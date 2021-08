Den vakte stor oppsikt allerede da de første bildene av den ble sluppet. Nå er det ikke lenge til SUV-en Hongqi E-HS9 offisielt kommer til Norge. Og dette er en bil som virkelig kommer til å skille seg ut på veiene våre.

Den tidligere Rolls-Royce-designeren Giles Taylor står bak en stor og virkelig ruvende bil. Samtidig er det lagt vekt på detaljer som skal få bilen til å se eksklusiv ut.

Hjemme i Kina er dette en luksusbil. I Norge starter prisene på gunstige 599.900 kroner, med det fremstår bilen som en svært gunstig totalpakke.

Så skal også responsen fra norske kunder ha vært svært god. Mange venter nå på bil – i tillegg til de som gjerne vil se og teste før de bestemmer seg endelig.

Tar et uvanlig grep

I en informasjons-mail til de som har vist interesse for bilen, opplyser importøren nå at det ikke er lenge til de første bilene kommer til Norge:

– Etter en omfattende testproduksjon er serieproduksjonen av den første batchen med Hongqi E-HS9 som skal til Norge i ferd med å starte. Slik det ser ut nå, vil produksjonen av de første bilene være gjort i løpet av september. Dette betyr at med mindre noe uforutsett skjer, vil de første bilene være klare for registrering i løpet av fjerde kvartal, som vi har jobbet for å få til.

Det opplyser Knut G .H. Aas som er administrerende direktør i HBI Norge AS.

Her ligger det også an til at importøren tar et høyst uvanlig grep for å få biler fort til landet:

Tydelig trend – elbileierne klager mer enn andre

Her er produksjonen på fabrikken i Kina i full gang, første runde av biler til Norge skal etter planen utleveres før jul.

Har fått lengre rekkevidde

– Vi forventer å få fire biler sendt med fly, forhåpentligvis i slutten av september, slik at prøvekjøring for presse og kunder med forhåndsreservasjon kan starte så raskt som mulig. Vi vet det er mange kunder som gleder seg til å prøve, sier Aas.

De offisielle WLTP-rekkeviddetallene for bilen er nå også klare. Utstyrsnivåene Premium og Exclusive har en rekkevidde på 465 kilometer, mens utstyrsnivå Comfort er oppgitt til 396 kilometer. Dette er henholdsvis 15 og 16 kilometer lengre enn tidligere kommunisert.

– Det er svært positivt at Hongqi E-HS9 får lengre el-rekkevidde enn tidligere estimert. Vi vet at rekkevidde er viktig for norske kunder, og at vi kan levere en solid rekkevidde sammen med stor plass og seks eller syv seter gir norske kunder et spennende og nytt alternativ når de skal velge en stor, premium familiebil, sier Aas.

Har ingen forhandlere – nå vil norske kunder bla opp selv

Hongqi E-HS9 kommer med to seteløsninger. Her kan du velge mellom seks separate seter (over) eller mer tradisjonelt sjuseter-oppsett med to+tre+to (under).

Testet lading i Norge

Bilen kommer fra starten av med to batteripakker, på henholdsvis på 85 og 99 kWt. Begge utgavene har 4x4.

I tillegg til lengre rekkevidde, har E-HS9 også blitt testet på de ulike ladenettverkene i Norge i løpet av sommeren. Resultatene fra dette er oversendt fabrikken for å optimalisere ladekurvene.

Aas kan allerede nå opplyse om at bilen lader med jevn og høy effekt, og at maksimal ladehastighet er 110kW.

En ting var avgjørende da Christian kjøpte drømmebilen

Her er ett av de første eksemplarene på norske veier, snart er det klart for fire biler som kommer med fly fra Kina.

Vokser mest i verden

E-HS9 vil også komme med en mobilapp for fjernstyring av funksjoner som låser, vinduer og klimaanlegg med mer.

Denne skal også ha informasjon om batteristatus og ladestatus.

- Appen er en viktig del av brukeropplevelsen, og gjør det lett for kundene å bruke noen av bilens mange funksjoner. Hongqi har fokus på teknologi og innovasjon, og er i stor vekst. Dette har vært en sterk bidragsyter til at morselskapet FAW er den bilprodusenten som vokser mest i verden blant de største bilprodusentene på Fortune 500-listen, avslutter Aas.

Du kan se video fra produksjonen av Hongqi E-HS9 øverst i denne artikkelen

Her er vårt aller første møte med Hongqi E-HS9

Video: Se mer av E-HS9 under