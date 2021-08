Dette skal OL-helten gjøre nå

Det er ikke lenge siden hele Norge så Eivind Henriksen ta sølvmedalje under lekene i Tokyo. Nå er OL-helten hjemme igjen i Oslo og tilbringer tiden sammen med sønnen Emil på ti måneder og samboer Lena Marie Hansen.

Meldingene har strømt inn fra fjern og nær etter at han vant OL- medaljen.

– Det er gøy å se at de har sett på. Mange har sendt meg melding om at de satt og gråt hele kvelden, sier Henriksen til God morgen Norge.

– Alt klaffet den dagen i Tokyo, men at det skulle bli sølv hadde vi ikke tenkt på forhånd, sier samboer Lena Maria.

SØLV: Eivind Henriksen jubler etter OL-sølvet under finalen i slegge på Olympic Stadion i Tokyo. Foto: Lise Åserud/ NTB

– Helt rått

Hjemme i Norge satt hele familien hans og heiet på. Da det første rekordkastet tikket inn, var det full jubel i stua.

– Det var rått å se han på pallen med den sølvmedaljen. Det var veldig rørende og fint, sier hun.

Hansen innrømmer at det var litt uvirkelig å se mannen sin ta OL-medalje.

– Da at han var der nede var det litt sånn fjernt. Jeg tenkte bare: «Er det min Eivind?». Det var derfor godt å få han hjem og se at han er den samme fyren. Han har beina godt planta på jorda, sier samboeren.

– Det er godt å se at hele Norge også får se hvor bra han er, sier hun.

Har hatt jobb ved siden av OL- satsingen

Så langt har ikke satsingen på slegge gitt nok inntekter og derfor har Henriksen jobbet 60 prosent ved siden av all treningen.

– Jeg jobber på Møller Logistikk og har flytta på nye biler som kommer i havna fra Tyskland, forteller Henriksen.

– Vil det at du tok medalje endre seg noe for deg?

– Jeg håper jo at det kan komme noe sponsorkroner inn. Så får vi se om det kommer nok så jeg kan satse i tre år til. Jeg trives veldig godt med å være på jobb med kompisene. Vi får se hva som skjer, sier han.

Pappaperm

Jobb, trening og OL-forberedelser har ikke vært alt 30-åringen har brukt tiden sin på det siste året.

Paret ble foreldre til lille Emil i fjor og før OL var det samboeren som la til rette for at Eivind kunne konsentrere seg om lekene i Tokyo.

– Tiden etter at Emil ble født har vært fin og vi har fått tid til å kose oss sammen som familie, men det er klart at arbeidsbelastningen har vært høyere på meg og spesielt om nettene. Det måtte til for at Eivind skulle få følge drømmen sin, og når det i tillegg ble sølvmedalje, var det så absolutt verdt det, forteller hun.

FAMILIEN: Nå er Eivind i pappaperm med lille Emill på ti måneder. Foto: Privat

Nå som Eivind er hjemme igjen er det hans tur til å nå ta over permisjonen.

Etter det starter jobben med å forberede seg til neste OL i Paris om tre år.

– Jeg satser frem mot det, sier han.

Før den tid skal han tilbringe masse tid sammen med lille Emil.