekordhøye priser nå for sommeren å være. Og i mitt hode er det sannsynlig at vi kan ende opp med veldig dyr strøm også i vinter, har Lilleholt uttalt til TV 2.

Kraftanalytikeren forklarer at lite nedbør gjør at vi får stadig mindre vann i magasinene, samtidig som vi eksporterer mye av kraften ut til Europa.

Kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Sondre Steen Holvik

– Når vi ikke får fylt opp lagrene, mens det gradvis nærmer seg vinteren, kan det bli anstrengt. Det kan gi vesentlig høyere priser. Det er ikke utenkelig at vi kan ende opp med å betale opp mot en krone per kilowatt time bare som ren kraftpris, sier Lilleholt.

Prismatch

Mathias Nilsson forteller at han har møtt folk som sier at de ikke har råd til tannlegen, og som samtidig betaler tusenvis av kroner mer enn de trenger for strøm hvert år.

– Strøm er egentlig enkelt, men det er vanskelig når man ikke vet hva man skal gjøre. Forrige vinter så vi mange som fikk strømfakturaer de ikke klarte å betale. Den kommende vinteren er jeg bekymret for at vi kommer til å få tusenvis av «strømslaver» i Norge, sier Nilsson.

Trikset han anbefaler alle for å redusere strømregningen er å benytte seg av prismatch på strømavtaler. Dette innebærer å opprette strømavtale hos en strømleverandør som tilbyr prismatch, og sende leverandøren tilbudet du vil prismatche med, gjerne én gang i måneden.

– Noen strømselskaper tilbyr prismatch, som betyr at de vil matche prisen på andre billigere strømavtaler. Hvis du benytter deg av dette, vil du til enhver tid ha en av de beste avtalene i markedet, sier Nilsson.

– Gir utrolig mestringsfølelse

Strømleverandørene som per i dag oppgir at de tilbyr prismatch er Fjordkraft, NorgesEnergi, Trøndelag Kraft og Tafjord.

– Opprett en strømavtale hos en av disse, og send dem melding med lenke til den beste avtalen i markedet og si at du vil prismatche, oppfordrer Nilsson.

Mathias Nilsson i Prismatch Strøm. Foto: Privat

Strømentusiasten er en av flere personer som står bak Facebook-siden Prismatch Strøm, hvor over 20.000 medlemmer bidrar til å finne hvilke strømavtaler som til enhver tid er best i markedet.

– Facebook-siden er ment som et fristed fra strømselskapene, hvor vi hjelper hverandre med å få lavere strømregning. Her er alle velkomne, også folk som aldri før har sjekket strømregningen sin, sier Nilsson, og fortsetter:

– Folk får en utrolig mestringsfølelse når de får den første fakturaen etter å ha kjørt prismatch. For mange familier kan de reduserte strømutgiftene bety forskjellen på om de har råd til å reise på ferie eller ikke.

– Enkle grep

Samtidig som du bør sørge for å ha så god strømavtale som mulig, råder Nilsson til å senke temperaturen i boligen din med én grad og vurdere å installere varmepumpe.

– Dette er enkle og konkrete grep som kan utgjøre mye på strømregningen. Den billigste strømmen er selvfølgelig den du ikke bruker, så det bør alle være bevisste på, sier Nilsson.

Nilsson understreker at første steg til lavere strømutgifter er å lese din egen strømregning for å finne ut hvor mye du betaler og hva du betaler for.

– Deretter finner du ut hva du kan få, og så tar du grep. Ved å kjøre prismatch kan du spare mye penger med bare noen få tastetrykk.